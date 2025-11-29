IRIS: Τι αλλάζει από τον Δεκέμβριο στις πληρωμές – «Τσουχτερά» πρόστιμα στους παραβάτες

Το σύστημα πληρωμών IRIS χρησιμοποιείται ήδη από 4 εκατ. πολίτες και πάνω από 560.000 επαγγελματίες στην Ελλάδα – Τι αλλάζει από 1 Δεκεμβρίου

Newsbomb

IRIS: Τι αλλάζει από τον Δεκέμβριο στις πληρωμές – «Τσουχτερά» πρόστιμα στους παραβάτες
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Από την 1η Δεκεμβρίου, ο νέος τρόπος πληρωμής μέσω IRIS γίνεται υποχρεωτικός. Ως αποτέλεσμα, αλλάζει την καθημερινότητα χιλιάδων επαγγελματιών και βάζει τέλος σε καθυστερήσεις, σφάλματα και γραφειοκρατία.

Σύμφωνα με τη νέα ρύθμιση, όλες οι επιχειρήσεις –ανεξάρτητα από μέγεθος ή αντικείμενο δραστηριότητας– οφείλουν να δέχονται πληρωμές μέσω IRIS, είτε μέσω POS είτε μέσω QR code συνδεδεμένου με τον φορολογικό μηχανισμό ή πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης.

Όλα τα στοιχεία της συναλλαγής –ποσά, ώρα, ημερομηνία και ταυτοποίηση της πληρωμής– θα αποστέλλονται αυτόματα στη βάση δεδομένων της ΑΑΔΕ, χωρίς την ανάγκη ανθρώπινης παρέμβασης.

Το POS θα δημιουργεί QR code που περιλαμβάνει όλα τα δεδομένα της συναλλαγής (ποσό, ΑΦΜ, ημερομηνία, κ.ά.). Ο πελάτης απλώς σκανάρει τον κωδικό με την εφαρμογή mobile banking της τράπεζας και επιβεβαιώνει την πληρωμή.

Μέσα σε δευτερόλεπτα, η συναλλαγή ολοκληρώνεται και το POS ενημερώνεται αυτόματα για το αποτέλεσμα, είτε επιτυχής πληρωμή είτε απόρριψη.

Ο επαγγελματίας, επομένως, δεν χρειάζεται να περιμένει επιβεβαίωση από την τράπεζα, ενώ ο πελάτης βλέπει άμεσα την απόδειξη να εκδίδεται.

Στην εκτύπωση της απόδειξης, αντί για τα γνωστά στοιχεία της κάρτας, θα εμφανίζεται η ένδειξη IRIS ή οποιοδήποτε άλλο σύστημα χρησιμοποιήθηκε, ώστε να φαίνεται ξεκάθαρα ο τρόπος πληρωμής.

Το IRIS Online Payments χρησιμοποιείται ήδη από 4 εκατ. πολίτες και πάνω από 560.000 επαγγελματίες στην Ελλάδα και τα νούμερα αυξάνονται διαρκώς.

Με την ενσωμάτωση στα POS και τις ταμειακές, το IRIS μετατρέπεται πλέον σε πλήρως διαφανές και φορολογικά ιχνηλάσιμο εργαλείο. Κάθε συναλλαγή περνά αυτόματα στο σύστημα της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, περιορίζοντας δραστικά τη φοροδιαφυγή και το «μαύρο χρήμα», ένας από τους κύριους στόχους της μεταρρύθμισης.

Τα πρόστιμα στους παραβάτες

Για όσες επιχειρήσεις δεν συμμορφωθούν, προβλέπονται αυστηρά πρόστιμα:

  • 10.000 ευρώ για επιχειρήσεις με απλογραφικά βιβλία.
  • 20.000 ευρώ για επιχειρήσεις με διπλογραφικά βιβλία.

Για επαγγελματίες σε μικρούς οικισμούς ή μη τουριστικά νησιά, προβλέπεται έκπτωση ύψους 50%.

Διασύνδεση με το ευρωπαϊκό δίκτυο EuroPA

Η χρήση του IRIS επεκτείνεται πέρα από τα ελληνικά σύνορα.

Από τα μέσα του 2026, προγραμματίζεται η διασύνδεση με το διατραπεζικό δίκτυο EuroPA, που θα επιτρέπει μεταφορές χρημάτων στο εξωτερικό σε πραγματικό χρόνο.

Οι χώρες που θα συμμετέχουν, περιλαμβάνουν την Ιταλία, Ισπανία, Πορτογαλία, Πολωνία, καθώς και κράτη της Σκανδιναβίας όπως η Νορβηγία, η Σουηδία, η Δανία, η Φινλανδία και η Ανδόρρα.

Η κυβέρνηση επιδιώκει να καθιερώσει το IRIS ως το βασικό μέσο πληρωμών στην ελληνική αγορά, δημιουργώντας άμεσες και διαφανείς συναλλαγές μεταξύ πολιτών και επιχειρήσεων.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
18:18LIFESTYLE

Ελένη Φουρέιρα: Η τρυφερή εξομολόγηση για τον Αλμπέρτο Μποτία - Η γνωριμία, ο έρωτας και η κοινή ζωή

17:57ΕΛΛΑΔΑ

Κολωνός: Χτυπούσε συστηματικά την ανάπηρη κόρη του – «Βοήθεια, σκοτώνουν το παιδί μου», φώναζε η μητέρα

17:57ΕΛΛΑΔΑ

Κλειστά σχολεία: Γιατί δεν θα γίνει μάθημα στις 3 Δεκεμβρίου

17:48ΚΟΣΜΟΣ

Ουκρανία: Ο Ζελένσκι στο Παρίσι τη Δευτέρα για συνάντηση με τον Μακρόν

17:47ΕΛΛΑΔΑ

Σεπόλια: Σύλληψη 36χρονου για την έκρηξη σε κατάστημα – Μέσα από τις φυλακές δόθηκε η εντολή

17:46ΕΛΛΑΔΑ

Στέφανος Τσιτσιπάς: Ο πατέρας του, Απόστολος υποστήριξε ότι εκείνος οδηγούσε το πολυτελές αυτοκίνητο του γιου του

17:43ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Super League 2: Εύκολα η Καλαμάτα, πήρε το τοπικό ντέρμπι η Καβάλα

17:28ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

IRIS: Τι αλλάζει από τον Δεκέμβριο στις πληρωμές – «Τσουχτερά» πρόστιμα στους παραβάτες

17:28ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 32χρονος για επίθεση σε βάρος αστυνομικού

17:18ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Νεκρός οπαδός της Παλμέιρας πριν τον τελικό του Copa Libertadores

17:16ΕΛΛΑΔΑ

Χριστουγεννιάτικο Χωριό: Άνοιξε τις πύλες του στο Πεδίον Άρεως - Απόψε γίνεται… νησί με Locomondo  

17:16WHAT THE FACT

Τι συμβαίνει στο σώμα σας όταν αντικαθιστάτε τον παγωμένο με ζεστό καφέ

17:02ΕΛΛΑΔΑ

Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός και η Βουλή των Ελλήνων τίμησαν 250 εθελοντές αιμοδότες

17:02ΕΛΛΑΔΑ

Ελλάδα: 705.000 λιγότεροι κάτοικοι από το 2011: Τα ανησυχητικά στοιχεία για το 2040

16:58ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Formula 1: Πήρε εύκολα το sprint στο Κατάρ ο Όσκαρ Πιάστρι

16:50ΕΛΛΑΔΑ

Πανστρατιωτική συγκέντρωση και πορεία στα Προπύλαια: «Μας χρωστάτε πολλά» – Δείτε εικόνες

16:48LIFESTYLE

Πρίγκιπας Ουίλιαμ: Αποκάλυψε το αγαπημένο του χόμπι με την Κέιτ Μίντλετον

16:37ΚΟΣΜΟΣ

«Σεισμός» στο Κίεβο από την παραίτηση Γερμάκ – Μήνυμα επανεκκίνησης ή προάγγελος χάους στην ουκρανική ηγεσία;

16:25ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επιστροφή ενοικίου: Τι πρέπει να κάνουν όσοι δεν έλαβαν την ενίσχυση

16:18ΚΟΣΜΟΣ

Πάπας Λέων - Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος: Όλα όσα για τα οποία δεσμεύτηκαν στην Κοινή Διακήρυξη - Τι αναφέρουν για Κοινό Πάσχα και πλήρη Κοινωνία

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
17:57ΕΛΛΑΔΑ

Κολωνός: Χτυπούσε συστηματικά την ανάπηρη κόρη του – «Βοήθεια, σκοτώνουν το παιδί μου», φώναζε η μητέρα

17:28ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

IRIS: Τι αλλάζει από τον Δεκέμβριο στις πληρωμές – «Τσουχτερά» πρόστιμα στους παραβάτες

16:18ΚΟΣΜΟΣ

Πάπας Λέων - Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος: Όλα όσα για τα οποία δεσμεύτηκαν στην Κοινή Διακήρυξη - Τι αναφέρουν για Κοινό Πάσχα και πλήρη Κοινωνία

17:46ΕΛΛΑΔΑ

Στέφανος Τσιτσιπάς: Ο πατέρας του, Απόστολος υποστήριξε ότι εκείνος οδηγούσε το πολυτελές αυτοκίνητο του γιου του

14:51ΕΛΛΑΔΑ

Εθνικιστική φιέστα Αλβανών στη Θεσσαλονίκη: Σημαίες του UCK και χοροί στον Λευκό Πύργο - Δείτε βίντεο

16:00ΕΛΛΑΔΑ

Συνελήφθη γνωστός επιχειρηματίας που έτρεχε με 216χλμ στη λεωφόρο Βουλιαγμένης

17:57ΕΛΛΑΔΑ

Κλειστά σχολεία: Γιατί δεν θα γίνει μάθημα στις 3 Δεκεμβρίου

13:25ΚΟΣΜΟΣ

Ξεχάστε το φεγγάρι – Η επόμενη κινεζική κατάκτηση βρίσκεται στα βάθη των ωκεανών και είναι πολύ μεγαλύτερη

13:25ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Δώρο Χριστουγέννων 2025: Ανατροπή με την ημερομηνία καταβολής - Πότε θα μπουν τα χρήματα

11:30ΕΘΝΙΚΑ

Το άγνωστο 122 ελληνικό τάγμα του αμερικανικού στρατού, ο θρυλικός ταγματάρχης Κλάινος και η εντολή Χίλτερ να σφαγιάζονται μέχρι τον τελευταίο άντρα

15:24ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πάτρα: Φραστική επίθεση δέχθηκε η βουλευτής της ΝΔ Χριστίνα Αλεξοπούλου - Βίντεο

17:18ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Νεκρός οπαδός της Παλμέιρας πριν τον τελικό του Copa Libertadores

16:25ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επιστροφή ενοικίου: Τι πρέπει να κάνουν όσοι δεν έλαβαν την ενίσχυση

22:06ΕΛΛΑΔΑ

Σοβαρό ενδοοικογενειακό επεισόδιο στον Βόλο: «Θα γίνει ο τάφος σου» - Χτύπησε τη μητέρα της για ακαθάριστο υπόγειο

06:12ΕΛΛΑΔΑ

Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού: Σπουδαστές περιγράφουν τα προβλήματά τους στο Newsbomb - «Είμαστε άλλο στη... θάλασσα κι άλλο στην ξηρά»

17:16ΕΛΛΑΔΑ

Χριστουγεννιάτικο Χωριό: Άνοιξε τις πύλες του στο Πεδίον Άρεως - Απόψε γίνεται… νησί με Locomondo  

13:01ΕΛΛΑΔΑ

Σεισμικός χάρτης της Ελλάδας: Ανακαλύφθηκαν εκατοντάδες νέα ρήγματα - Πάνω από 2.000 τα ενεργά

17:08ΕΛΛΑΔΑ

Φλώρινα: Σπίτι με 20.000 λαμπάκια «μεταμορφώνεται» στο σπίτι του Άι Βασίλη κάθε Χριστούγεννα – Πώς πληρώνεται ο λογαριασμός

13:37WHAT THE FACT

Μια κόκκινη σφαίρα διασχίζει τον Γαλαξία μας με ακραία ταχύτητα και κανείς δεν γνωρίζει τι είναι

14:00ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός-Κολυδάς: «Ένας Δεκέμβρης απ' τα παλιά» - Εκτίμηση υετού το πρώτο δεκαπενθήμερο του Δεκεμβρίου

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ