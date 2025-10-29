Η πολιτική του ενός παιδιού - To μοιραίο λάθος της Κίνας που πυροδότησε μια «δημογραφική βόμβα»

Η εφαρμογή της πολιτικής του ενός παιδιού στην Κίνα τέθηκε σε ισχύ - παρά την παγκόσμια κατακραυγή - το 1979 -  Καταργήθηκε πλήρως το 2021, με τα αποτελέσματά της να οδηγούν με δραματική μείωση των γεννήσεων και ταχύτατη γήρανση του πληθυσμού

Επιμέλεια - Δέσποινα Σοφιανίδου

Η πολιτική του ενός παιδιού - To μοιραίο λάθος της Κίνας που πυροδότησε μια «δημογραφική βόμβα»
AP
ΚΟΣΜΟΣ
6'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Το 1979, η Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας εφάρμοσε τη λεγόμενη Πολιτική του Ενός Παιδιού, ένα έντονα αμφιλεγόμενο - και τότε - μέτρο που έμελλε να αποδειχθεί μοιραίο για τη χώρα, ενώ επικρίθηκε έντονα παγκοσμίως.

Στόχος του ήταν ο περιορισμός του πληθυσμού, με όριο γεννήσεων, ώστε να μπει φραγμός στην ιλιγγιώδη αύξηση και να διασφαλιστεί η οικονομική ανάπτυξη.

Μακροπρόθεσμα κανείς δεν προέβλεψε το κόστος αυτής της πολιτικής στον 21ο αιώνα.

China Daily Life

Η Κίνα διέρχεται μία δημογραφική κρίση που βαθαίνει ολοένα και περισσότερο. Η συνταγή απέτυχε και πλέον ο δρόμος του γυρισμού φαντάζει απρόσιτος. Αξίζει να σημειωθεί πώς σταδιακά η κινεζική κυβέρνηση, αν και ήρε τους περιορισμούς, η πλήρης κατάργησή τους έγινε μόλις το 2021!

Με βάση τον νόμο του 1979 τα ζευγάρια που ζούσαν σε σε αστικές περιοχές έπρεπει να έχουν μόνο ένα παιδί. Ήταν ένας ριζικός έλεγχος των γεννήσεων σε μια χώρα που στη δεκαετία του 1970 πλησίαζε το ένα δισεκατομμύριο κατοίκους.

Εκείνη την εποχή, η κυβέρνηση με επικεφαλής τον Ντενγκ Σιαοπίνγκ πίστευε ότι για να καλύψει τις βασικές ανάγκες του πληθυσμού της, αυτός ο πληθυσμός πρέπει να σταματήσει να αυξάνεται σχεδόν εκθετικά. Προκειμένου οι αστικές οικογένειες να μην έχουν ουσιαστικά τίποτα περισσότερο από ένα παιδί, η κυβέρνηση παρείχε κίνητρα και τιμωρίες, που περιελάμβαν μαζικές στειρώσεις και αναγκαστικές αμβλώσεις.

Όσοι σεβάστηκαν την πολιτική είχαν πρόσβαση σε καλύτερες θέσεις εργασίας, καθώς και οφέλη στην πρόσβαση σε πιστώσεις και στέγαση. Επιπλέον, η άδεια μητρότητας ήταν μεγαλύτερη από ό,τι για τις οικογένειες με περισσότερα από ένα παιδιά, και οι οικογένειες με ένα μόνο παιδί είχαν πρόσβαση σε προνομιακές παιδιατρικές υπηρεσίες. Όσοι δεν συμμορφώθηκαν έπρεπε να πληρώσουν υψηλά πρόστιμα, σε ορισμένες περιπτώσεις, που ισοδυναμούν με ένα έτος οικογενειακού εισοδήματος για κάθε «πλεονάζον παιδί».

Η μόνη εξαίρεση που έκανε η κυβέρνηση ήταν σε περιοχές που κατοικούνται από εθνοτικές μειονότητες και στις πιο ερημωμένες αγροτικές περιοχές, ειδικά αν το πρώτο παιδί είχε αναπηρία ή αν ήταν κορίτσι. Οι κόρες εκτιμούνταν πολύ λιγότερο από τους γιους, στην κινεζική κουλτούρα.

Βάσει των υπολογισμών του ΚΚΚ, απετράπησαν μεταξύ 300 και 400 εκατομμύρια γεννήσεις.

Ανισότητα των φύλων και γήρανση

China Daily Life

Οι συνέπειες του περιορισμού των γεννήσεων ήταν ποικίλες και ξεπερνούσαν κατά πολύ αυτό που ήθελε να επιτύχει η κυβέρνηση. Από τη μία πλευρά, οι δεκαετίες επιβράδυνσης του ποσοστού γεννήσεων δημιούργησαν δημογραφική και κοινωνική ανισορροπία μεταξύ των φύλων. Υπήρξαν περιπτώσεις βρεφοκτονίας σε βάρος κοριτσιών, εκτός από τη μεγαλύτερη εγκατάλειψη αυτού του πληθυσμού σε σπίτια και ορφανοτροφεία, και επιλεκτικές αμβλώσεις ανάλογα με το φύλο του εμβρύου.

Σύμφωνα με την τελευταία απογραφή, το 51,2% των κατοίκων της Κίνας είναι άνδρες, ποσοστό που υπερβαίνει την παγκόσμια τάση.

Ωστόσο, η πιο απτή συνέπεια ήταν η ιλιγγιώδης –και μη αναστρέψιμη– γήρανση του πληθυσμού της. Αυτή τη στιγμή, η Κίνα είναι μια από τις κοινωνίες των οποίων η ηλικία αυξάνεται ταχύτερα. Τα άτομα άνω των 60 ετών αντιπροσωπεύουν το 18,7% του πληθυσμού και εκτιμάται ότι μέχρι το 2050 περισσότερο από το ένα τέταρτο των Κινέζων κατοίκων θα είναι άνω των 65 ετών.

Μέχρι το 2050, αναμένεται ότι θα υπάρχει μόνο ένας ενεργός εργαζόμενος για κάθε συνταξιούχο, μια αναλογία που απέχει πολύ από αυτό που υπήρχε μόλις πριν από μερικές δεκαετίες: επτά ενεργοί εργαζόμενοι για κάθε συνταξιούχο.

Ένα μέτρο που πήγε πίσω

Αυτή η ιλιγγιώδης γήρανση σήμανε συναγερμό και, ακριβώς πριν από δέκα χρόνια, η Κίνα ανακοίνωσε τη χαλάρωση της πολιτικής του ενός παιδιού. Η 29η Οκτωβρίου 2015 ήταν η ημέρα κατά την οποία, επίσημα, η κυβέρνηση άρχισε να αφοπλίζει τη «δημογραφική βόμβα» που είχε ενεργοποιήσει πριν από δεκαετίες.

Τον Νοέμβριο του 2013, η Κίνα είχε ανακοινώσει ότι οι οικογένειες στις οποίες τουλάχιστον ένας γονέας ήταν μοναχοπαίδι θα μπορούσαν να έχουν έως και δύο παιδιά. Αλλά το μέτρο δεν βρήκε μεγάλη ανταπόκριση, αν και βραχυπρόθεσμα,υπήρξε μία αύξηση των γεννήσεων. Το 2016 σημειώθηκε αύξηση 7,9% στις γεννήσεις σε σχέση με το προηγούμενο έτος, αλλά μία τάση που έφθινε τα επόμενα χρόνια, ενώ δε σταμάτησε τη γρήγορη γήρανση του πληθυσμού.

Επίσης μία κοινωνία προσαρμοσμένη στην πολιτική του ενός παιδιού μαθαίνει να ζει με αυτήν, και επιλέγει είτε να αναβάλλει τον ερχομό ενός νέου μέλους, ιδιαίτερα οι γυναίκες, δίνοντας προτεραιότητα στην επαγγελματική τους σταδιοδρομία.

China Daily Life

Η κινεζική απογραφή του 2020 επιβεβαίωσε τις υποψίες: ο πληθυσμός της χώρας αυξανόταν με τον βραδύτερο ρυθμό των τελευταίων δεκαετιών. Έτσι, τον Μάιο του 2021 το Κομμουνιστικό Κόμμα ανακοίνωσε ξανά χαλάρωση. Από τότε, κάθε οικογένεια μπορούσε να έχει έως και τρία παιδιά. Το επόμενο εμπόδιο έπεσε αμέσως: τον Ιούλιο του τ, η Κίνα αφαίρεσε εντελώς όλα τα όρια γεννήσεων, καθώς και τις κυρώσεις που επιβλήθηκαν σε όσους τα υπερέβαιναν. Η κυβέρνηση προσπάθησε πάση θυσία να αντιστρέψει το αποτέλεσμα της πολιτικής που είχε εφαρμόσει το 1979.

Λιγότερα παιδιά, περισσότερη λογοκρισία

Το 2023, η Ινδία έγινε η πολυπληθέστερη χώρα στον κόσμο και η Κίνα, η οποία ιστορικά κατείχε αυτή τη θέση, ήρθε δεύτερη. Εκείνη τη χρονιά, η κυβέρνηση λογόκρινε ένα άρθρο εφημερίδας στα κοινωνικά δίκτυα που ανέφερε ότι η χώρα είχε το 2022 το χαμηλότερο ποσοστό γονιμότητας -δηλαδή τον μέσο αριθμό παιδιών ανά γυναίκα- στην ιστορία της από τότε που τηρούνταν αρχεία. Οι πληροφορίες δημοσιεύτηκαν αλλά αργότερα διαγράφηκαν και δεν επιτρεπόταν πλέον η πρόσβαση.

Το 2024, ο πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ δήλωσε ότι η αύξηση του πληθυσμού είναι «ένα ζωτικό ζήτημα για τη μεγάλη αναζωογόνηση του κινεζικού έθνους». Εν τω μεταξύ, υπάρχουν οικονομικοί αναλυτές που λένε ότι η οικονομική ισχύς της χώρας έχει ήδη φτάσει στο αποκορύφωμά της. Με έναν όλο και πιο παθητικό πληθυσμό, το ερώτημα είναι αν η Κίνα μπορεί να διατηρήσει αυτή τη δύναμη με την πάροδο του χρόνου. Ο συνδυασμός της γήρανσης του πληθυσμού και της πτώσης του ποσοστού γεννήσεων έχει αντίκτυπο στις φιλοδοξίες της Κίνας να είναι η κορυφαία οικονομική δύναμη στον κόσμο.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
15:37ΕΛΛΑΔΑ

Φρικτό έγκλημα στη Ροδόπη: Γιος επιτέθηκε στον 82χρονο πατέρα του - Βρέθηκε νεκρός

15:30ΕΛΛΑΔΑ

Νέο Φάληρο: Βίντεο-σοκ με γυναίκα να εκλιπαρεί τον σύντροφό της - «Δεν έρχομαι μέσα γιατί θα με χτυπήσεις κι άλλο»

15:27ΚΟΣΜΟΣ

Η πολιτική του ενός παιδιού - To μοιραίο λάθος της Κίνας που πυροδότησε μια «δημογραφική βόμβα»

15:17ΚΟΣΜΟΣ

Κατάρρευση κτιρίου στην Τουρκία: Ένα κορίτσι διασώθηκε - Δύο παιδιά ανασύρθηκαν νεκρά

15:13ΚΟΣΜΟΣ

«Second hand»: Τετραπλάσιος ο τζίρος στα καταστήματα πώλησης μεταχερισμένων ειδών στην Ελλάδα

15:12ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Ρομπότ με τεχνητή νοημοσύνη κάνει όλες τις δουλειές του σπιτιού με $500 το μήνα: Τι φοβάται ο κόσμος (vid)

15:06WHAT THE FACT

Το φως ενώ κοιμόμαστε τη νύχτα αυξάνει τον κίνδυνο εμφράγματος και εγκεφαλικού

15:01ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κόντρα Κανέλλη-Κωνσταντοπούλου στη Βουλή: «Παράσημο η μήνυση» - «Επί χούντας έκανες καριέρα»

14:59ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

LIVE η 3η αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας

14:53ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Νέα εποχή για τον ΟΠΑΠ με το rebranding του σε Allwyn

14:47ΚΟΣΜΟΣ

Εxplainer: Θα κηρύξει ο Ντόναλντ Τραμπ πόλεμο στη Βενεζουέλα;

14:47ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ηλιούπολη – ΑΕΚ: Η «κιτρινόμαυρη» ενδεκάδα για το ματς στο Κύπελλο Ελλάδας

14:46ΕΛΛΑΔΑ

Ηγουμενίτσα: Μαθητής στο νοσοκομείο έπειτα από συμπλοκή με συμμαθητές του

14:41ΕΛΛΑΔΑ

Κορωπί: Προσωρινά κρατούμενος ο 50χρονος που ξυλοκόπησε την 40χρονη σύντροφό του

14:41ΚΟΣΜΟΣ

Ουκρανία: Ρωσικό πλήγμα σε παιδιατρικό νοσοκομείο στη Χερσώνα - Εννέα τραυματίες, ανάμεσά τους τέσσερα παιδιά - Βίντεο

14:40ΚΟΣΜΟΣ

Ούτε Ρόκι ούτε Ράμπο: Ο Σιλβέστερ Σταλόνε αποκάλυψε την αγαπημένη κινηματογραφική στιγμή στην καριέρα του

14:24ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Έρχεται η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ: Πότε θα συναντηθεί με Τασούλα – Μητσοτάκη, το πρόγραμμα της πρώτης εβδομάδας

14:18ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Επίθεση στο γραφείο του Χάρη Θεοχάρη την ώρα που βρίσκονταν μέσα 6 υπάλληλοι - Με κουρτίνα πήγαν να σβήσουν την φωτιά

14:16ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Super League: Ο Γερμανός Σίμπερτ στο Ολυμπιακός - Άρης | Οι ορισμοί των διαιτητών

14:15WHAT THE FACT

Πυρηνικός κίνδυνος κάτω από τον πάγο: Η NASA βρίσκει μυστική στρατιωτική βάση των ΗΠΑ θαμμένη 60 χρόνια

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
15:01ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κόντρα Κανέλλη-Κωνσταντοπούλου στη Βουλή: «Παράσημο η μήνυση» - «Επί χούντας έκανες καριέρα»

15:27ΚΟΣΜΟΣ

Η πολιτική του ενός παιδιού - To μοιραίο λάθος της Κίνας που πυροδότησε μια «δημογραφική βόμβα»

14:15ΕΛΛΑΔΑ

«Δεν είμαι σίγουρος ότι θα δουλέψει το POS, βγάλε μετρητά καλύτερα» - Η απίστευτη καταγγελία δημοσιογράφου για οδηγό ταξί

07:42ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις: Ποιοι θα πάρουν αναδρομικά - Τι ισχύει για όσους δεν έκαναν αγωγές

12:46ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Πέθανε ο μαέστρος Γιώργος Νιάρχος: Συγκινεί η ανάρτηση της συζύγου του, Μάρας Θρασυβουλίδου

15:30ΕΛΛΑΔΑ

Νέο Φάληρο: Βίντεο-σοκ με γυναίκα να εκλιπαρεί τον σύντροφό της - «Δεν έρχομαι μέσα γιατί θα με χτυπήσεις κι άλλο»

21:24ΚΟΣΜΟΣ

Guardian: Συμφωνία για 20 Eurofighter στην Τουρκία παρά τις ανησυχίες για τα ανθρώπινα δικαιώματα

14:24ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Έρχεται η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ: Πότε θα συναντηθεί με Τασούλα – Μητσοτάκη, το πρόγραμμα της πρώτης εβδομάδας

08:02ΚΑΙΡΟΣ

Αυτός θα είναι ο καιρός του Νοεμβρίου: Έρχονται εκπλήξεις και αστάθεια

12:34ΚΟΣΜΟΣ

«Πιο αποφασισμένος από ποτέ» να συνεχίσει τον πόλεμο ο Πούτιν - Τι υποστηρίζουν οι μυστικές υπηρεσίες των ΗΠΑ

15:17ΚΟΣΜΟΣ

Κατάρρευση κτιρίου στην Τουρκία: Ένα κορίτσι διασώθηκε - Δύο παιδιά ανασύρθηκαν νεκρά

14:41ΕΛΛΑΔΑ

Κορωπί: Προσωρινά κρατούμενος ο 50χρονος που ξυλοκόπησε την 40χρονη σύντροφό του

12:10ΕΛΛΑΔΑ

Ρούλα Πισπιρίγκου: Διαγνώστηκε με ερυθηματώδη λύκο - «Έχει χάσει πάνω από 30 κιλά», λέει η δικηγόρος της

11:42ΚΟΣΜΟΣ

«Κερκόπορτα» τα Eurofighter για να «τρυπώσει» η Τουρκία στο πρόγραμμα SAFE - Το «Plan B» και η... λακούβα

06:32ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Νυχτερινό ρεύμα: Πότε τίθεται σε εφαρμογή το χειμερινό ωράριο - Πώς θα εξοικονομήσετε ενέργεια

15:37ΕΛΛΑΔΑ

Φρικτό έγκλημα στη Ροδόπη: Γιος επιτέθηκε στον 82χρονο πατέρα του - Βρέθηκε νεκρός

13:35ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης για ΟΠΕΚΕΠΕ: Η πιο δύσκολη μεταρρύθμιση που θυμάμαι

13:18ΚΟΣΜΟΣ

Τραγωδία σε κρουαζιέρα στην Αυστραλία: Ξέχασαν ηλικιωμένη σε ακατοίκητο νησί και βρέθηκε νεκρή

15:13ΚΟΣΜΟΣ

«Second hand»: Τετραπλάσιος ο τζίρος στα καταστήματα πώλησης μεταχερισμένων ειδών στην Ελλάδα

15:12ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Ρομπότ με τεχνητή νοημοσύνη κάνει όλες τις δουλειές του σπιτιού με $500 το μήνα: Τι φοβάται ο κόσμος (vid)

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ