ΗΠΑ: O νέος Κένεντι που βάζει πλώρη για το Κογκρέσο - Ο φωτογενής εγγονός του JFK

Ο εγγονός του JFK, Τζακ Σλόσμπεργκ, θα είναι υποψήφιος για το Κογκρέσο στις ενδιάμεσες εκλογές του 2026

O εγγονός του JFK, Τζακ Σλοσμπεργκ

Ο Τζακ Σλόσμπεργκ, εγγονός του Τζον Φ. Κένεντι, θα είναι υποψήφιος για το Κογκρέσο των ΗΠΑ, όπως δήλωσε χθες στους υποστηρικτές του. Ο μοναδικός εγγονός του εκλιπόντος πρώην προέδρου JFK, ο 32χρονος Σλόσμπεργκ είναι περισσότερο γνωστός για τα προκλητικά και ειλικρινή πολιτικά του σχόλια στο διαδίκτυο.

Πολιτικός σχολιαστής και συγγραφέας, του οποίου το έργο έχει δημοσιευτεί σε μεγάλα μέσα όπως η Washington Post, το Politico και το περιοδικό Time, ο απόγονος της γνωστής πολιτικής δυναστείας εντάσσεται σε ένα γεμάτο πεδίο υποψηφίων που ήδη διεκδικούν την έδρα της 12ης περιφέρειας του Κογκρέσου. Επιδιώκει να καλύψει την έδρα του βουλευτή Νέας Υόρκης Τζέρολντ Νάντλερ, ο οποίος ανακοίνωσε τον Σεπτέμβριο ότι θα αποσυρθεί μετά από περισσότερες από τρεις δεκαετίες στο αξίωμα.

https://www.instagram.com/reel/DQ8TqPSAK0J/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

Σε συνέντευξή του, ο γιος της Καρολάιν Κένεντι, δήλωσε στους New York Times ότι το Δημοκρατικό Κόμμα χρειάζεται περισσότερες φωνές για να «αντιμετωπίσει την κατάχρηση εξουσίας από τον Πρόεδρο Τραμπ και τους συμμάχους του». Με σχεδόν 2 εκατομμύρια ακολούθους συνολικά στο Instagram και το TikTok, ο κληρονόμος του Κένεντι έχει εκφράσει ανοιχτά τους στόχους του να κάνει την πολιτική προσβάσιμη στους νεότερους ψηφοφόρους.

Το 2024, ανακοινώθηκε ως πολιτικός ανταποκριτής της Vogue ενόψει των αμερικανικών εκλογών, εν μέρει λόγω αυτού που η έκδοση χαρακτήρισε ως «ανόητες» διαδικτυακές του ατάκες. Είπε στο περιοδικό ότι εμπνεύστηκε από την κληρονομιά της οικογένειάς του στην κοινωνική προσφορά και είπε ότι ήθελε να συνεισφέρει «με τον δικό του τρόπο».

Αποκαλώντας τον παππού του, ο οποίος δολοφονήθηκε το 1963, ήρωά του, ο Σλόσμπεργκ δήλωσε στη Vogue ότι η κυβέρνηση JFK ήταν «ένα σχέδιο για το πώς μπορεί να λειτουργήσει ο προοδευτισμός στην Αμερική». Λίγο μετά την ανακοίνωση της καμπάνιας του, μοιράστηκε μια σειρά από βίντεο και συνδέσμους προς τους λογαριασμούς του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, προτρέποντας τους ακολούθους του να κάνουν δωρεές «για να μπορέσουμε να κερδίσουμε».

https://www.instagram.com/p/DQnEJ7uEQ6m/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

Η ιστοσελίδα της προεκλογικής του εκστρατείας διακηρύσσει μια «νέα γενιά ηγεσίας» για τη Νέα Υόρκη και δίνει «12 υποσχέσεις στους κατοίκους της 12ης περιφέρειας της Νέας Υόρκης». «Αυτή είναι η τελευταία μας ευκαιρία να σταματήσουμε τον Τραμπ - δεν θα ξαναέρθει», αναφέρει.

Ο Σλόσμπεργκ έχει εκφράσει έντονα την αντίθεσή του στην κυβέρνηση Τραμπ, στην οποία περιλαμβάνεται και ο αποξενωμένος εξάδερφός του Ρόμπερτ Φ. Κένεντι Τζούνιορ. Παρά το γεγονός ότι είναι συγγενής, είναι ιδιαίτερα επικριτικός απέναντι στον υπουργό Υγείας των ΗΠΑ, τον οποίο έχει αποκαλέσει «loser».

Οι Δημοκρατικοί ελπίζουν να ανακτήσουν τον έλεγχο της Βουλής των Αντιπροσώπων στις ενδιάμεσες εκλογές του 2026. «Δεν υπάρχει τίποτα που να μην μπορεί να κάνει το κόμμα μας να αντιμετωπίσει το κόστος ζωής, τη διαφθορά και τη συνταγματική κρίση στην οποία βρισκόμαστε», δήλωσε στους New York Times την Τρίτη.

https://www.instagram.com/reel/DQmQPfGALJG/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

«Αλλά χωρίς τον έλεγχο του Κογκρέσου, δεν υπάρχει σχεδόν τίποτα που μπορούμε να κάνουμε». Ο Σλόσμπεργκ υπαινίσσεται εδώ και μήνες την πιθανή του υποψηφιότητα για την έδρα. Ορισμένοι άλλοι Δημοκρατικοί έχουν επίσης ανακοινώσει εκστρατείες για την ίδια περιφέρεια της Νέας Υόρκης, συμπεριλαμβανομένων των πολιτειακών βουλευτών Micah Lasher και Alex Bores, και του βετεράνου δημοσιογράφου Jami Floyd. Ο νεοεκλεγείς δήμαρχος Νέας Υόρκης και επίσης εκπρόσωπος της γενιάς των millennial, Ζόχραν Μαμντάνι, δεν έχει ακόμη υποστηρίξει κάποιον υποψήφιο στις προκριματικές εκλογές.

«Αν έχουμε κάτι κοινό με τον Ζόχραν Μαμντάνι, είναι ότι και οι δύο προσπαθούμε να είμαστε αυθεντικές εκδοχές του εαυτού μας και να συναντάμε ανθρώπους εκεί που βρίσκονται, να επικοινωνούμε με ανθρώπους στη Νέα Υόρκη και να είμαστε παρόντες και να εμφανιζόμαστε για τους ανθρώπους», δήλωσε ο Σλόσμπεργκ στους Times.

