Τατιάνα Σλόσμπεργκ: Η μάχη με τη λευχαιμία και οι τελευταίες στιγμές δίπλα στην οικογένειά της

Η Τατιάνα Σλόσμπεργκ, εγγονή του Τζον Κένεντι, «άφησε» την τελευταία της πνοή σε ηλικία 35 ετών, έπειτα από μάχη με οξεία λευχαιμία. Αφήνει πίσω τον άνδρα της, Τζορτζ Μόραν, τον γιο τους, Έντγουιν, μία κόρη της οποίας το όνομα δεν έχει δημοσιοποιηθεί, τους γονείς της, Έντγουιν Σλόσμπεργκ και Καρολάιν Κένεντι, καθώς και τα αδέρφια της, Ρόουζ και Τζακ.

Η Σλόσμπεργκ ήταν γνωστή δημοσιογράφος για θέματα κλιματικής αλλαγής και περιβάλλοντος στους New York Times. Το έργο της φιλοξενήθηκε, επίσης, σε Μέσα όπως οι Washington Post, Atlantic, Vanity Fair, Boston Globe και Bloomberg.

Πριν από μερικές εβδομάδες, είχε ανακοινώσει δημόσια τη διάγνωση του καρκίνου σε ένα συγκινητικό άρθρο με τίτλο A Battle with My Blood, που δημοσιεύτηκε την 22α Νοεμβρίου 2025 στον New Yorker.

Η Τατιάνα Σελία Κένεντι Σλόσμπεργκ γεννήθηκε την 5η Μαΐου 1990 στη Νέα Υόρκη. Γονείς της ήταν ο σχεδιαστής και καλλιτέχνης, Έντγουιν Σλόσμπεργκ και η φιλάνθρωπος, συγγραφέας και διπλωμάτης Καρολάιν Κένεντι, μοναδική κόρη του δολοφονημένου Προέδρου Τζον Κένεντι και της πρώτης κυρίας, Τζάκι Κένεντι.

Παρά την καταγωγή της από τη δυναστεία Κένεντι, η Σλόσμπεργκ και τα αδέρφια της είχαν μία ιδιωτική και προστατευμένη παιδική ηλικία στο Μανχάταν. Η γιαγιά της, Τζάκι Κένεντι, πέθανε από λέμφωμα το 1994, όταν η Τατιάνα ήταν μόλις 4 ετών.

Το 1996, εκείνη και η μεγαλύτερη αδερφή της, Ρόουζ, ήταν παρανυφάκια στον γάμο του θείου τους, Τζον Κένεντι Τζούνιορ, με την Καρολίν Μπεσέτ. Το 1999, το ζευγάρι και η αδερφή της Μπεσέτ, Λόρεν, σκοτώθηκαν σε αεροπορικό δυστύχημα κοντά στο Martha’s Vineyard.

Η Σλόσμπεργκ ένιωθε την ανάγκη να προστατεύει τη μητέρα της, Καρολάιν Κένεντι, από νέες τραγωδίες. «Όλη μου τη ζωή προσπάθησα να είμαι καλή. Καλή μαθήτρια, καλή αδερφή και καλή κόρη και να προστατεύω τη μητέρα μου, ώστε να μην την στεναχωρώ ή να την θυμώνω», έγραψε στον New Yorker.

Σπούδασε στο Brearley School και αποφοίτησε από το Trinity School το 2008. Στη συνέχεια, βρέθηκε στο Yale University, όπου γνώρισε τον μελλοντικό της σύζυγο, Τζορτζ Μόραν. Υπηρέτησε ως αρχισυντάκτρια στο Yale Herald και ήταν μέλος της μυστικής κοινωνίας Mace and Chain. Το 2014, ολοκλήρωσε μεταπτυχιακές σπουδές στην Αμερικανική Ιστορία στο Oxford University.

Ήταν λάτρης της κολύμβησης και το 2013 διέσχισε 3 μίλια στον ποταμό Χάντσον με τη μητέρα της για να συγκεντρώσουν χρήματα για τη Leukemia and Lymphoma Society.

Στους New York Times, κάλυψε αρχικά τοπικά θέματα και ύστερα επικεντρώθηκε στην κάλυψη περιβαλλοντικών και κλιματικών θεμάτων.

Το πρώτο της βιβλίο, Inconspicuous Consumption: The Environmental Impact You Don’t Know You Have, εκδόθηκε το 2019 και το 2020 κέρδισε το βραβείο Rachel Carson των Society of Environmental Journalists.

Το 2017, παντρεύτηκε τον Τζορτζ Μόραν στη θερινή κατοικία της γιαγιάς της στο Martha’s Vineyard. Το 2022, ήρθε στον κόσμο ο γιος τους, Έντγουιν, και τον Μάιο του 2024, γεννήθηκε η κόρη τους. Λίγο αργότερα, διαγνώστηκε με οξεία μυελογενή λευχαιμία.

Η Τατιάνα Σλόσμπεργκ πέρασε τους τελευταίους μήνες της ζωής της, στο σπίτι των γονιών της, στη Νέα Υόρκη, περιτριγυρισμένη από την οικογένεια και τα παιδιά της.

