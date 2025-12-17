Mercosur: Η ΕΕ καταλήγει σε προσωρινή συμφωνία με όριο εισαγωγών 8% και πρότυπα παραγωγής

Η Ευρωπαϊκή Ένωση κατέληξε σήμερα, Τετάρτη, σε μια προσωρινή συμφωνία για την επιβολή ελέγχων στις εισαγωγές αγροτικών προϊόντων που θα προκύψουν από την υπό σχεδιασμό εμπορική συμφωνία με το νοτιοαμερικανικό μπλοκ της Mercosur, σε μια κίνηση που ενδέχεται να απαντά σε μέρος των ενστάσεων των επικριτών της συμφωνίας.

Ο συμβιβασμός περιλαμβάνει δύο βασικά στοιχεία: την εισαγωγή ενός ορίου εισαγωγών 8%, πάνω στο οποίο η ΕΕ θα μπορούσε να παρέμβει για να μετριάσει τον αντίτυπο στην εσωτερική αγορά, προστατεύοντας τους πιο εκτεθειμένους τομείς· και μια δήλωση σχετικά με τα πρότυπα παραγωγής ισχύουν για τα εισαγόμενα προϊόντα, συνοδευόμενη από ενισχυμένους υγειονομικούς και φυτοϋγειονομικούς ελέγχους.

Η ΕΕ και οι χώρες της Mercosur (Αργεντινή, Βραζιλία, Παραγουάη και Ουρουγουάη) είχαν ολοκληρώσει τις διαπραγματεύσεις τον περασμένο Δεκέμβριο για τη δημιουργία της μεγαλύτερης εμπορικής συμφωνίας που έχει συνάψει ποτέ η Ένωση ως προς τις μειώσεις δασμών, έπειτα από περίπου 25 χρόνια συνομιλιών.

Ωστόσο, κράτη-μέλη με προεξάρχουσες τη Γαλλία και την Ιταλία έχουν δηλώσει ότι δεν είναι ακόμη έτοιμα να δώσουν το «πράσινο φως» στη συμφωνία, ζητώντας πρόσθετα μέτρα για την προστασία των αγροτών τους.