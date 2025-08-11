ΗΠΑ-ΕΕ: Έκτακτη τηλεδιάσκεψη Τραμπ - Ευρωπαίων πριν τις συνομιλίες με Πούτιν στην Αλάσκα

Ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς συγκαλεί έκτακτη σύνοδο κορυφής, μέσω τηλεδιάσκεψης, την Τετάρτη με Ευρωπαίους ηγέτες, τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και τον πρόεδρο της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Η πρόσκληση της γερμανικής καγκελαρίας έρχεται πριν από τη σύνοδο κορυφής της Παρασκευής στην Αλάσκα μεταξύ του Τραμπ και του Ρώσου προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν για τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Μερτς με Τραμπ και Ζελένσκι: Ποιοι άλλοι 8 Ευρωπαίοι θα λάβουν μέρος

Βαρύνουσας σημασίας είναι η σύνθεση της ομάδας των Ευρωπαίων ηγετών που θα συνομιλήσουν με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ και τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι, έπειτα από την πρωτοβουλία του Γερμανού καγκελαρίου Φρίντριχ Μερτς: Πρόκειται θεσμικά για τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα, την πρόεδρο της Κομισιόν Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και τους προέδρους της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν, την πρωθυπουργό της Ιταλίας Τζόρτζια Μελόνι, τον πρωθυπουργό της Πολωνίας Ντόναλντ Τουσκ, τον πρωθυπουργό της Βρετανίας Κιρ Στάρμερ, τον πρωθυπουργό της Φινλανδίας Πέτερι Όρπο και τον γγ του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε (ο οποίος δεν αθροίζεται στους οκτώ Ευρωπαίους ηγέτες).

Η τηλεδιάσκεψη θα επικεντρωθεί στις επιλογές άσκησης πίεσης κατά της Ρωσίας, στα ζητήματα σχετικά με τα ουκρανικά εδάφη που κατέχει η Ρωσία, στις εγγυήσεις ασφάλειας για το Κίεβο και στη σειρά των πιθανών ειρηνευτικών συνομιλιών, όπως δήλωσε εκπρόσωπος της γερμανικής κυβέρνησης στο POLITICO.

Ο Μερτς και άλλοι Ευρωπαίοι ηγέτες ζητούν από τον Πούτιν να συμφωνήσει πρώτα σε κατάπαυση του πυρός, προτού μπορέσουν να πραγματοποιηθούν ειρηνευτικές συνομιλίες ή ανταλλαγές εδαφών μεταξύ Μόσχας και Κιέβου.

Ο εκπρόσωπος πρόσθεσε ότι η τηλεδιάσκεψη θα ξεκινήσει στις 2 μ.μ. την Τετάρτη, με μια συζήτηση διάρκειας μίας ώρας, στην οποία θα συμμετάσχουν οι ηγέτες της Φινλανδίας, της Γαλλίας, του Ηνωμένου Βασιλείου, της Ιταλίας, της Πολωνίας, καθώς και οι πρόεδροι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, ο Ζελένσκι και ο επικεφαλής του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε.

Στη συνέχεια, το πρόγραμμα περιλαμβάνει μια συζήτηση μίας ώρας από τις 3 μ.μ., μεταξύ των Ευρωπαίων ηγετών και του Ζελένσκι, με τον Τραμπ και τον αντιπρόεδρό του, Τζ. Ντ. Βανς.

