Διπλωματικός πυρετός βρίσκεται σε εξέλιξη, αφότου ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι θα συναντηθεί με τον Ρώσο ομόλογό του, Βλαντιμίρ Πούτιν, την επόμενη εβδομάδα στην Αλάσκα, καθώς οι Ευρωπαίοι ηγέτες έσπευσαν να κατανοήσουν τους όρους της συνάντησης και να διασφαλίσουν ότι η Ουκρανία δεν θα μείνει εκτός των συζητήσεων που αφορούν το μέλλον της.

Στην αγγλική ύπαιθρο το Σάββατο, Ευρωπαίοι αξιωματούχοι παρουσίασαν την άποψή τους στον Αμερικανό αντιπρόεδρο Βανς. Οι ηγέτες αρκετών ευρωπαϊκών χωρών δήλωσαν στη συνέχεια ότι, ενώ υποστηρίζουν τις διπλωματικές προσπάθειες του Τραμπ, οποιεσδήποτε ειρηνευτικές συνομιλίες πρέπει να προηγηθεί κατάπαυση του πυρός και η ίδια η Ουκρανία πρέπει να συμμετέχει ενεργά.

Ο Πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι δεν αναφέρθηκε ως συμμετέχων στη σύνοδο κορυφής της Αλάσκας, που θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή μεταξύ Τραμπ και Πούτιν.

Ωστόσο, ο Λευκός Οίκος δεν έχει αποκλείσει εντελώς τη συμμετοχή του Ζελένσκι σε ορισμένες συναντήσεις, σύμφωνα με δύο πηγές που είναι εξοικειωμένες με το θέμα, όπως ανέφεραν στο CNN.

Ένας αξιωματούχος του Λευκού Οίκου τόνισε ότι οτιδήποτε αφορά τον Ζελένσκι θα συμβεί πιθανότατα μετά τη συνάντηση Τραμπ-Πούτιν.

Ο πρέσβης των ΗΠΑ στο ΝΑΤΟ: Ο Ζελένσκι μπορεί να συμμετάσχει στη σύνοδο κορυφής Τραμπ-Πούτιν

Είναι «πιθανό» ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι να συμμετάσχει στην κατ' ιδίαν συνάντηση μεταξύ του Βλαντιμίρ Πούτιν και του Ντόναλντ Τραμπ στην Αλάσκα, δήλωσε ο πρεσβευτής των ΗΠΑ στο ΝΑΤΟ, Μάθιου Γουίτακερ, σε συνέντευξή του στο CNN.

«Ο πόλεμος στην Ουκρανία πρέπει να τερματιστεί. Μπορούμε να σώσουμε χιλιάδες ζωές με μια συμφωνία, με επικοινωνία μεταξύ των δύο πλευρών, με τις συναντήσεις που θα έχει ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ στην Αλάσκα «με ένα ή δύο από τα εμπόλεμους. Νομίζω ότι είναι γεμάτο προοπτικές», δήλωσε ο Αμερικανός πρέσβης στο ΝΑΤΟ, Μάθιου Γουίτακερ, τονίζοντας ότι «ο μόνος που μπορεί να επιτύχει ένα αποτέλεσμα είναι ο Πρόεδρος Τραμπ», τον οποίο χαρακτήρισε «ειρηνοποιό».

Βανς: Η συμφωνία δεν θα ικανοποιήσει ούτε τη Ρωσία ούτε την Ουκρανία

«Ούτε η Ρωσία ούτε η Ουκρανία θα είναι ευχαριστημένες με τη συμφωνία» δήλωσε ο αντιπρόεδρος Τζ. Ντ. Βανς σε συνέντευξή του στο Fox News.

Επίσης, εκτίμησε ότι μια συνάντηση Πούτιν-Ζελένσκι πριν από τη σύνοδο κορυφής στην Αλάσκα δεν θα ήταν παραγωγική.

«Φυσικά, καταδικάζουμε την εισβολή. Δεν μας αρέσει που συνέβησαν τα πράγματα με αυτόν τον τρόπο, αλλά πρέπει να κάνουμε ειρήνη», πρόσθεσε ο Βανς, διευκρινίζοντας ότι η Ουάσινγκτον παρόλα αυτά εργάζεται για μια σύνοδο κορυφής μεταξύ των ηγετών των δύο εμπόλεμων χωρών.

Κάλλας: «Τα προσωρινά κατεχόμενα εδάφη ανήκουν στην Ουκρανία»

«Καθώς εργαζόμαστε για μια δίκαιη και διαρκή ειρήνη, το διεθνές δίκαιο είναι σαφές: όλα τα προσωρινά κατεχόμενα εδάφη ανήκουν στην Ουκρανία», δήλωσε η Ύπατη Εκπρόσωπος της ΕΕ Κάγια Κάλλας.

«Βιώσιμη ειρήνη σημαίνει επίσης ότι η επιθετικότητα δεν μπορεί να ανταμειφθεί. Οι πολεμικοί στόχοι της Ρωσίας υπερβαίνουν την εδαφική κατάκτηση: Η Μόσχα ξεκίνησε αυτή τη σύγκρουση για να καταστρέψει την Ουκρανία και να υπονομεύσει την ευρωπαϊκή ασφάλεια. Μια συμφωνία δεν πρέπει να γίνει πλατφόρμα για νέα ρωσική επιθετικότητα κατά της Ουκρανίας, της διατλαντικής συμμαχίας και της Ευρώπης», τόνισε.

Αξιωματούχοι της ΕΕ πραγματοποιούν βιντεοδιάσκεψη για την Ουκρανία

Οι μόνιμοι αντιπρόσωποι των κρατών-μελών της ΕΕ θα συναντηθούν σήμερα το απόγευμα μέσω τηλεδιάσκεψης για μια έκτακτη συνεδρίαση σχετικά με την Ουκρανία. Αυτό έγινε γνωστό στις Βρυξέλλες από ευρωπαϊκές πηγές.

Οι πρέσβεις των 27 θα ενημερωθούν για τη σύνοδο κορυφής για την Ουκρανία που πραγματοποιήθηκε χθες στο Κεντ, στην οποία παρευρέθηκε ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Τζ. Ντ. Βανς, ενόψει της συνάντησης του Αυγούστου μεταξύ Ντόναλντ Τραμπ και Βλαντιμίρ Πούτιν.

Ζαχάροβα: Οι σχέσεις μεταξύ Ουκρανίας και ΕΕ μοιάζουν με «νεκροφιλία»

Οι σχέσεις μεταξύ Ουκρανίας και Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν εξελιχθεί σε «νεκροφιλία», δήλωσε σήμερα στο κανάλι της στο Telegram η εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών, Μαρία Ζαχάροβα.

Η δήλωση των Ευρωπαίων ηγετών σχετικά με τις διαπραγματεύσεις στην Ουκρανία είναι «άλλο ένα ναζιστικό φυλλάδιο», δήλωσε η εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών Μαρία Ζαχάροβα, όπως ανέφερε το Tass.

«Το γραφείο του Ζελένσκι δημοσίευσε κοινή δήλωση των ηγετών αρκετών χωρών της ΕΕ και της Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, στην οποία ζητείται κατάπαυση του πυρός. Αλλά όχι του είδους που θα επιτευχθεί με τη διακοπή της προμήθειας όπλων στους τρομοκράτες του Κιέβου», έγραψε η διπλωμάτης στο κανάλι της στο Telegram. «Αντίθετα, ένα άλλο ναζιστικό φυλλάδιο ισχυρίζεται ότι η επιτυχία στην επίτευξη ειρήνης στην Ουκρανία μπορεί να επιτευχθεί μόνο πιέζοντας τη Ρωσία και υποστηρίζοντας το Κίεβο».

Μεντβέντεφ: «Οι Ευρωπαίοι εμποδίζουν τις προσπάθειες επίλυσης του πολέμου»

«Ενώ οι ευρω-ηλίθιοι προσπαθούν να εμποδίσουν τις αμερικανικές προσπάθειες να βοηθήσουν στην επίλυση της ουκρανικής σύγκρουσης, το ετοιμοθάνατο καθεστώς Μπαντέρα (Ουκρανία, επιμ.) στρατολογεί πανικόβλητα τα πιο άθλια αποβράσματα της ανθρωπότητας στην πρώτη γραμμή». Αυτό έγραψε στο Telegram ο αναπληρωτής γραμματέας του Ρωσικού Συμβουλίου Ασφαλείας, Ντμίτρι Μεντβέντεφ.

Ζελένσκι: «Χάρη στους ηγέτες της ΕΕ, το τέλος του πολέμου πρέπει να είναι δίκαιο»

«Το τέλος του πολέμου πρέπει να είναι δίκαιο και είμαι ευγνώμων σε όλους όσους τώρα στέκονται στο πλευρό της Ουκρανίας και του λαού μας για την ειρήνη στην Ουκρανία, η οποία υπερασπίζεται τα ζωτικά συμφέροντα ασφαλείας των ευρωπαϊκών λαών μας», δήλωσε ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι. «Η Ουκρανία εκτιμά και υποστηρίζει πλήρως τη δήλωση του Προέδρου Μακρόν (Γαλλία), του Πρωθυπουργού Μελόνι (Ιταλία), του Καγκελάριου Μερτς (Γερμανία), του Πρωθυπουργού Τουσκ (Πολωνία), του Πρωθυπουργού Στάρμερ (Ηνωμένο Βασίλειο), της Προέδρου Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν (Επιτροπή της ΕΕ) και του Προέδρου Στουμπ (Φινλανδία) για ειρήνη στην Ουκρανία».

Μερτς: «Ελπίζω ο Ζελένσκι να παραστεί στη σύνοδο κορυφής Τραμπ-Πούτιν»

Ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς προέτρεψε τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι να παραστεί στη σύνοδο κορυφής της Παρασκευής μεταξύ του Ντόναλντ Τραμπ και του Βλαντιμίρ Πούτιν για την εξεύρεση λύσης στη σύγκρουση στην Ουκρανία. «Ελπίζουμε και υποθέτουμε ότι η ουκρανική κυβέρνηση, καθώς και ο πρόεδρος Ζελένσκι, θα παραστούν σε αυτή τη συνάντηση».

