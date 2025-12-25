Σαν σήμερα 25 Δεκεμβρίου – Τα σημαντικότερα γεγονότα της σημερινής ημέρας
Όλα τα σημαντικά γεγονότα που σημειώθηκαν σαν σήμερα, 25 Δεκεμβρίου
Ακολουθούν με χρονολογική σειρά, τα σημαντικότερα γεγονότα, σαν σήμερα, 25 Δεκεμβρίου.
- 1758 - Παρατηρείται ο κομήτης του Χάλεϋ, επιβεβαιώνοντας την πρόβλεψη του Έντμουντ Χάλλεϋ για το πέρασμά του. Αυτό ήταν το πρώτο πέρασμα του κομήτη που είχε προβλεφθεί.
- 1989 - Ρουμανική Επανάσταση: Ο πρώην πρόεδρος της Ρουμανίας Νικολάε Τσαουσέσκου και η γυναίκα του, Έλενα, καταδικάζονται σε θάνατο και εκτελούνται μετά από συνοπτική δίκη.
- 1991 - Ο Μιχαήλ Γκορμπατσώφ παραιτείται από πρόεδρος της Σοβιετικής Ένωσης (η ίδια η Σοβιετική Ένωση διαλύεται την επόμενη ημέρα).
- 2003 - Boeing 727 συντρίβεται στο αεροδρόμιο της Κοτονού στο Μπενίν, σκοτώνοντας 141 άτομα.
- 2016 - Πεθαίνει τα Χριστούγεννα ο Άγγλος, κυπριακής καταγωγής τραγουδοποιός, Τζορτζ Μάικλ σε ηλικία 53 ετών.
