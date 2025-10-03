Δραματική προειδοποίηση: Μειώθηκε κατά 58.449 ο πληθυσμός της Ελλάδας μέσα σε έναν χρόνο

Το δημογραφικό χάσμα διευρύνεται, παρά τη μικρή μείωση στους θανάτους

Επιμέλεια - Κυριάκος Κουζούμης

Η Ελλάδα συρρικνώνεται με ρυθμούς αντίστοιχους με την απώλεια του πληθυσμού μιας μεγάλης πόλης, καθώς το 2024 καταγράφηκε περαιτέρω μείωση του πληθυσμού κατά 58.449 άτομα, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ για τη φυσική κίνηση του πληθυσμού.

Για μία ακόμα χρονιά, οι θάνατοι υπερτερούν συντριπτικά των γεννήσεων, ενώ παράλληλα, παρατηρούνται σημαντικές αλλαγές στις κοινωνικές δομές: μειώνονται οι γάμοι και τα σύμφωνα συμβίωσης, ενώ αυξάνονται τα διαζύγια.

Βαθύ το χάσμα γεννήσεων - θανάτων

Το δημογραφικό χάσμα διευρύνεται, παρά τη μικρή μείωση στους θανάτους:

  • Γεννήσεις: Το 2024 καταγράφηκαν 68.467 γεννήσεις, σημειώνοντας μείωση 4,2% σε σχέση με το 2023.

  • Θάνατοι: Ο αριθμός των θανάτων ανήλθε σε 126.916, παραμένοντας σε πολύ υψηλά επίπεδα.

  • Βρεφική θνησιμότητα: Ανησυχητική αύξηση σημειώθηκε στον δείκτη βρεφικής θνησιμότητας, ο οποίος αυξήθηκε από 3,5 σε 3,8 ανά 1.000 γεννήσεις ζώντων.

Μειώνονται οι γάμοι, εκτοξεύονται τα διαζύγια

Παράλληλα με τη δημογραφική συρρίκνωση, καταγράφεται μια σαφής τάση απομάκρυνσης από τον γάμο και αύξησης των διαζυγίων:

  • Μείωση γάμων: Οι γάμοι (θρησκευτικοί και πολιτικοί) μειώθηκαν κατά 9,2% το 2024, φτάνοντας τους 36.649.

  • Μείωση συμφώνων: Τα σύμφωνα συμβίωσης μειώθηκαν επίσης κατά 3,9%, στα 14.486.

  • Αύξηση διαζυγίων: Στον αντίποδα, τα διαζύγια αυξήθηκαν κατά 2,8%, φτάνοντας τα 15.532.

Η αναλογία είναι ενδεικτική των κοινωνικών αλλαγών: για κάθε 100 γάμους το 2024, αντιστοιχούσαν 42,4 διαζύγια, έναντι 37,5 το 2023. Το μεγαλύτερο ποσοστό των διαζυγίων (66,4%) αφορά γάμους με διάρκεια 10 και πλέον έτη.

Σημειώνεται ότι στους γάμους και τα σύμφωνα συμβίωσης του 2024 περιλαμβάνονται και τα πρώτα ομόφυλα ζευγάρια (101 γάμοι μεταξύ ανδρών και 81 μεταξύ γυναικών, καθώς και 192 σύμφωνα συμβίωσης μεταξύ ανδρών και 96 μεταξύ γυναικών).

