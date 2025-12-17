Ολυμπιακός - Ηρακλής: Τα highlights της αναμέτρησης - Βίντεο
Δείτε τα highlights της αναμέτρησης Ολυμπιακός - Ηρακλής για το Κύπελλο Ελλάδας.
Ο Ολυμπιακός ολοκλήρωσε θριαμβευτικά τις αγωνιστικές υποχρεώσεις του στη League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας, συντρίβοντας τον Ηρακλή με 6-0 στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης» στο πλαίσιο της 5ης αγωνιστικής.
Κατάκτησε έτσι εμφατικά την πρώτη θέση στην τελική βαθμολογία, με τέσσερις νίκες σε τέσσερις αγώνες και τέρματα 18-3, κερδίζοντας την απευθείας πρόκριση στα προημιτελικά (θα μάθει το ζευγάρι από το οποίο θα προκύψει ο αντίπαλός του μετά το τέλος του ΠΑΟΚ-Μαρκό).
Και από τη στιγμή που ο Παναθηναϊκός τερμάτισε τέταρτος, είναι πλέον πολύ πιθανός ένας «αιώνιος» ημιτελικός.
Δείτε τα highlights της αναμέτρησης:
