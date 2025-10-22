Η «κατάρα» των Κένεντι γίνεται σειρά στο Netflix με πρωταγωνιστή τον Μάικλ Φασμπέντερ

Μία από τις πιο εμβληματικές οικογένειες της Αμερικής ετοιμάζεται να αποκτήσει τη δική της σειρά στο Netflix.

Η πλατφόρμα ανακοίνωσε τη Δευτέρα μια νέα δραματική παραγωγή με τίτλο «Kennedy», βασισμένη στο βιβλίο του Φρεντρικ Λόγκεβαλ «JFK: Coming of Age in the American Century, 1917-1956».

Ο Μάικλ Φασμπέντερ θα υποδυθεί τον πατριάρχη της οικογένειας, Τζο Κένεντι τον πρεσβύτερο, σε μια σειρά που θα «εξερευνά τους θριάμβους και τις τραγωδίες της οικογένειας Κένεντι».

Μάικλ Φασμπέντερ Invision

Οι επιτυχίες και οι απώλειες των Κένεντι υπήρξαν πολλές. Η δυναστεία ανέδειξε τον 35ο πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών, αλλά και έναν γερουσιαστή της Νέας Υόρκης που επεδίωξε την προεδρία – και οι δύο δολοφονήθηκαν. Οι αναφορές στην «κατάρα των Κένεντι» ενισχύθηκαν ακόμη περισσότερο μετά το τραγικό δυστύχημα του 1999, όταν ο γιος του προέδρου, Τζον Κένεντι Τζούνιορ, σκοτώθηκε μαζί με τη σύζυγο και την κουνιάδα του σε αεροπορικό δυστύχημα.

Σύμφωνα με την περιγραφή της σειράς, η ιστορία θα ξεκινά πολύ πριν από την προεδρία του Τζον Φ. Κένεντι, με την πρώτη σεζόν να τοποθετείται στη δεκαετία του 1930 και να καταγράφει «την απίθανη άνοδο του Τζο και της Ρόουζ Κένεντι και των εννέα παιδιών τους — ανάμεσά τους τον ανήσυχο δεύτερο γιο, Τζακ, που παλεύει να ξεφύγει από τη σκιά του χαρισματικού μεγαλύτερου αδελφού του».

Ο Τζον Κένεντι στις 24 Μαΐου 1955 AP

«Η ιστορία των Κένεντι είναι το πιο κοντινό πράγμα που διαθέτουμε σε αμερικανική μυθολογία - κάτι ανάμεσα στον Σαίξπηρ και το The Bold and the Beautiful. Όμως η εκπληκτική και πολυεπίπεδη βιογραφία του Φρεντρικ Λόγκεβαλ αποκαλύπτει τις ανθρώπινες φιλοδοξίες και τα βάρη πίσω από τον μύθο, φωτίζοντας όχι μόνο τους ίδιους τους Κένεντι, αλλά και τη δική μας εποχή - πώς φτάσαμε εδώ και προς τα πού κατευθυνόμαστε», δήλωσε ο δημιουργός της σειράς, Σαμ Σο.

Η παραγωγή, που δεν πρέπει να συγχέεται με την επερχόμενη σειρά του Ράιαν Μέρφι «American Love Story» η οποία επικεντρώνεται στον Τζον Κένεντι Τζούνιορ, δεν έχει ακόμη ημερομηνία κυκλοφορίας. Θα αποτελείται από οκτώ επεισόδια.