Ζάκυνθος: Δώρα και λιχουδιές για μικρούς και μεγάλους – Χαμόγελα στον Ιερό Ναό Παναγίας Φανερωμένης

Σε άλλη μία εξαιρετική δράση προχώρησε ο Ιερός Ναός Παναγίας Φανερωμένης, σε συνεργασία με την Εθελοντική Ομάδα Ζακύνθου, καθώς μοίρασαν δώρα και παιχνίδια στα μικρά παιδιά, ενώ υπήρχε κρασί, γλυκίσματα, Άγιος Βασίλης και πολλές ακόμα δράσεις σε μία εκδήλωση που τείνει να γίνει θεσμός, όπως μεταδίδει το imerazante.gr.

Δόθηκαν, επίσης, κουραμπιέδες και μελομακάρονα στους παρευρισκόμενους, ενώ υπήρξε θέρμη από εκατοντάδες πολίτες για ανταπόκριση και βοήθεια. Παράλληλα, ο Ιερός Ναός παρέμεινε ανοιχτός για να παραδοθούν ρούχα και παπούτσια σε άπορες οικογένειες, με δωρεές από εταιρείες και καταστήματα υποδημάτων της Αθήνας και της Ζακύνθου, με στόχο να υποστηριχθούν παιδιά που έχουν πραγματική ανάγκη.

Ο εφημέριος του Ναού, Αρχιμανδρίτης Σεραφείμ Κονίδης, σημείωσε ότι «η αυλή του Ιερού Ναού της Παναγίας της Φανερωμένης Πόλεως Ζακύνθου γέμισε με κιβώτια γεμάτα από ρούχα και παπούτσια.

Μία μεγάλη εταιρεία των Αθηνών και ένα κατάστημα υποδημάτων της Ζακύνθου προσέφεραν με ευαισθησία και κοινωνική ευθύνη ολοκαίνουργια παιδικά ρούχα και παπούτσια, τα οποία προορίζονται για άπορες οικογένειες που τα παιδιά τους έχουν πραγματική ανάγκη.

Σήμερα, ο Ιερός Ναός της Παναγίας Φανερωμένης θα παραμείνει ανοιχτός από τις 09:00 έως τις 17:00, ώστε να προσέλθουν άνθρωποι που έχουν ανάγκη και να παραλάβουν τα είδη, να έρθουν και άλλοι συμπολίτες μας, προκειμένου να παραλάβουν ρούχα και παπούτσια για να τα προσφέρουν σε ανθρώπους που γνωρίζουν ότι τα χρειάζονται αλλά δεν έχουν τη δυνατότητα να μετακινηθούν, καθώς και Ιερείς από άλλες Ενορίες, ώστε να παραλάβουν είδη για παιδιά των Ενοριών τους που τα έχουν ανάγκη.

Για κάθε παιδί που θα φορέσει αυτά τα ρούχα, δεν πρόκειται απλώς για ένα καινούργιο ένδυμα ή καινούργια παπούτσια, αλλά για την αίσθηση ότι δεν είναι μόνο του, ότι κάποιος το σκέφτηκε και το αγκάλιασε με πράξη αγάπης. Ως Ενορία ευχαριστούμε θερμά τους δωρητές για τη γενναιόδωρη προσφορά τους. Η Υπεραγία Θεοτόκος η Φανερωμένη να σκεπάζει τα παιδιά, να ενισχύει τις οικογένειες και να ανταποδίδει σε όλους πλούσια τη χάρη και την ευλογία Της. Με το καλό να υποδεχθούμε το νέο έτος».