IRIS: Τι αλλάζει από τον Δεκέμβριο στις πληρωμές – «Τσουχτερά» πρόστιμα στους παραβάτες

Από την 1η Δεκεμβρίου, ο νέος τρόπος πληρωμής μέσω IRIS γίνεται υποχρεωτικός. Ως αποτέλεσμα, αλλάζει την καθημερινότητα χιλιάδων επαγγελματιών και βάζει τέλος σε καθυστερήσεις, σφάλματα και γραφειοκρατία.

Σύμφωνα με τη νέα ρύθμιση, όλες οι επιχειρήσεις –ανεξάρτητα από μέγεθος ή αντικείμενο δραστηριότητας– οφείλουν να δέχονται πληρωμές μέσω IRIS, είτε μέσω POS είτε μέσω QR code συνδεδεμένου με τον φορολογικό μηχανισμό ή πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης.

Όλα τα στοιχεία της συναλλαγής –ποσά, ώρα, ημερομηνία και ταυτοποίηση της πληρωμής– θα αποστέλλονται αυτόματα στη βάση δεδομένων της ΑΑΔΕ, χωρίς την ανάγκη ανθρώπινης παρέμβασης.

Το POS θα δημιουργεί QR code που περιλαμβάνει όλα τα δεδομένα της συναλλαγής (ποσό, ΑΦΜ, ημερομηνία, κ.ά.). Ο πελάτης απλώς σκανάρει τον κωδικό με την εφαρμογή mobile banking της τράπεζας και επιβεβαιώνει την πληρωμή.

Μέσα σε δευτερόλεπτα, η συναλλαγή ολοκληρώνεται και το POS ενημερώνεται αυτόματα για το αποτέλεσμα, είτε επιτυχής πληρωμή είτε απόρριψη.

Ο επαγγελματίας, επομένως, δεν χρειάζεται να περιμένει επιβεβαίωση από την τράπεζα, ενώ ο πελάτης βλέπει άμεσα την απόδειξη να εκδίδεται.

Στην εκτύπωση της απόδειξης, αντί για τα γνωστά στοιχεία της κάρτας, θα εμφανίζεται η ένδειξη IRIS ή οποιοδήποτε άλλο σύστημα χρησιμοποιήθηκε, ώστε να φαίνεται ξεκάθαρα ο τρόπος πληρωμής.

Το IRIS Online Payments χρησιμοποιείται ήδη από 4 εκατ. πολίτες και πάνω από 560.000 επαγγελματίες στην Ελλάδα και τα νούμερα αυξάνονται διαρκώς.

Με την ενσωμάτωση στα POS και τις ταμειακές, το IRIS μετατρέπεται πλέον σε πλήρως διαφανές και φορολογικά ιχνηλάσιμο εργαλείο. Κάθε συναλλαγή περνά αυτόματα στο σύστημα της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, περιορίζοντας δραστικά τη φοροδιαφυγή και το «μαύρο χρήμα», ένας από τους κύριους στόχους της μεταρρύθμισης.

Τα πρόστιμα στους παραβάτες

Για όσες επιχειρήσεις δεν συμμορφωθούν, προβλέπονται αυστηρά πρόστιμα:

10.000 ευρώ για επιχειρήσεις με απλογραφικά βιβλία.

20.000 ευρώ για επιχειρήσεις με διπλογραφικά βιβλία.

Για επαγγελματίες σε μικρούς οικισμούς ή μη τουριστικά νησιά, προβλέπεται έκπτωση ύψους 50%.

Διασύνδεση με το ευρωπαϊκό δίκτυο EuroPA

Η χρήση του IRIS επεκτείνεται πέρα από τα ελληνικά σύνορα.

Από τα μέσα του 2026, προγραμματίζεται η διασύνδεση με το διατραπεζικό δίκτυο EuroPA, που θα επιτρέπει μεταφορές χρημάτων στο εξωτερικό σε πραγματικό χρόνο.

Οι χώρες που θα συμμετέχουν, περιλαμβάνουν την Ιταλία, Ισπανία, Πορτογαλία, Πολωνία, καθώς και κράτη της Σκανδιναβίας όπως η Νορβηγία, η Σουηδία, η Δανία, η Φινλανδία και η Ανδόρρα.

Η κυβέρνηση επιδιώκει να καθιερώσει το IRIS ως το βασικό μέσο πληρωμών στην ελληνική αγορά, δημιουργώντας άμεσες και διαφανείς συναλλαγές μεταξύ πολιτών και επιχειρήσεων.

