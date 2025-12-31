Γιατί παίρνει «αναβολή» ο ανασχηματισμός, τα μαλλιοτραβήγματα των μπλόκων

Κουίζ:

Ξέρει κάποιος να μας απαντήσει πώς γίνεται ένας/μια πρώην αντιπρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ όταν φεύγει από αυτό το πόστο, όλως τυχαίως, να ιδρύει εταιρεία ΚΥΔ; Εταιρεία υποδοχής δηλώσεων αγροτικών επιδοτήσεων; Μιλάμε για σύμπτωση μεγατόνων δηλαδή... Να πω και μια καλημέρα στο ελληνικό FBI που τα ψάχνει όλα...

Γιατί παίρνει «αναβολή» ο ανασχηματισμός;

Ο ανασχηματισμός μπορεί να περιμένει λίγο ακόμα. Με ανοιχτό το μέτωπο των αγροτικών μπλόκων και την δεύτερη δικογραφία του ΟΠΕΚΕΠΕ που αναμένεται να έρθει στο φως της δημοσιότητας είναι ολίγον δύσκολο να κάνει βεβιασμένα ανασχηματισμό ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Καθίστε να δούμε πόσα ακόμα γαλάζια μπουμπούκια (υπουργούς, κυβερνητικούς αξιωματούχους και κομματικά στελέχη της ΝΔ) περιλαμβάνει η 2η δικογραφία και μετά βλέπουμε ποιους θα διαγράψει... Δεν μπορεί να βιαστεί από τώρα ο πρωθυπουργός. Περιμένει κι αυτός με κομμένη την ανάσα...

Η Μαρία των Τεμπών και οι σκληροί της Νίκαιας

Δεν ξέρω αν το πήρατε χαμπάρι αλλά η πρόεδρος του Συλλόγου Θυμάτων των Τεμπών, Μαρία Καρυστιανού, πραγματοποίησε επίσκεψη στο μπλόκο της Νίκαιας, όπου συναντήθηκε και συνομίλησε με αγρότες, κτηνοτρόφους, μελισσοκόμους και αλιείς, εκφράζοντας τη συμπαράστασή της στον αγώνα τους.

Σύμφωνα με μάλιστα με δημοσίευμα της Τυρναβίτικης Ροής, η κ. Καρυστιανού ευχαρίστησε το αγροτικό κίνημα για τη στήριξή του στο κίνημα των Τεμπών, επισημαίνοντας ότι μαζί διεκδικούν τη δικαίωση για την τραγωδία. Αλλά είπαμε και αυτή η κίνηση δεν έχει καμία απολύτως πολιτική σημειολογία. Είναι εντελώς συμπτωματικό ότι στο target group του κόμματος της κυρίας Καρυστιανού συγκαταλέγονται οι απογοητευμένοι αγρότες που στις προηγούμενες εκλογές ψήφισαν Μητσοτάκη... Γειά σου περήφανη κι αθάνατη αγροτιά...

Τα μαλλιοτραβήγματα των μπλόκων και οι καλικάντζαροι

Η συνοχή των αγροτών στα μπλόκα, όσο περνούν οι μέρες πάει περίπατο... και ένεκα των ημερών οι αγωνιστές γίνονται καλικάντζαροι. Ενδεικτική της κατάστασης ήταν η κόντρα μεταξύ των αγροτοπατέρων στο

ΕΡΤnews και στην εκπομπή NEWSROOM με τον Αντώνη Φουρλή όπου βρέθηκαν ο πρόεδρος του Αγροτικού Συλλόγου Κυμίνων – Μαλγάρων, Κώστας Σέφης, και ο γραμματέας των αγροτικών Συνεταιρισμών Θεσσαλονίκης, Χρήστος Τσίλιας, από το μπλόκο των Πράσινων Φαναριών. Οι μεν κατηγορούσαν τους δε για καλικάντζαρους ενώ ο κ. Τσίλιας έθεσε και ζήτημα κομματικής ταυτότητας και εσωτερικών χειρισμών των μπλόκων, αναφέροντας χαρακτηριστικά πως «κάποιοι κατευθύνονται πίσω από κομματικές παρατάξεις». Μάλιστα όπως είπε: «Εμένα στο μπλόκο μου δεν ήρθαν ο Κουτσούμπας και η Κωνσταντοπούλου να χαριεντίζονται μαζί μας!». Κοινώς είμαστε μια ωραία ατμόσφαιρα σύντροφοι...

Οι neobanks και η μάχη για το πορτοφόλι του πελάτη

Οι neobanks το 2025 μοιάζουν πια με μαγνήτη για πελάτες που θέλουν τραπεζική χωρίς… τυπικά. Το κοινό αναζητά απλότητα, ταχύτητα και ψηφιακές λύσεις που δεν χρειάζονται ώρες στο κατάστημα και οι ψηφιακές τράπεζες το προσφέρουν με τρόπο που δύσκολα μπορείς να αγνοήσεις. Οι πλατφόρμες αυτές κερδίζουν όχι μόνο νεότερους χρήστες αλλά και ανθρώπους άνω των 40 που βολεύονται με τα χαμηλά κόστη και τις έξυπνες λειτουργίες. Η συνταγή είναι απλή: καθαρό UI, χαμηλές χρεώσεις συναλλαγών, εναλλακτικές αποταμιευτικές λύσεις και συνδέσεις με επενδύσεις μέσα από λίγα κουμπιά. Το αποτέλεσμα είναι γρήγορη υιοθέτηση και ικανότητα κλιμάκωσης πελατολογίου, χωρίς το βάρος ενός παραδοσιακού δικτύου καταστημάτων. Από επιχειρηματική σκοπιά, το στοίχημα είναι διπλό: να κερδίσεις πελάτες προσφέροντας απλό, φθηνό και χρήσιμο προϊόν και να το κάνεις με βιώσιμο επιχειρηματικό μοντέλο. Οι neobanks έχουν το momentum και όποιος κρυφοκοιτάει το μέλλον καταλαβαίνει ότι η μάχη για την εμπιστοσύνη και το πορτοφόλι του πελάτη μόλις άρχισε.

Η Jumbo έχει μπερδέψει τους αναλυτές

Τους έχει μπερδέψει τους αναλυτές τσιμπάνε η Jumbo, καθώς βλέπουν τις πωλήσεις που σε ιστορικά ψηλά, αλλά την κερδοφορία να μην ακολουθεί ανάλογη πορεία. Το ερώτημα είναι απλό: μπορείς να έχεις πωλήσεις «σε νούμερα» αλλά να βλέπεις το καθαρό αποτέλεσμα να πιέζεται και η απάντηση κρύβεται στα λειτουργικά κόστη. Μας λένε ότι τα έξοδα τρέχουν περισσότερο, όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και στις ξένες θυγατρικές, και αυτό τρώει το περιθώριο. Ταυτόχρονα, ξένοι επενδυτές που είχαν κουβέντα με τον κ. Βακάκη στο Λονδίνο, στο συνέδριο της Morgan Stanley, τοποθετήθηκαν ξεκάθαρα: «μην αλλάξετε την γενναιοδωρία στα μερίσματα». Η εικόνα επομένως είναι αντιφατική. Ισχυρές πωλήσεις, φρένο στην κερδοφορία και πίεση στα κόστη. Περίεργα πράγματα…

Οι εισηγμένες και το ρεκόρ κερδοφορίας

Οι ελληνικές εισηγμένες ετοιμάζονται να σπάσουν ρεκόρ κερδοφορίας το 2025 και δεν είναι μικρό πράγμα. Συνολικά, τα κέρδη αναμένονται να ξεπεράσουν το φράγμα των 10 δισ. ευρώ, με τον κλάδο των τραπεζών να πρωταγωνιστεί. μόνο οι 7 μεγάλες τράπεζες θα συνεισφέρουν γύρω στα 6 δισ. ευρώ. Αναφορικά με τις υπόλοιπες εισηγμένες θετικές επιδόσεις αναμένονατι για Τιτάνα, Metlen, Aegean, Motor Oil, Φουρλής, ΑΔΜΗΕ, ΔΑΑ, Cenergy και Viohalco. Κάμποσες ακόμα μικρομεσαίες εταιρείες λέγεται πως δείχνουν έχουν κάνει τη δουλειά σωστά και τα καταγράψουν αύξηση κερδών και πωλήσεων.

Έρχεται «μάχη» στη σταθερή

Στη σταθερή τηλεφωνία και στις ευρυζωνικές συνδέσεις περιμένουν οι αναλυτές να «επικεντρωθεί» ο ανταγωνισμός το 2026 στην τηλεπικοινωνιακή αγορά. Κάτι η ΔΕΗ που θα προσφέρει και αυτή σταθερή τηλεφωνία, κάτι η απάντηση της Cosmote Telekom, κάτι οι προσεκτικές κινήσεις των Nova και Vodafone που έχουν καταφέρει να μην χάνουν πελάτες και το τοπίο δείχνει πως θα έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Κάποιοι επισημαίνουν ότι η Nova πήγε πολύ καλά στο Smart Readiness που ήταν πολύ κοντά στην Cosmote Telekom, ενώ στη Vodafone υποστηρίζουν ότι έχει σταματήσει η απώλεια συνδρομητών στις ευρυζωνικές συνδέσεις. Άρα ο ανταγωνισμός οξύνεται και το πρώτο τρίμηνο του 2026 αναμένεται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον.

Συζητήσεις για τις «κάθετες» συνδέσεις

Η διευθέτηση του θέματος των «κάθετων» συνδέσεων που έχει δημιουργηθεί με τις πολυκατοικίες όπου μπαίνει ένας πάροχος και βάζει υποδοχές για fiber συνδέσεις και μετά κάποιος άλλος θέλει να βάλει και αυτός υποδοχές για να μην πληρώνει στον πρώτο είναι ψηλά στην ατζέντα των αρμόδιων αρχών. Ο λόγος είναι ότι αυτή η διαμάχη έχει ως αποτέλεσμα σε πολλές πολυκατοικίες να μην προχωρά η υλοποίηση FTTH συνδέσεων και να υπάρχουν ουκ ολίγες κόντρες μεταξύ ιδιοκτητών και ενοικιαστών. Και είναι ένας από τους λόγους που δεν κινείται αρκετά γρήγορα η αύξηση της διείσδυσης των οπτικών ινών στη χώρα, κάτι που αποτελεί «στοίχημα» όχι μόνο για τους παρόχους αλλά και για την κυβέρνηση.