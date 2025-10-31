Σάλος στα social media: Η Τζούλια Φοξ ντύθηκε «ματωμένη Τζάκι Κένεντι» την ημέρα δολοφονίας του JFK

Η Τζούλια Φοξ στο πάρτι Halloween «The Cursed Amulet» που διοργανώνει ο Χούλιο Τόρες στο SAA Brooklyn την Πέμπτη 30 Οκτωβρίου 2025 στη Νέα Υόρκη.

Αυτό το Halloween, η Τζούλια Φοξ επέλεξε να ντυθεί Τζάκι Κένεντι. Αλλά όχι οποιαδήποτε Τζάκι Κένεντι.

Φορώντας ένα ροζ κοστούμι και έχοντας επιλέξει όλες τις σχετικές λεπτομέρειες, η Φοξ ενσάρκωσε την πρώην πρώτη κυρία των ΗΠΑ, καλυμμένη με αίμα την ημέρα της δολοφονίας του προέδρου Τζον Φ. Κένεντι το 1963 στο Ντάλας του Τέξας.

Η γνωστή ηθοποιός φόρεσε το κοστούμι — το οποίο αποτελείται από ένα ροζ τζάκετ με διπλή σειρά κουμπιών, ένα καπέλο pillbox και μια τσάντα με σκληρό σκελετό — στο πάρτι του Halloween του The Cursed Amulet στη Νέα Υόρκη το βράδυ της Πέμπτης.

Δείτε την Τζούλια Φοξ ως Τζάκι Κένεντι:

Η Τζούλια Φοξ στο πάρτι Halloween «The Cursed Amulet» που διοργανώνει ο Χούλιο Τόρες στο SAA Brooklyn την Πέμπτη 30 Οκτωβρίου 2025 στη Νέα Υόρκη. Invision/AP

Δεν αποτελεί έκπληξη το γεγονός ότι πολλοί χρήστες των social media, έσπευσαν να σχολιάσουν την επιλογή της Τζούλια Φοξ να ντυθεί ως η Τζάκι Κένεντι.

«Αυτό είναι ανατριχιαστικό», έγραψε ένας χρήστης. Ένας άλλος πρόσθεσε: «Αυτό ΔΕΝ είναι εντάξει. Ζητώ συγγνώμη από τις οικογένειες Ωνάση και Κένεντι που αναγκάστηκαν να το δουν και να το ξαναζήσουν». Ένας τρίτος χρήστης πρόσθεσε: «Πολύ κακόγουστο. Η τραγωδία δεν είναι κοστούμι».

Που βρίσκεται το αυθεντικό φόρεμα της Τζάκι Κένεντι

Το αυθεντικό φόρεμα της πρώην πρώτης κυρίας των ΗΠΑ, το οποίο εξακολουθεί να είναι λερωμένο με αίμα, βρίσκεται στο Εθνικό Αρχείο των ΗΠΑ από το 1964. Σύμφωνα με την εφημερίδα Los Angeles Times, η βοηθός της Κένεντι, Προβιντέσια Παρέντες, έβαλε το φόρεμα σε μια σακούλα μόλις η πρώτη κυρία επέστρεψε στον Λευκό Οίκο.

«Κάποια στιγμή τους επόμενους έξι μήνες, ένα κουτί έφτασε στα κεντρικά γραφεία των Εθνικών Αρχείων στο κέντρο της πόλης, όπου φυλάσσονται θησαυροί όπως το Σύνταγμα και η Διακήρυξη των Δικαιωμάτων», έγραψε η Φέι Φιόρ της LA Times.

«Μέσα σε αυτό βρισκόταν το κοστούμι, η μπλούζα, η τσάντα, τα παπούτσια, ακόμη και οι κάλτσες της κ. Κένεντι, μαζί με ένα σημείωμα, το οποίο έγραφε: "Το κοστούμι και η τσάντα της Τζάκι που φορούσε στις 22 Νοεμβρίου 1963"».