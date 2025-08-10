Γιατί ο Ντόναλντ Τραμπ επέλεξε την Αλάσκα για να συναντήσει τον Πούτιν: το υποσυνείδητο μήνυμα

Η «Ρωσική Αμερική» είναι ίσως ένα από τα λιγότερο γνωστά επεισόδια στην ιστορία

Γιατί ο Ντόναλντ Τραμπ επέλεξε την Αλάσκα για να συναντήσει τον Πούτιν: το υποσυνείδητο μήνυμα
Ο Ντόναλντ Τραμπ θα φιλοξενήσει στην Αλάσκα τη συνάντηση με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν, για να συζητήσουν μια ειρηνευτική συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.

Ωστόσο, αν γυρίσουμε σχεδόν 160 χρόνια πίσω, αν η συνάντηση είχε πραγματοποιηθεί τότε, ο Πούτιν θα είχε παίξει αυτόν τον ρόλο. Η Ρωσική Αμερική είναι ίσως ένα από τα πιο ξεχασμένα αποικιακά επεισόδια, αυτό της παρουσίας της Ρωσίας στον Ειρηνικό, της μόνης υπερπόντιας παρουσίας της αυτοκρατορίας.

Αν και η Ισπανική Αυτοκρατορία (τον 15ο αιώνα) και οι Βρετανοί (18ος αιώνας) θεωρούσαν την Αλάσκα ως μέρος της επικράτειάς τους, οι Ρώσοι ήταν αυτοί που πραγματοποίησαν την εκστρατεία στις ακτές της χερσονήσου, όταν τα επεκτατικά σχέδια του Πέτρου Α΄ του Μεγάλου έφτασαν στον Ειρηνικό μετά την κατάκτηση της Καμτσάτκα.

Στις αρχές του 18ου αιώνα, ήταν ακόμη άγνωστο αν υπήρχε θάλασσα μεταξύ Ασίας και Αμερικής, μια αμφιβολία που ξεκαθάρισαν οι αποστολές των Βίτους Μπέρινγκ , Κ.Π. φον Βερντ και Αλεξέι Τσιρίκοφ. Στη δεύτερη από αυτές, μπόρεσαν να επαληθεύσουν ότι η θάλασσα χώριζε την ήπειρο από τις αμερικανικές ακτές, μετά από 7 χρόνια εξερεύνησης, στα οποία προστέθηκαν άλλα 3 για να φτάσουν στη Βόρεια Αμερική. Το 1741, έφτασαν στη νότια Αλάσκα, στο όρος Σεντ Ελίας, και άρχισαν να δημιουργούν προσωρινούς οικισμούς κατά τη διάρκεια των αποστολών.

Δεν ήταν η φιλοδοξία να επεκτείνουν την αυτοκρατορία τους που ώθησε τους Ρώσους να αποικίσουν την Αλάσκα. Ήταν οι γούνες —το κύριο εξαγώγιμο προϊόν της Ρωσίας— τις οποίες ερωτεύτηκαν όταν το πλήρωμα επέστρεψε στην πατρίδα: οι θαλάσσιες ενυδρίδες. Στην πραγματικότητα, η δραστηριότητα που έφερε τη Ρωσία στην παγκόσμια οικονομία ήταν το εμπόριο γούνας. Κατάφερε να μονοπωλήσει τα πάντα μέσω μιας συμμαχίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες, δημιουργώντας μια ημι-ιδιωτική εταιρεία.

Οι εξερευνητές και οι έμποροι ήταν η πηγή μιας ρωσικής κοινότητας που ίδρυσε τον μόνιμο οικισμό της στο Νέο Αρχάγγελο, τη σημερινή Σίτκα, το 1808. Αυτή ήταν η πρωτεύουσα της Ρωσικής Αμερικής και ένα από τα πιο ισχυρά εμπορικά λιμάνια στον Βόρειο Ειρηνικό.

Αλάσκα, μια ευκαιρία για τις ΗΠΑ

Ωστόσο, η Ρωσική Αυτοκρατορία δεν πέτυχε ποτέ την αναμενόμενη ανάπτυξη, μια αντανάκλαση του μεγαλείου της τσαρικής εποχής, δεδομένου του εμποδίου της απόστασης από τη μητέρα πατρίδα. Η Ρωσία ήταν μια αραιοκατοικημένη αποικία, αποτελούμενη από Ρώσους και ιθαγενείς από τη Σιβηρία. Δεδομένης της χαμηλής κερδοφορίας, ο Τσάρος Αλέξανδρος Β' δεν είχε κανένα πρόβλημα να πουλήσει την Αλάσκα το 1867.

Για να πάρει την απόφαση, συναντήθηκε με υψηλόβαθμους αξιωματούχους και τον αδελφό του στην Αγία Πετρούπολη σε μια μυστική συνάντηση. Τρεις μήνες αργότερα, οι ΗΠΑ πλήρωσαν 7,2 εκατομμύρια δολάρια (το ισοδύναμο με πάνω από 100 εκατομμύρια δολάρια, λαμβάνοντας υπόψη τον πληθωρισμό) για την Αλάσκα και έβαλαν τέλος στη Ρωσική Αμερική.

Αυτή η ιστορία προσφέρει μια ποικιλία ερμηνειών για την τοποθεσία που επέλεξε ο Τραμπ για να συναντηθεί με τον Πούτιν, την Αλάσκα. Είναι αυτό ένα νεύμα από τον πρόεδρο των ΗΠΑ προς τον Ρώσο ηγέτη; Ή μήπως είναι ένας τρόπος να μεταδώσει το μήνυμα ότι οι ΗΠΑ έχουν πάντα τον έλεγχο της περιοχής; Σε κάθε περίπτωση, είναι μια σημαντική τοποθεσία.

