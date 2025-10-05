Δημογραφικό: Οι Έλληνες… εξαφανίζονται – «Καμπανάκι» για ασφαλιστικό και οικονομία

Το Newsbomb έχει αναδείξει τη βαθιά δημογραφική κρίση την οποία αντιμετωπίζει η Ελλάδα, αφού το μέγεθος του προβλήματος είναι τόσο μεγάλο που μπορεί να προκαλέσει τεράστια ζημιά στις προοπτικές ανάπτυξης της οικονομίας. Τα στοιχεία είναι αποκαλυπτικά.

Οι γεννήσεις το 2024 ανήλθαν σε 68.467 (μείωση κατά 4,2%), ενώ, κατεγράφησαν 126.916 θάνατοι.

Το 1932, οι γεννήσεις ήταν 185.000 και οι θάνατοι 117.000.

Το 1990, οι γεννήσεις ήταν 102.000 και οι θάνατοι 94.000.

Το 2020, οι γεννήσεις ήταν 85.000 και οι θάνατοι 131.000.

Οι εξελίξεις αυτές θα «ανοίξουν» τη συζήτηση τόσο για την αντοχή του ασφαλιστικού συστήματος και την ανάγκη στήριξης μέσω της αύξησης εισφορών και φόρων. Οι επιπτώσεις, όμως, θα είναι οδυνηρές στην ανάπτυξη και την εθνική οικονομία.

Αν συνεχιστεί αυτή η κατάσταση, το 2050 η Ελλάδα θα μετρά 9,5 εκατ. πολίτες, ενώ, το 2100 οι κάτοικοι θα είναι λιγότεροι από 8,5 εκατ. γεγονός εξαιρετικά ανησυχητικό.

