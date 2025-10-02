Δημογραφικό: Τρίτη πιο «γερασμένη» περιοχή της Ευρώπης η Ευρυτανία - Αναλυτικά στοχεία Eurostat

Αποκαρδιωτικά είναι τα δεδομένα του δημογραφικού για την Ελλάδα, με την περιοχή της Ευρυτανίας να κατατάσσεται τρίτη στην Ευρώπη στον δείκτη εξάρτησης ηλικιωμένων της Eurostat.

Ο δείκτης, ο οποίος ορίζεται ως το ποσοστό των ηλικιωμένων ατόμων (ηλικίας 65 ετών και άνω) σε σχέση με τον ενεργό πληθυσμό (άτομα ηλικίας 20 έως 64 ετών), έχει αυξηθεί αισθητά σε ολόκληρη την Ευρώπη τα τελευταία 20 χρόνια. Το 2004, ο δείκτης εξάρτησης ηλικιωμένων στην ΕΕ ήταν 26,8%, πράγμα που σημαίνει ότι υπήρχαν λίγο λιγότεροι από 4 ενήλικες σε ηλικία εργασίας ανά ηλικιωμένο 65+ ετών. Την 1η Ιανουαρίου 2024, ο δείκτης ήταν 37%, δηλαδή υπήρχαν λιγότεροι από 3 ενήλικες σε ηλικία εργασίας ανά ηλικιωμένο.

Οι γαλλικές υπερπόντιες περιοχές Μαγιότ (6,1%) και Γουιάνα (13,8%) και η Κοπεγχάγη (17,8 %), είχαν τους χαμηλότερους δείκτες εξάρτησης των ηλικιωμένων.

Αντίθετα, η παραθαλάσσια περιοχή Arrondissement of Veurne στο Βέλγιο είχε τον υψηλότερο δείκτη με 72,8 %. Ακολουθεί η περιοχή Alto Tâmega e Barroso στη βόρεια Πορτογαλία (71,4 %) και η Ευρυτανία στην κεντρική Ελλάδα (71,1 %). Οι τρεις αυτές περιοχές ήταν οι μόνες περιφέρειες της ΕΕ όπου ο δείκτης υπερέβαινε το 70%, κάτι που σημαίνει ότι σε αυτές υπάρχουν περίπου 1,4 άτομα ηλικίας 20-64 ετών για κάθε ηλικιωμένο.

Ανάμεσα στις 20 περιοχές με τον υψηλότερο δείκτη στα δεδομένα της Eurostat βρίσκεται και άλλη μια ελληνική περιοχή, η Φωκίδα, με 59,9%.

Πέρα από την Ευρυτανία και τη Φωκίδα, στη χώρα μας υπάρχουν συνολικά επτά περιοχές οι οποίες διαθέτουν λιγότερο από δύο ενήλικες 20-64 ετών για κάθε ηλικιωμένο.

Στον αντίποδα, η περιοχή με το χαμηλότερο ποσοστό στον δείκτη είναι η Δυτική Αττική με 29%, δηλαδή υπάρχουν περίπου τρία άτομα 20-64 ετών για κάθε κάτοικο άνω των 65.

Σε ολόκληρη την Ευρώπη, τον Ιανουάριο του 2024, υπήρχαν 139 περιοχές «NUTS 3» (οι εδαφικές μονάδες της Ευρώπης σύμφωνα με το σύστημα της Eurostat) όπου ο δείκτης εξάρτησης των ηλικιωμένων ήταν τουλάχιστον 50%.

Αυτή η ομάδα περιοχών συγκεντρωνόταν κυρίως στην (ανατολική) Γερμανία και τη Γαλλία. Επιπλέον, η Ιταλία, η Φινλανδία, η Πορτογαλία, η Βουλγαρία, η Ελλάδα και η Ισπανία είχαν επίσης αρκετές περιοχές όπου ο δείκτης εξάρτησης των ηλικιωμένων ήταν τουλάχιστον 50%.

Ο δείκτης εξάρτησης ηλικιωμένων της Eurostat. Eurostat

