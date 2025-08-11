ΗΠΑ - Τραμπ: Μόνο ο Πούτιν θα είναι στη συνάντηση στην Αλάσκα, «μετά θα μιλήσω με τον Ζελένσκι»

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι δεν θα παραστεί στη συνάντηση της Παρασκευής με τον Βλαντιμίρ Πούτιν, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ.

Μετά τη σύνοδο κορυφής μεταξύ του Ντόναλντ Τραμπ και του Βλαντιμίρ Πούτιν στην Αλάσκα την Παρασκευή, «η επόμενη συνάντηση θα είναι μεταξύ του Ρώσου προέδρου και του Βολοντίμιρ Ζελένσκι ή με τον Πούτιν, τον Ζελένσκι και εμένα». Ο Τραμπ δήλωσε αυτό απαντώντας σε δημοσιογράφους στον Λευκό Οίκο σήμερα, τονίζοντας ότι «θα είμαι εκεί αν με χρειαστούν, αλλά θέλω να κανονίσω μια συνάντηση μεταξύ των δύο ηγετών».

Επίσης, ανακοίνωσε ότι μετά τη συνάντηση θα επικοινωνήσει και με τους Ευρωπαίους.

Τραμπ: «Θα πω στον Πούτιν να τερματίσει τον πόλεμο»

«Θα μιλήσω με τον Πούτιν, θα του πω να τερματίσει τον πόλεμο», δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, τονίζοντας ότι αναμένει έναν «εποικοδομητικό» διάλογο με τον Πούτιν.

Επισήμανε πως δεν εξαρτάται από αυτόν μια συμφωνία μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας. «Δεν εξαρτάται από εμένα να κάνω μια συμφωνία» μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας. Θα εξετάσω τις παραμέτρους. Θα μπορούσα να φύγω και να πω καλή τύχη, και αυτό θα είναι το τέλος. Θα δούμε τι έχει κατά νου ο Πούτιν», σημείωσε ο Τραμπ.

«Θα δω τον Πούτιν και θα ξέρω σε δύο λεπτά αν μπορούμε να κάνουμε συμφωνία»

«Θα δω τον Πούτιν την Παρασκευή και μέσα σε δύο λεπτά θα ξέρω ακριβώς αν μπορούμε να καταλήξουμε σε συμφωνία» ανέφερε ο Αμερικανός πρόεδρος μιλώντας για τις προσδοκίες του από τη συνάντησή του με τον Βλαντιμίρ Πούτιν στην Αλάσκα.

Ο Αμερικανός πρόεδρος χαρακτήρισε τη σύνοδο κορυφής ως «διερευνητική συνάντηση», ισχυριζόμενος ότι ο Πούτιν «θέλει να συμμετάσχει».

Σύμφωνα με τον Τραμπ, ο Ρώσος πρόεδρος θέλει να «τερματίσει» τον πόλεμο: «Το έχω πει αυτό αρκετές φορές και έχω απογοητευτεί επειδή είχα εξαιρετικές τηλεφωνικές συνομιλίες μαζί του, αλλά στη συνέχεια εκτοξεύτηκαν πύραυλοι στο Κίεβο ή κάπου αλλού».

Η Μόσχα και το Κίεβο θα ανταλλάξουν εδάφη - Ενοχλημένος από Ζελένσκι και Ευρωπαίους

«Θα υπάρξει ανταλλαγή εδαφών μεταξύ Μόσχας και Κιέβου, το γνωρίζω από τη Ρωσία», δήλωσε. Ο πρόεδρος εξέφρασε επίσης την απογοήτευσή του για τις δηλώσεις του Βολοντίμιρ Ζελένσκι σχετικά με την άρνηση της Ουκρανίας να παραχωρήσει εδάφη στη Ρωσία.

Αναφερθείς στους Ευρωπαίους ηγέτες, είπε πως «το παράκαναν» προσπαθώντας να επιλύσουν την ουκρανική κρίση, επικαλούμενος μια ιδιωτική παραδοχή ενός από τους ηγέτες.

«Δεν είναι μια ωραία έκφραση, αλλά είναι ακριβής. Είναι κουρασμένοι και θέλουν να επιστρέψουν στο να ξοδεύουν χρήματα για τις χώρες τους», πρόσθεσε. «Η σχέση μου μαζί τους είναι υπέροχη και βασίζονται σε μένα».

Πιθανή η επιστροφή στις ομαλές εμπορικές σχέσεις με τη Ρωσία

Ο Ντόναλντ Τραμπ βλέπει την πιθανότητα επιστροφής στο κανονικό εμπόριο με τη Ρωσία. Όταν ρωτήθηκε σχετικά, ο πρόεδρος απάντησε: «Η Ρωσία έχει πολύτιμο έδαφος αν ο Βλαντιμίρ Πούτιν επικεντρωνόταν στις επιχειρήσεις αντί για τον πόλεμο».

Δύο φορές κατά λάθος λέει ότι «πηγαίνει στη Ρωσία»

Ο Ντόναλντ Τραμπ αφιέρωσε μεγάλο μέρος της εκτενούς συνέντευξης Τύπου που παραχώρησε για να μιλήσει για τη Ρωσία και την επικείμενη συνάντησή του με τον Βλαντιμίρ Πούτιν.

Ωστόσο, κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, που διήρκεσε πάνω από μία ώρα, δύο φορές έκανε λάθος, λέγοντας ότι θα συναντήσει τον Ρώσο πρόεδρο στη Ρωσία και όχι στην Αλάσκα.

Πρώτα, κατά τη συζήτηση για την «έκτακτη κατάσταση δημόσιας ασφάλειας» στην Ουάσινγκτον, είπε: «Πρόκειται για μια τραγική κατάσταση έκτακτης ανάγκης και είναι ντροπιαστικό για μένα να βρίσκομαι εδώ. Ξέρετε, θα συναντήσω τον Πούτιν. Την Παρασκευή θα πάω στη Ρωσία. Δεν μου αρέσει να βρίσκομαι εδώ και να μιλάω για το πόσο ανασφαλής, βρώμικη και αηδιαστική είναι αυτή η κάποτε όμορφη πρωτεύουσα, με γκράφιτι παντού στους τοίχους».

Αργότερα στην συνέντευξη Τύπου, ο Τραμπ είπε: «Πάμε στη Ρωσία. Θα είναι μεγάλη υπόθεση».

Ωστόσο, προς το τέλος, είπε: «Θεώρησα πολύ σεβαστό το γεγονός ότι ο πρόεδρος της Ρωσίας έρχεται στη χώρα μας, αντί να πάμε εμείς στη χώρα του ή σε κάποιο τρίτο μέρος».

Αφού ο πρώην πρόεδρος Τζο Μπάιντεν παρουσίασε κατά λάθος τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι ως Βλαντιμίρ Πούτιν, πριν διορθώσει γρήγορα το λάθος του, οι Ρεπουμπλικάνοι χαρακτήρισαν τον προκάτοχο του Τραμπ «εντελώς ακατάλληλο για τη θέση».

ΗΠΑ-ΕΕ: Έκτακτη τηλεδιάσκεψη Τραμπ - Ευρωπαίων πριν τις συνομιλίες με Πούτιν στην Αλάσκα

Ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς συγκαλεί έκτακτη σύνοδο κορυφής, μέσω τηλεδιάσκεψης, την Τετάρτη με Ευρωπαίους ηγέτες, τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και τον πρόεδρο της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Η πρόσκληση της γερμανικής καγκελαρίας έρχεται πριν από τη σύνοδο κορυφής της Παρασκευής στην Αλάσκα μεταξύ του Τραμπ και του Ρώσου προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν για τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Μερτς με Τραμπ και Ζελένσκι: Ποιοι άλλοι 8 Ευρωπαίοι θα λάβουν μέρος

Βαρύνουσας σημασίας είναι η σύνθεση της ομάδας των Ευρωπαίων ηγετών που θα συνομιλήσουν με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ και τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι, έπειτα από την πρωτοβουλία του Γερμανού καγκελαρίου Φρίντριχ Μερτς: Πρόκειται θεσμικά για τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα, την πρόεδρο της Κομισιόν Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και τους προέδρους της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν, την πρωθυπουργό της Ιταλίας Τζόρτζια Μελόνι, τον πρωθυπουργό της Πολωνίας Ντόναλντ Τουσκ, τον πρωθυπουργό της Βρετανίας Κιρ Στάρμερ, τον πρωθυπουργό της Φινλανδίας Πέτερι Όρπο και τον γγ του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε (ο οποίος δεν αθροίζεται στους οκτώ Ευρωπαίους ηγέτες).

Η τηλεδιάσκεψη θα επικεντρωθεί στις επιλογές άσκησης πίεσης κατά της Ρωσίας, στα ζητήματα σχετικά με τα ουκρανικά εδάφη που κατέχει η Ρωσία, στις εγγυήσεις ασφάλειας για το Κίεβο και στη σειρά των πιθανών ειρηνευτικών συνομιλιών, όπως δήλωσε εκπρόσωπος της γερμανικής κυβέρνησης στο POLITICO.

Ο Μερτς και άλλοι Ευρωπαίοι ηγέτες ζητούν από τον Πούτιν να συμφωνήσει πρώτα σε κατάπαυση του πυρός, προτού μπορέσουν να πραγματοποιηθούν ειρηνευτικές συνομιλίες ή ανταλλαγές εδαφών μεταξύ Μόσχας και Κιέβου.

Ο εκπρόσωπος πρόσθεσε ότι η τηλεδιάσκεψη θα ξεκινήσει στις 2 μ.μ. την Τετάρτη, με μια συζήτηση διάρκειας μίας ώρας, στην οποία θα συμμετάσχουν οι ηγέτες της Φινλανδίας, της Γαλλίας, του Ηνωμένου Βασιλείου, της Ιταλίας, της Πολωνίας, καθώς και οι πρόεδροι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, ο Ζελένσκι και ο επικεφαλής του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε.

Στη συνέχεια, το πρόγραμμα περιλαμβάνει μια συζήτηση μίας ώρας από τις 3 μ.μ., μεταξύ των Ευρωπαίων ηγετών και του Ζελένσκι, με τον Τραμπ και τον αντιπρόεδρό του, Τζ. Ντ. Βανς.

Ανάλυση SKYNEWS: Τα σχόλια του Τραμπ για τον Ζελένσκι «δεν προμηνύουν καλά» πριν από τη συνάντηση με τον Πούτιν

sk

Φαίνεται ότι ο Ντόναλντ Τραμπ έχει επιστρέψει στην «εξιδανίκευση» του Βλαντιμίρ Πούτιν πριν από τις συνομιλίες του με τον Ρώσο πρόεδρο την Παρασκευή, σύμφωνα με τον αμερικανό ανταποκριτή του βρετανικού skynews Ντέιβιντ Μπλέβινς .

«Είπε ότι το θεώρησε αρκετά σεβαστό, αυτά ήταν τα λόγια που χρησιμοποίησε, ότι ο Βλαντιμίρ Πούτιν επέλεξε να έρθει στη χώρα μας αντί να πάμε εμείς στη δική του», ανέφερε.

«Αν και τον ενόχλησε το γεγονός ότι ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι μίλησε για την ανάγκη συνταγματικής έγκρισης σχετικά με την πιθανή ανταλλαγή εδαφών, είπε ότι ο [Ζελένσκι] δεν χρειαζόταν συνταγματική έγκριση για να κηρύξει πόλεμο και να σκοτώσει ανθρώπους».

Ο Μπλέβινς εξηγεί ότι φαίνεται σαν να έχουμε επιστρέψει σε μια κατάσταση όπου ο Τραμπ «υποτιμά» τον πρόεδρο της Ουκρανίας.

«Αυτό δεν είναι καλό προμήνυμα για την ιστορική σύνοδο κορυφής που θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή», πρόσθεσε.

Διαβάστε επίσης