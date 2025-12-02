Κίνα: Γιατί βάζει φόρο στα προφυλακτικά μετά από 30 χρόνια

Η Κίνα αλλάζει για πρώτη φορά εδώ και τρεις δεκαετίες τη φορολόγηση των αντισυλληπτικών μέσων επιβάλλοντας ΦΠΑ 13% σε προφυλακτικά, χάπια και άλλα προϊόντα. Σύμφωνα με το Bloomberg, η κίνηση στοχεύει στην αντιμετώπιση της υπογεννητικότητας, η οποία πιέζει την αναπτυξιακή δυναμική της χώρας.

Σύμφωνα με το ίδιο μέσο, το αναθεωρημένο πλαίσιο ΦΠΑ προβλέπει ότι από τον Ιανουάριο οι καταναλωτές θα πληρώνουν 13% για προϊόντα που εξαιρούνταν από το 1993, όταν η Κίνα εφάρμοζε αυστηρά την πολιτική του ενός παιδιού. Όπως αναφέρει η σχετική δημοσίευση, ο νόμος απαλλάσσει ταυτόχρονα υπηρεσίες φροντίδας παιδιών, βρεφονηπιακούς σταθμούς, δομές φροντίδας ηλικιωμένων, υπηρεσίες στήριξης ατόμων με αναπηρία και υπηρεσίες που σχετίζονται με τον γάμο.

Μείωση γεννήσεων και δημογραφικό αδιέξοδο

Η κινεζική γεννητικότητα μειώνεται για τρίτη συνεχόμενη χρονιά. Το 2024 καταγράφηκαν μόλις 9,54 εκατομμύρια γεννήσεις, σχεδόν οι μισές από τις 18,8 εκατομμύρια που είχαν σημειωθεί πριν από μια δεκαετία, όταν καταργήθηκε η πολιτική του ενός παιδιού. Το Πεκίνο έχει ήδη υιοθετήσει μια σειρά μέτρων: οικονομικά κίνητρα για νέους γονείς, ενίσχυση υπηρεσιών φροντίδας και μεγαλύτερες άδειες γονέων. Σύμφωνα με τις αρχές, υπάρχουν και νέες κατευθυντήριες γραμμές για τον περιορισμό των περιττών αμβλώσεων.

Και ίσως αυτή να είναι μόνον η κορυφή του παγόβουνου, καθώς σύμφωνα με αναλυτές η πραγματική κατάσταση στην Κίνα είναι χειρότερη από ότι δείχνουν τα επίσημα στοιχεία, κυρίως λόγω του ότι η πολιτική του «ενός παιδιού» έχει ως αποτέλεσμα μια δυσαναλογία στον αριθμό μεταξύ αρρένων και θηλέων.

Το κόστος μεγαλώνει, η διάθεση μειώνεται

Επιπρόσθετα όμως η προσπάθεια αύξησης των γεννήσεων βρίσκεται αντιμέτωπη με βαθύτερες κοινωνικοοικονομικές πιέσεις. Έρευνα του 2024 από το Population Research Institute υπολογίζει ότι το κόστος ανατροφής ενός παιδιού έως τα 18 φτάνει τις 538.000 γιουάν (76.000 δολάρια). Σε μια οικονομία που κινείται αργά και με ασταθή αγορά εργασίας, πολλοί νέοι προτιμούν να είναι μόνοι τους αντί να δημιουργήσουν οικογένεια. Σημειώνεται ότι μέχρι το τέλος του 2022, ο πληθυσμός της Κίνας είχε μειωθεί για πρώτη φορά μετά από 60 χρόνια.

Διαβάστε επίσης