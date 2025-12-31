Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός προσέφερε εορταστικά γεύματα σε 200 άστεγους συμπολίτες μας

Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, σε συνεργασία με την Λέσχη Αρχιμαγείρων Αττικής «Ακρόπολις», προσέφερε μια ζεστή αγκαλιά στους άστεγους συνανθρώπους μας, υλοποιώντας μεγάλη εορταστική δράση την Τρίτη (30/12) στο Θησείο, ενισχύοντας διακόσιους (200) ευάλωτους συμπολίτες μας με εορταστικά γεύματα και είδη προστασίας από τις χαμηλές θερμοκρασίες, παρουσία του Δρ. Αντώνιου Αυγερινού, του βουλευτή Επικρατείας και εθελοντή Σαμαρείτη – Διασώστη, Γιώργου Σταμάτη, της εκπροσώπου Τύπου της Νέας Δημοκρατίας, Αλεξάνδρας Σδούκου και του προέδρου της Λέσχης Αρχιμαγείρων Αττικής «Ακρόπολις», Κωνσταντίνου Μουζάκη.

Συγκεκριμένα, εθελοντές και προσωπικό του Τομέα Κοινωνικής Πρόνοιας, μαζί με επαγγελματίες – μέλη της Λέσχης Αρχιμαγείρων Αττικής «Ακρόπολις», παρασκεύασαν και διένειμαν ζεστά, εορταστικά γεύματα και γλυκίσματα. Παράλληλα, η δράση επενδύθηκε μουσικά από τον DJ του ΕΕΣ αλλά και ζωντανή μουσική από εθελοντές, μεταφέροντας τη χαρά των εορτών στους ευάλωτους συμπολίτες μας.

Επίσης, ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός διένειμε ανθρωπιστικό υλικό, το οποίο περιείχε τρόφιμα μακράς διάρκειας, είδη ένδυσης και υπόδησης για προστασία από τις χαμηλές θερμοκρασίες αλλά εορταστικές κάρτες που έγραψαν οι εθελοντές. Τη δράση επισκέφτηκε ο αγαπημένος ηθοποιός, Γιώργος Καραμίχος, που υποστηρίζει ενεργά το έργο και τις δράσεις του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού.

Ανάλογες δράσεις υποστήριξης αστέγων έχουν προγραμματιστεί να υλοποιηθούν από τον Τομέα Κοινωνικής Πρόνοιας του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού καθ’ όλη τη διάρκεια του χειμώνα, ιδίως σε περιόδους χαμηλών θερμοκρασιών, με στόχο την προστασία και την αξιοπρεπή διαβίωση των ευάλωτων συνανθρώπων μας.