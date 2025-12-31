«Αλύγιστο» το ΠΑΣΟΚ απέναντι στο «φλερτ της μπύρας» του Μητσοτάκη

Ως άνοιγμα προς το ΠΑΣΟΚ ερμηνεύτηκε η φαινομενικά «χαλαρή» απάντηση του πρωθυπουργού κατά τη χθεσινή του συνέντευξη στο Action24, στην ερώτηση με ποιον πολιτικό αρχηγό θα πήγαινε για μια μπύρα.

Ο κ. Μητσοτάκης απάντησε ότι «θα έπινα μια μπίρα με τον κ. Ανδρουλάκη» και εξήγησε ότι η επιλογή του δεν έχει να κάνει με πολιτικές διαφορές αλλά με την προσωπική διάσταση της σχέσης: «Μου κάνει εντύπωση πως μερικές φορές, στα πλαίσια της πολιτικής αντιπαράθεσης, οι άνθρωποι χάνουν την ευκαιρία να γνωριστούν καλύτερα σε προσωπικό επίπεδο», ανέφερε. «Αναφέρω τον κ. Ανδρουλάκη γιατί έχει μια πολύ έντονη πολεμική και μια επίθεση απέναντι στη ΝΔ και σε εμένα προσωπικά, η οποία δεν πολυδικαιολογείται για ένα κόμμα που σε έναν βαθμό δε θα το χαρακτήριζε κανείς ως ένα αντισυστημικό κόμμα».

Μάλιστα σχολιάστηκε ότι σε αντίστοιχη ερώτηση που του είχε γίνει πριν τις εκλογές του 2023, ο πρωθυπουργός είχε επιλέξει ως συνοδό στην υποθετική έξοδο για μπύρα, τον ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ Δημήτρη Κουτσούμπα «για να καταλάβω τι είναι αυτό που κάνει έναν άνθρωπο σήμερα να είναι Κομμουνιστής. Νομίζω θα είχαμε μια ενδιαφέρουσα συζήτηση», όπως είχε πει χαρακτηριστικά.

Αρκετοί πάντως ερμηνεύουν την επιλογή του Νίκου Ανδρουλάκη, καθώς και τις αναφορές περί ανάγκης προσωπικών σχέσεων και της πεποίθησης ότι το ΠΑΣΟΚ δεν δικαιολογείται να έχει τόσο έντονο αντιπαραθετικό λόγο προς τη ΝΔ, ως ένα πολιτικό άνοιγμα με το βλέμμα του Κυριάκου Μητσοτάκη στραμμένο στις μετεκλογικές συνεργασίες σε περίπτωση που δεν καταφέρει να κατακτήσει την αυτοδυναμία ούτε στη δεύτερη εκλογική αναμέτρηση που θεωρείται δεδομένο ότι θα χρειαστεί να υπάρξει.

Μάλιστα, σε αυτή την κίνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη, ήρθαν να προστεθούν και οι διαρροές του Μαξίμου ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται να στείλει πρόσκληση στον Νίκο Ανδρουλάκη να συναντηθούν παρουσία του Προέδρου της Βουλής, έτσι ώστε να προχωρήσει ο ορισμός προέδρων στις Ανεξάρτητες Αρχές που παραμένουν ακέφαλες.

Άμεσα το ΠΑΣΟΚ απάντησε μέσω στελεχών του ότι οποιαδήποτε εξωθεσμική συνάντηση «κορυφής» απορρίπτεται εκ των προτέρων και ότι τις προτάσεις του το ΠΑΣΟΚ θα τις κάνει δια της θεσμικής οδού, δηλαδή στη Διάσκεψη των Προέδρων της Βουλής, όπως ορίζεται από το Σύνταγμα.

Η Χαριλάου Τρικούπη δείχνει να επιθυμεί διακαώς να μην επιτρέψει να διαχυθεί η εικόνα ότι ο Νίκος Ανδρουλάκης μπορεί να είναι άμεσος συνομιλητής του Κυριάκου Μητσοτάκη, κάτι που θα δημιουργούσε την εντύπωση ότι οι δύο πολιτικοί ενδεχομένως να μπορούν και να συνεργαστούν μετεκλογικά.

Αυτό άλλωστε το έκανε σαφές και ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς, ο οποίος «προσγείωσε απότομα» το πολιτικό «φλερτ» του Κυριάκου Μητσοτάκη προς τον Νίκο Ανδρουλάκη ξεκαθαρίζοντας ότι οι διαφορές που τους χωρίζουν είναι αβυσσαλέες.

Όπως είπε, «οι διαφορές δεν προσωπικές, όπως πιστεύει ο κ. Μητσοτάκης, αλλά είναι βαθιά πολιτικές».

«Μας χωρίζει προφανώς ιδεολογική και αξιακή άβυσσος με μία κυβέρνηση η οποία είναι επικίνδυνη για τη χώρα, διευρύνει τις ανισότητες και μοιράζει στα καρτέλ τον πλούτο της χώρας», τόνισε ο Κώστας Τσουκαλάς και συνέχισε επισημαίνοντας ότι ο Νίκος Ανδρουλάκης «δεν είναι στην πολιτική για να κάνει φιλίες, αλλά για να είναι χρήσιμος στην κοινωνία διαμορφώνοντας μία εναλλακτική πρόταση εξουσίας ώστε να απαλλαγεί ο τόπος από τον κ. Μητσοτάκη».

Χαρακτήρισε δε ανειλικρινή τη στάση του Πρωθυπουργού, σημειώνοντας ότι «ο ίδιος είναι ο εγκέφαλος της πόλωσης η οποία δηλητηριάζει την κοινωνία, επιλέγοντας την τοξικότητα και συμβόλαια πολιτικής εξόντωσης απέναντι στον Νίκο Ανδρουλάκη».