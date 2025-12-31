Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός προσέφερε εορταστικά γεύματα σε 200 άστεγους συμπολίτες μας

Η δράση επενδύθηκε και μουσικά από DJ και εθελοντές, μεταφέροντας τη χαρά των εορτών στους ευάλωτους συμπολίτες μας

Newsbomb

Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός προσέφερε εορταστικά γεύματα σε 200 άστεγους συμπολίτες μας
ΕΛΛΑΔΑ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, σε συνεργασία με την Λέσχη Αρχιμαγείρων Αττικής «Ακρόπολις», προσέφερε μια ζεστή αγκαλιά στους άστεγους συνανθρώπους μας, υλοποιώντας μεγάλη εορταστική δράση την Τρίτη (30/12) στο Θησείο, ενισχύοντας διακόσιους (200) ευάλωτους συμπολίτες μας με εορταστικά γεύματα και είδη προστασίας από τις χαμηλές θερμοκρασίες, παρουσία του Δρ. Αντώνιου Αυγερινού, του βουλευτή Επικρατείας και εθελοντή Σαμαρείτη – Διασώστη, Γιώργου Σταμάτη, της εκπροσώπου Τύπου της Νέας Δημοκρατίας, Αλεξάνδρας Σδούκου και του προέδρου της Λέσχης Αρχιμαγείρων Αττικής «Ακρόπολις», Κωνσταντίνου Μουζάκη.

Συγκεκριμένα, εθελοντές και προσωπικό του Τομέα Κοινωνικής Πρόνοιας, μαζί με επαγγελματίες – μέλη της Λέσχης Αρχιμαγείρων Αττικής «Ακρόπολις», παρασκεύασαν και διένειμαν ζεστά, εορταστικά γεύματα και γλυκίσματα. Παράλληλα, η δράση επενδύθηκε μουσικά από τον DJ του ΕΕΣ αλλά και ζωντανή μουσική από εθελοντές, μεταφέροντας τη χαρά των εορτών στους ευάλωτους συμπολίτες μας.

Επίσης, ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός διένειμε ανθρωπιστικό υλικό, το οποίο περιείχε τρόφιμα μακράς διάρκειας, είδη ένδυσης και υπόδησης για προστασία από τις χαμηλές θερμοκρασίες αλλά εορταστικές κάρτες που έγραψαν οι εθελοντές. Τη δράση επισκέφτηκε ο αγαπημένος ηθοποιός, Γιώργος Καραμίχος, που υποστηρίζει ενεργά το έργο και τις δράσεις του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού.

Ανάλογες δράσεις υποστήριξης αστέγων έχουν προγραμματιστεί να υλοποιηθούν από τον Τομέα Κοινωνικής Πρόνοιας του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού καθ’ όλη τη διάρκεια του χειμώνα, ιδίως σε περιόδους χαμηλών θερμοκρασιών, με στόχο την προστασία και την αξιοπρεπή διαβίωση των ευάλωτων συνανθρώπων μας.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
08:21ΚΟΣΜΟΣ

«Εξαφανισμένη πτήση MH370»: Με τεχνολογία αιχμής και υποβρύχια ρομπότ προσπαθούν να λύσουν το μυστήριο - 70 εκατ. δολάρια η αμοιβή αν βρεθεί το χαμένο Boeing 777

08:20ΜΠΑΣΚΕΤ

NBA: Με τρίποντο του Έντζκομπ οι Σίξερς, ο Ουάιτ του 1.93μ. έκανε εφτά τάπες στη νίκη των Σέλτικς!

08:12ΕΛΛΑΔΑ

ΕΥΔΑΠ: «Πέρασε» κι επίσημα η αύξηση στους λογαριασμούς – Oι νέες χρεώσεις και ποιοι εξαιρούνται

08:10ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Φωτιά σε είσοδο πολυκατοικίας τα ξημερώματα - Ζημιές σε τρεις μηχανές

08:00ΚΟΣΜΟΣ

Αυτόνομα οχήματα Toyota «εργάζονται» στο αεροδρόμιο του Τόκιο

07:55ΕΛΛΑΔΑ

Ζάκυνθος: Δώρα και λιχουδιές για μικρούς και μεγάλους – «Πλημμύρισε» χαμόγελα ο Ιερός Ναός Παναγίας Φανερωμένης

07:44ΚΟΣΜΟΣ

Τατιάνα Σλόσμπεργκ: Η «βαριά σκιά» της δυναστείας Κένεντι – Η μάχη με τη λευχαιμία και οι τελευταίες στιγμές δίπλα στην οικογένειά της

07:30ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Στο σφυρί η ακριβότερη Ferrari όλων των εποχών

07:21ΚΟΣΜΟΣ

Νέα προβλήματα για το Eurostar: Έμειναν εγκλωβισμένοι σε συρμούς μέχρι και 6 ώρες μέσα στη νύχτα

07:10LIFESTYLE

Ρεβεγιόν στην TV: Οι σπέσιαλ εκπομπές που θα κάνουν παρέα στο κοινό 

07:05ΚΟΣΜΟΣ

Θριαμβολογεί η Τουρκία μετά τις δηλώσεις Τραμπ για τα F-35 - Δύο «αγκάθια» υπενθυμίζει η Αθήνα

07:05ΕΛΛΑΔΑ

Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός προσέφερε εορταστικά γεύματα σε 200 άστεγους συμπολίτες μας

07:00ΟΙ ΚΟΜΙΣΑΡΙΟΙ

Γιατί παίρνει «αναβολή» ο ανασχηματισμός, τα μαλλιοτραβήγματα των μπλόκων, συζητήσεις για τις «κάθετες» συνδέσεις, η Μαρία των Τεμπών και οι σκληροί της Νίκαιας, οι neobanks και η μάχη για το πορτοφόλι, σκληραίνει ο ανταγωνισμός στη σταθερή 

06:56ΕΛΛΑΔΑ

Αυξήσεις στα διόδια από 1η Ιανουαρίου - Πού αλλάζουν οι τιμές

06:55ΕΛΛΑΔΑ

Σταματούν επ' αόριστον οι λαϊκές αγορές σε όλη τη χώρα από τις 7 Ιανουαρίου

06:50ΚΟΣΜΟΣ

Αποκάλυψη: Ρωσικό πλοίο που βυθίστηκε πέρυσι μετέφερε μη δηλωμένα εξαρτήματα πυρηνικών αντιδραστήρων υποβρυχίων με προορισμό τη Βόρεια Κορέα

06:45ΕΛΛΑΔΑ

Το «ρωσικό ψύχος» έφτασε: Πού θα χιονίσει σήμερα και αύριο - Τι θα συμβεί το Σαββατοκύριακο

06:42ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Κριστιάνο Ρονάλντο: Κλείνει το 2025 με ένα ακόμα ρεκόρ στον δρόμο για τα 1.000 γκολ!

06:40ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Αλύγιστο» το ΠΑΣΟΚ απέναντι στο «φλερτ της μπύρας» του Μητσοτάκη: «Βαθιά πολιτικές οι διαφορές, μας χωρίζει αξιακή άβυσσος»

06:35ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τέλη κυκλοφορίας: Λήγει σήμερα η προθεσμία - 4 στους 10 δεν τα έχουν πληρώσει

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
10:19ΚΑΙΡΟΣ

Αρχίζει η μεγάλη εισβολή ψύχους στην Ευρώπη - Πώς θα επηρεαστεί η Ελλάδα

06:45ΕΛΛΑΔΑ

Το «ρωσικό ψύχος» έφτασε: Πού θα χιονίσει σήμερα και αύριο - Τι θα συμβεί το Σαββατοκύριακο

16:37ΚΟΣΜΟΣ

Ιαπωνία - Ανησυχία των επιστημόνων για τη συμπεριφορά του ωκεανού: «Δεν ξέρω καν αν η λέξη «εκπληκτικό» είναι η σωστή»

18:07LIFESTYLE

Μαζωνάκης: Νέα μαρτυρία-κλειδί για τις σχέσεις του τραγουδιστή με τον Στέφανο Παπαδόπουλο

06:15ΕΛΛΑΔΑ

Δολοφονία Ελένης Παπαδοπούλου: Οι μαρτυρίες και οι αποκαλύψεις συγγενών και γειτόνων στο «Τούνελ» που «καίνε» τον γιό της - Τι είπε στην Αγγελική Νικολούλη πριν συλληφθεί

06:55ΕΛΛΑΔΑ

Σταματούν επ' αόριστον οι λαϊκές αγορές σε όλη τη χώρα από τις 7 Ιανουαρίου

06:25ΕΛΛΑΔΑ

Εορταστικό ωράριο: Πώς λειτουργούν εμπορικά καταστήματα και σούπερ μάρκετ την τελευταία ημέρα του χρόνου

06:56ΕΛΛΑΔΑ

Αυξήσεις στα διόδια από 1η Ιανουαρίου - Πού αλλάζουν οι τιμές

20:32LIFESTYLE

Η Γη της ελιάς: Πότε επιστρέφει με νέα επεισόδια η σειρά του MEGA

05:15ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις Φεβρουαρίου 2026: Γιατί γίνονται νωρίτερα οι πληρωμές

06:00ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 31 Δεκεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

07:05ΚΟΣΜΟΣ

Θριαμβολογεί η Τουρκία μετά τις δηλώσεις Τραμπ για τα F-35 - Δύο «αγκάθια» υπενθυμίζει η Αθήνα

17:49ΕΛΛΑΔΑ

Δολοφονία Ελένης Παπαδοπούλου: «Φύγε για το εξωτερικό αν η έρευνα στραφεί σε εσένα» - Το μήνυμα της συντρόφου στον γιο

07:44ΚΟΣΜΟΣ

Τατιάνα Σλόσμπεργκ: Η «βαριά σκιά» της δυναστείας Κένεντι – Η μάχη με τη λευχαιμία και οι τελευταίες στιγμές δίπλα στην οικογένειά της

07:25ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Η Apple εξέδωσε προειδοποίηση προς όλους τους χρήστες iPhone για «εξαιρετικά εξελιγμένη επίθεση»

12:34ΕΛΛΑΔΑ

Finos Film: Γέλιο μέχρι δακρύων από την ανασκόπηση του 2025 - Βίντεο

17:12ΚΑΙΡΟΣ

«Θα ξυρίζουν οι βοριάδες, πασπάλες χιονιού μέχρι τη θάλασσα» - Η πρόγνωση Τσατραφύλλια για το επόμενο διήμερο

07:10LIFESTYLE

Ρεβεγιόν στην TV: Οι σπέσιαλ εκπομπές που θα κάνουν παρέα στο κοινό 

14:29ΚΟΣΜΟΣ

Ο viral μισθός ενός πιλότου - Το απίστευτο ποσό για 20 ώρες εργασίας την εβδομάδα

01:32ΚΟΣΜΟΣ

Δολοφονία Ελένης Παπαδοπούλου στο Κολωνάκι: Η τελευταία επικοινωνία του γιου της με την Νικολούλη λίγο πριν του περάσουν χειροπέδες

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ