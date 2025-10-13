Έρευνα: Το υψηλό κόστος ανατροφής παιδιών στην Ελλάδα «επιταχύνει» τον δημογραφικό «εφιάλτη»

Ο εφιάλτης της δημογραφικής κρίσης στην Ελλάδα εντείνεται περαιτέρω από τις δύσκολες οικονομικές συνθήκες που κυριαρχούν στη χώρα, επιβεβαιώνει ευρωπαϊκή έρευνα.

Το κόστος για την ανατροφή ενός μόνο παιδιού φτάνει στο 39% του κόστους ζωής ενός ενήλικα, ενώ την ίδια ώρα το αντίστοιχο ποσοστό κυμαίνεται μεταξύ 6-15% στη Γαλλία και 17% στην Ιρλανδία, αποκαλύπτει η έρευνα.

Πολλοί γονείς που θα ήθελαν να κάνουν και ένα δεύτερο παιδί, το αποφεύγουν, καθώς τα έξοδα είναι υπέρογκα, με το κόστος ολοήμερης φροντίδας ενός παιδιού κάτω των 4 ετών να κυμαίνεται μεταξύ 250-450 ευρώ ανά μήνα σε δημόσια προγράμματα και 500 ευρώ σε ιδιωτικούς παιδικούς σταθμούς, σύμφωνα με το Open.

