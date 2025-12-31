«Αλύγιστο» το ΠΑΣΟΚ απέναντι στο «φλερτ της μπύρας» του Μητσοτάκη

«Πόρτα» στο διπλό άνοιγμα της κυβέρνησης προς το ΠΑΣΟΚ

Αντώνης Ρηγόπουλος

«Αλύγιστο» το ΠΑΣΟΚ απέναντι στο «φλερτ της μπύρας» του Μητσοτάκη
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ως άνοιγμα προς το ΠΑΣΟΚ ερμηνεύτηκε η φαινομενικά «χαλαρή» απάντηση του πρωθυπουργού κατά τη χθεσινή του συνέντευξη στο Action24, στην ερώτηση με ποιον πολιτικό αρχηγό θα πήγαινε για μια μπύρα.

Ο κ. Μητσοτάκης απάντησε ότι «θα έπινα μια μπίρα με τον κ. Ανδρουλάκη» και εξήγησε ότι η επιλογή του δεν έχει να κάνει με πολιτικές διαφορές αλλά με την προσωπική διάσταση της σχέσης: «Μου κάνει εντύπωση πως μερικές φορές, στα πλαίσια της πολιτικής αντιπαράθεσης, οι άνθρωποι χάνουν την ευκαιρία να γνωριστούν καλύτερα σε προσωπικό επίπεδο», ανέφερε. «Αναφέρω τον κ. Ανδρουλάκη γιατί έχει μια πολύ έντονη πολεμική και μια επίθεση απέναντι στη ΝΔ και σε εμένα προσωπικά, η οποία δεν πολυδικαιολογείται για ένα κόμμα που σε έναν βαθμό δε θα το χαρακτήριζε κανείς ως ένα αντισυστημικό κόμμα».

Μάλιστα σχολιάστηκε ότι σε αντίστοιχη ερώτηση που του είχε γίνει πριν τις εκλογές του 2023, ο πρωθυπουργός είχε επιλέξει ως συνοδό στην υποθετική έξοδο για μπύρα, τον ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ Δημήτρη Κουτσούμπα «για να καταλάβω τι είναι αυτό που κάνει έναν άνθρωπο σήμερα να είναι Κομμουνιστής. Νομίζω θα είχαμε μια ενδιαφέρουσα συζήτηση», όπως είχε πει χαρακτηριστικά.

Αρκετοί πάντως ερμηνεύουν την επιλογή του Νίκου Ανδρουλάκη, καθώς και τις αναφορές περί ανάγκης προσωπικών σχέσεων και της πεποίθησης ότι το ΠΑΣΟΚ δεν δικαιολογείται να έχει τόσο έντονο αντιπαραθετικό λόγο προς τη ΝΔ, ως ένα πολιτικό άνοιγμα με το βλέμμα του Κυριάκου Μητσοτάκη στραμμένο στις μετεκλογικές συνεργασίες σε περίπτωση που δεν καταφέρει να κατακτήσει την αυτοδυναμία ούτε στη δεύτερη εκλογική αναμέτρηση που θεωρείται δεδομένο ότι θα χρειαστεί να υπάρξει.

Μάλιστα, σε αυτή την κίνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη, ήρθαν να προστεθούν και οι διαρροές του Μαξίμου ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται να στείλει πρόσκληση στον Νίκο Ανδρουλάκη να συναντηθούν παρουσία του Προέδρου της Βουλής, έτσι ώστε να προχωρήσει ο ορισμός προέδρων στις Ανεξάρτητες Αρχές που παραμένουν ακέφαλες.

Άμεσα το ΠΑΣΟΚ απάντησε μέσω στελεχών του ότι οποιαδήποτε εξωθεσμική συνάντηση «κορυφής» απορρίπτεται εκ των προτέρων και ότι τις προτάσεις του το ΠΑΣΟΚ θα τις κάνει δια της θεσμικής οδού, δηλαδή στη Διάσκεψη των Προέδρων της Βουλής, όπως ορίζεται από το Σύνταγμα.

Η Χαριλάου Τρικούπη δείχνει να επιθυμεί διακαώς να μην επιτρέψει να διαχυθεί η εικόνα ότι ο Νίκος Ανδρουλάκης μπορεί να είναι άμεσος συνομιλητής του Κυριάκου Μητσοτάκη, κάτι που θα δημιουργούσε την εντύπωση ότι οι δύο πολιτικοί ενδεχομένως να μπορούν και να συνεργαστούν μετεκλογικά.

Αυτό άλλωστε το έκανε σαφές και ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς, ο οποίος «προσγείωσε απότομα» το πολιτικό «φλερτ» του Κυριάκου Μητσοτάκη προς τον Νίκο Ανδρουλάκη ξεκαθαρίζοντας ότι οι διαφορές που τους χωρίζουν είναι αβυσσαλέες.

Όπως είπε, «οι διαφορές δεν προσωπικές, όπως πιστεύει ο κ. Μητσοτάκης, αλλά είναι βαθιά πολιτικές».

«Μας χωρίζει προφανώς ιδεολογική και αξιακή άβυσσος με μία κυβέρνηση η οποία είναι επικίνδυνη για τη χώρα, διευρύνει τις ανισότητες και μοιράζει στα καρτέλ τον πλούτο της χώρας», τόνισε ο Κώστας Τσουκαλάς και συνέχισε επισημαίνοντας ότι ο Νίκος Ανδρουλάκης «δεν είναι στην πολιτική για να κάνει φιλίες, αλλά για να είναι χρήσιμος στην κοινωνία διαμορφώνοντας μία εναλλακτική πρόταση εξουσίας ώστε να απαλλαγεί ο τόπος από τον κ. Μητσοτάκη».

Χαρακτήρισε δε ανειλικρινή τη στάση του Πρωθυπουργού, σημειώνοντας ότι «ο ίδιος είναι ο εγκέφαλος της πόλωσης η οποία δηλητηριάζει την κοινωνία, επιλέγοντας την τοξικότητα και συμβόλαια πολιτικής εξόντωσης απέναντι στον Νίκο Ανδρουλάκη».

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
06:56ΕΛΛΑΔΑ

Αυξήσεις στα διόδια από 1η Ιανουαρίου - Πού αλλάζουν οι τιμές

06:55ΕΛΛΑΔΑ

Σταματούν επ' αόριστον οι λαϊκές αγορές σε όλη τη χώρα από τις 7 Ιανουαρίου

06:50ΚΟΣΜΟΣ

Αποκάλυψη: Ρωσικό πλοίο που βυθίστηκε πέρυσι μετέφερε μη δηλωμένα εξαρτήματα πυρηνικών αντιδραστήρων υποβρυχίων με προορισμό τη Βόρεια Κορέα

06:45ΕΛΛΑΔΑ

Το «ρωσικό ψύχος» έφτασε: Που θα χιονίσει σήμερα και αύριο - Τι θα συμβεί το Σαββατοκύριακο

06:42ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Κριστιάνο Ρονάλντο: Κλείνει το 2025 με ένα ακόμα ρεκόρ στον δρόμο για τα 1.000 γκολ!

06:40ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Αλύγιστο» το ΠΑΣΟΚ απέναντι στο «φλερτ της μπύρας» του Μητσοτάκη: «Βαθιά πολιτικές οι διαφορές, μας χωρίζει αξιακή άβυσσος»

06:35ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τέλη κυκλοφορίας: Λήγει σήμερα η προθεσμία - 4 στους 10 δεν τα έχουν πληρώσει

06:30ΕΛΛΑΔΑ

Αγρότες: Πρωτοχρονιά στα μπλόκα - Πού θα ανοίξουν οι δρόμοι

06:25ΕΛΛΑΔΑ

Εορταστικό ωράριο: Πώς θα λειτουργήσουν εμπορικά καταστήματα και σούπερ μάρκετ την τελευταία ημέρα του χρόνου

06:20ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κυβερνητικός απολογισμός του 2025: Πάνω από 2 δισ. μόνιμα μέτρα σε 30 παροχές

06:15ΕΛΛΑΔΑ

Δολοφονία Ελένης Παπαδοπούλου: Οι μαρτυρίες και οι αποκαλύψεις συγγενών και γειτόνων στο «Τούνελ» που «καίνε» τον γιό της - Τι είπε στην Αγγελική Νικολούλη πριν συλληφθεί

06:00ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 31 Δεκεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

05:45ΕΛΛΑΔΑ

Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 31 Δεκεμβρίου

05:35ΕΛΛΑΔΑ

Πρωτοχρονιά 2026: Ποιοι δρόμοι θα είναι κλειστοί σήμερα στην Αθήνα - Τι ώρα ξεκινούν οι ρυθμίσεις

05:15ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις Φεβρουαρίου 2026: Γιατί γίνονται νωρίτερα οι πληρωμές

04:55ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Νεκρός ο ηθοποιός Αϊζάια Γουίτλοκ τζούνιορ - Συμμετείχε στο «The Wire»

04:30ΚΟΣΜΟΣ

Νότιο Σουδάν: Επανεκκινεί την πετρελαϊκή δραστηριότητα σε περιοχή - κλειδί

04:05ΚΟΣΜΟΣ

Αργεντινή: Διάλυση της εθνικής υπηρεσίας αναπηρίας εν μέσω καταγγελιών για διαφθορά

03:38ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επίδομα Θέρμανσης 2025: Πότε πληρώνεται η επόμενη δόση

03:10ΚΟΣΜΟΣ

Ρωσία: Ουκρανικές επιδομές στο λιμάνι Τουαψέ στη Μαύρη Θάλασσα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
10:19ΚΑΙΡΟΣ

Αρχίζει η μεγάλη εισβολή ψύχους στην Ευρώπη - Πώς θα επηρεαστεί η Ελλάδα

16:37ΚΟΣΜΟΣ

Ιαπωνία - Ανησυχία των επιστημόνων για τη συμπεριφορά του ωκεανού: «Δεν ξέρω καν αν η λέξη «εκπληκτικό» είναι η σωστή»

18:07LIFESTYLE

Μαζωνάκης: Νέα μαρτυρία-κλειδί για τις σχέσεις του τραγουδιστή με τον Στέφανο Παπαδόπουλο

06:15ΕΛΛΑΔΑ

Δολοφονία Ελένης Παπαδοπούλου: Οι μαρτυρίες και οι αποκαλύψεις συγγενών και γειτόνων στο «Τούνελ» που «καίνε» τον γιό της - Τι είπε στην Αγγελική Νικολούλη πριν συλληφθεί

19:50ΕΛΛΑΔΑ

Περιπετειώδεις οι διακοπές για ζευγάρι στις Σποράδες - Θα περνούσαν μαζί τις διακοπές των Χριστουγέννων αλλά κατέληξαν στα δικαστήρια

06:00ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 31 Δεκεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

20:32LIFESTYLE

Η Γη της ελιάς: Πότε επιστρέφει με νέα επεισόδια η σειρά του MEGA

17:12ΚΑΙΡΟΣ

«Θα ξυρίζουν οι βοριάδες, πασπάλες χιονιού μέχρι τη θάλασσα» - Η πρόγνωση Τσατραφύλλια για το επόμενο διήμερο

17:33ΚΟΣΜΟΣ

Η Κίνα «έδειξε» πώς θα επιτεθεί στην Ταϊβάν με σμήνη μελισσών-drones και στρατιώτες-ρομπότ: Το βίντεο AI που δημοσίευσε ο στρατός

06:25ΕΛΛΑΔΑ

Εορταστικό ωράριο: Πώς θα λειτουργήσουν εμπορικά καταστήματα και σούπερ μάρκετ την τελευταία ημέρα του χρόνου

14:29ΚΟΣΜΟΣ

Ο viral μισθός ενός πιλότου - Το απίστευτο ποσό για 20 ώρες εργασίας την εβδομάδα

17:49ΕΛΛΑΔΑ

Δολοφονία Ελένης Παπαδοπούλου: «Φύγε για το εξωτερικό αν η έρευνα στραφεί σε εσένα» - Το μήνυμα της συντρόφου στον γιο

05:15ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις Φεβρουαρίου 2026: Γιατί γίνονται νωρίτερα οι πληρωμές

01:32ΚΟΣΜΟΣ

Δολοφονία Ελένης Παπαδοπούλου στο Κολωνάκι: Η τελευταία επικοινωνία του γιου της με την Νικολούλη λίγο πριν του περάσουν χειροπέδες

07:25ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Η Apple εξέδωσε προειδοποίηση προς όλους τους χρήστες iPhone για «εξαιρετικά εξελιγμένη επίθεση»

22:06ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Τζόκερ 30/12/2025: Αυτοί είναι οι αριθμοί που κερδίζουν 7.500.000 ευρώ

09:40ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Πληθαίνουν οι ομάδες για μπλόκα στο Viber

12:34ΕΛΛΑΔΑ

Finos Film: Γέλιο μέχρι δακρύων από την ανασκόπηση του 2025 - Βίντεο

11:43WHAT THE FACT

Ερεύνησαν την Ανταρκτική και βρήκαν 300 υποβρύχιες κατασκευές σε βάθος έως 4.000 μέτρων

20:58ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Οι φορολογικές υποχρεώσεις που λήγουν έως 31 Δεκεμβρίου - Τι πρέπει να κάνετε άμεσα για να αποφύγετε πρόστιμα το 2026

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ