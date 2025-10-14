Σημείο καμπής; Η τιμή του ασημιού πέφτει απότομα

Μετά από ένα νέο ιστορικό υψηλό των 54 δολαρίων ανά ουγγιά, το ασήμι υποχωρεί απότομα το απόγευμα.

Με 50,50 δολάρια, η ουγγιά όχι μόνο έχασε όλα τα κέρδη της νύχτας, αλλά και σχεδόν όλα τα κέρδη της εβδομάδας. «Αυτό θα μπορούσε να είναι μια ανατροπή», δήλωσε αναλυτής.

«Στο κόκκινο» η Γουόλ Στριτ

Οι αρνητικές οικονομικές καταστάσεις των εταιρειών και οι ανησυχίες για τον εμπορικό πόλεμο των ΗΠΑ με την Κίνα προβληματίζουν τη Wall Street. Ο δείκτης Dow Jones σημείωσε πτώση 1% κατά την έναρξη της συνεδρίασης, στις 45.552 μονάδες.

Ο ευρύτερος δείκτης S&P 500 έχασε σχεδόν 1,5% και έπεσε στις 6568 μονάδες.

Ο δείκτης του χρηματιστηρίου τεχνολογίας Nasdaq υποχώρησε σχεδόν 2% και έπεσε στις 22.254 μονάδες.

Από σήμερα, η Κίνα και οι ΗΠΑ επιβάλλουν επιπλέον λιμενικά τέλη σε πλοία που μεταφέρουν κάθε είδους εμπορεύματα, από παιχνίδια μέχρι αργό πετρέλαιο.

Στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος βρέθηκαν κυρίως οι ισολογισμοί των μεγάλων τραπεζών.

Υπό πίεση λόγω των αρνητικών αποτελεσμάτων βρέθηκε η Goldman Sachs, με πτώση περίπου 3%.

Από τα χαρτοφυλάκια εξαφανίστηκαν επίσης οι μετοχές της επενδυτικής εταιρείας Blackstone, οι οποίες υποχώρησαν κατά περίπου 1%.

Οι μετοχές του καλιφορνέζικου χρηματοπιστωτικού ιδρύματος Wells Fargo σημείωσαν άνοδο άνω του 4%.

