Αυτόνομα οχήματα Toyota «εργάζονται» στο αεροδρόμιο του Τόκιο

Του Γιάννη Σκουφή

Η Toyota Industries Corporation, σε συνεργασία με την All Nippon Airways (ANA), διαθέτει τα πρώτα πλήρως αυτόνομα οχήματα ρυμούλκησης αποσκευών στο αεροδρόμιο Haneda του Τόκιο.

Τα νέα ηλεκτρικά οχήματα είναι σχεδιασμένα να μεταφέρουν αποσκευές και φορτία μεταξύ των αεροσκαφών και του τερματικού σταθμού, ακολουθώντας συγκεκριμένη διαδρομή μήκους 1.500 μέτρων.

Σε αυτόνομη λειτουργία, το κάθε όχημα μπορεί να ρυμουλκήσει έως 13 τόνους με μέγιστη ταχύτητα 15 χλμ./ώρα, ενώ υπό ανθρώπινο έλεγχο οι τιμές αυτές ανεβαίνουν στους 27 τόνους και τα 25 χλμ./ώρα.

Στην πράξη έχουμε την πρώτη εφαρμογή αυτόνομης οδήγησης Επιπέδου 4 σε καθορισμένο χώρο στην Ιαπωνία. Εξοπλισμένα με LiDAR, αισθητήρες εντοπισμού και σύστημα απομακρυσμένης παρακολούθησης, τα οχήματα ανιχνεύουν εμπόδια, αναγνωρίζουν φωτεινούς σηματοδότες και προσαρμόζονται στις συνθήκες του αεροδρομίου, μειώνοντας τα ανθρώπινα σφάλματα και αυξάνοντας την ασφάλεια.

Παράλληλα, η Toyota εγκαινιάζει και ένα σύστημα διαχείρισης στόλου (FMS) που καθοδηγεί τα ρυμουλκά με οδηγίες διαδρομής, αποφυγή καθυστερήσεων και πλήρη ενσωμάτωση στις τρέχουσες συνθήκες του αεροδρομίου.

Η πρώτη φάση περιλαμβάνει τρία ρυμουλκά που χρησιμοποιούνται ήδη, ενώ ακόμα τρία θα προστεθούν από το Μάρτιο του 2026.

Η εξέλιξη αυτή αναμένεται να μειώσει το κόστος και να αυξήσει την αποδοτικότητα στη διαχείριση φορτίου στα πολυσύχναστα αεροδρόμια, ενώ η Toyota πρωτοπορεί φέρνοντας την αυτονομία από τον δρόμο στο… διάδρομο προσγείωσης και απογείωσης.