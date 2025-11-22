Η «κατάρα» των Κένεντι: Η εγγονή του JFK, Τατιάνα Σλόσμπεργκ, έχει λιγότερο από ένα χρόνο ζωής

Η Τατιάνα Σλοσμπεργκ, κόρη της Καρολάιν Κένεντι, απευθύνεται στο κοινό κατά τη διάρκεια της τελετής απονομής του βραβείου John F. Kennedy Profile in Courage, την Κυριακή 29 Οκτωβρίου 2023, στη Βοστώνη.

Η «κατάρα» των Κένεντι φαίνεται ότι δεν έχει τελειωμό, καθώς η Τατιάνα Σλοσμπεργκ, εγγονή του πρώην προέδρου των ΗΠΑ, Τζον Φ. Κένεντι, αποκάλυψε ότι έχει λιγότερο από ένα χρόνο ζωής, αφού διαγνώστηκε με καρκίνο σε τελικό στάδιο.

Σε ένα προσωπικό της άρθρο στο περιοδικό The New Yorker, η 35χρονη έγραψε ότι πέρυσι διαγνώστηκε με οξεία μυελογενή λευχαιμία, έναν καρκίνο με μια σπάνια γενετική μετάλλαξη γνωστή ως Inversion 3, μια ανωμαλία που συναντάται σε λιγότερο από 2% των περιπτώσεων. Η διάγνωση της έγινε λίγες ημέρες αφού γέννησε την κόρη της, τον Μάιο του 2024.

«Δεν πίστευα — δεν μπορούσα να πιστέψω — ότι μιλούσαν για μένα», γράφει στο άρθρο της η Σλόσμπεργκ. «Την προηγούμενη μέρα, ενώ ήμουν εννέα μηνών έγκυος, κολυμπούσα στην πισίνα. Δεν ήμουν άρρωστη. Δεν ένιωθα άρρωστη. Ήμουν ένα από τα πιο υγιή άτομα που γνώριζα».

Στο άρθρο, η Σλόσμπεργκ καταγράφει τις «εξαντλητικές θεραπείες» που έλαβε, τα οποία περιελάμβαναν αρκετούς κύκλους χημειοθεραπείας, δύο μεταμοσχεύσεις μυελού των οστών και συμμετοχή σε δύο κλινικές δοκιμές. Η Σλόσμπεργκ είπε ότι τον Σεπτέμβριο διαγνώστηκε επίσης με μια μορφή του ιού Έπσταϊν-Μπαρ, ο οποίος «κατέστρεψε τα νεφρά μου και έπρεπε να μάθω να περπατάω ξανά».

«Κατά τη διάρκεια της τελευταίας κλινικής μου δοκιμής, ο γιατρός μου είπε ότι θα μπορούσε να με κρατήσει ζωντανή για ένα χρόνο... ίσως», έγραψε.

Ποια είναι η Τατιάνα Σλοσμπεργκ

Η Τατιάνα Σλόσμπεργκ, περιβαλλοντική δημοσιογράφος, είναι η δεύτερη κόρη της πρώην πρέσβειρας των ΗΠΑ, Κάρολαϊν Κένεντι, και του σχεδιαστή Έντουιν Σλόσμπεργκ. Η 35χρονη Σλόσμπεργκ και ο σύζυγός της, Τζορτζ Μοράν, έχουν έναν 3χρονο γιο και μια κόρη μόλις ενός έτους.

Η Σλόσμπεργκ είπε ότι τα αδέλφια της — η Ρόουζ, σκηνοθέτης, και ο Τζακ, ο οποίος νωρίτερα αυτό το μήνα ανακοίνωσε την υποψηφιότητά του για το Κογκρέσο των ΗΠΑ — την έχουν βοηθήσει να μεγαλώσει τα παιδιά της και «με κράτησαν σταθερά από το χέρι ενώ εγώ υπέφερα, προσπαθώντας να μην δείξουν τον πόνο και τη θλίψη τους, για να με προστατεύσουν».

Η 35χρονη είπε ότι λυπάται που πρόσθεσε ένα ακόμη τραγικό γεγονός στην ιστορία της οικογένειάς της, η οποία περιλαμβάνει τη δολοφονία του παππού της, JFK, το 1963 και τη δολοφονία του θείου της, του πρώην Γενικού Εισαγγελέα Ρόμπερτ Φ. Κένεντι, το 1968.

«Όλη μου τη ζωή προσπάθησα να είμαι καλή, να είμαι καλή μαθήτρια, καλή αδελφή και καλή κόρη, να προστατεύω τη μητέρα μου και να μην την αναστατώνω ή την θυμώνω», γράφει. «Τώρα πρόσθεσα μια νέα τραγωδία στη ζωή της, στη ζωή της οικογένειάς μας, και δεν μπορώ να κάνω τίποτα για να το σταματήσω».