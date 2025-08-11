Ο Ναρέντρα Μόντι ζητά το τέλος του πολέμου στην Ουκρανία έπειτα από συνομιλία με τον Ζελένσκι

Ο πρωθυπουργός της Ινδίας Ναρέντρα Μόντι συναντά τον πρόεδρο της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι στο Κίεβο της Ουκρανίας, την Παρασκευή 23 Αυγούστου 2024.

Ο πρωθυπουργός της Ινδίας, Ναρέντρα Μόντι, δήλωσε σήμερα πως τάσσεται υπέρ μιας «ειρηνικής και ταχείας» λήξης του πολέμου στην Ουκρανία, έπειτα από τηλεφωνική συνδιάλεξη που είχε με τον πρόεδρο της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Αυτή η συνομιλία μεταξύ των δύο ηγετών έλαβε χώρα πριν από τη Σύνοδο μεταξύ των προέδρων της Ρωσίας και των ΗΠΑ, που προβλέπεται να διεξαχθεί την Παρασκευή στην Αλάσκα.

I had a long conversation with the Prime Minister of India @narendramodi. We discussed in detail all important issues – both of our bilateral cooperation and the overall diplomatic situation. I am grateful to the Prime Minister for his warm words of support for our people.



I… pic.twitter.com/Lx9b3sMAbb — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 11, 2025

Ακολουθεί επίσης την τηλεφωνική επικοινωνία που είχαν την περασμένη εβδομάδα ο Ναρέντρα Μόντι με τον Βλαντίμιρ Πούτιν, κατά τη διάρκεια της οποίας ο Ινδός πρωθυπουργός απηύθυνε έκκληση για μια «ειρηνική» διευθέτηση του πολέμου.

Το Νέο Δελχί διατηρεί πολύχρονες σχέσεις με τη Μόσχα, οι οποίες συνεχίζονται παρά τις προσπάθειες της Ινδίας να σφυρηλατήσει στενότερες συμμαχίες ασφαλείας με τις ΗΠΑ και άλλες δυτικές χώρες.

Στο πλαίσιο αυτής της πολιτικής ισορροπιών, η ινδική κυβέρνηση απέφυγε να καταδικάσει την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία και προσφέρθηκε ως ενδιάμεσος στο πλαίσιο των προσπαθειών επίτευξης της ειρήνης.

«Επανέλαβα τη σταθερή πρόταση της Ινδίας σχετικά με την ανάγκη μιας ταχείας και ειρηνικής διευθέτησης της σύρραξης», επισήμανε ο Μόντι σε ένα μήνυμα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, μετά τη συνομιλία του με τον Ζελένσκι.

Glad to speak with President Zelenskyy and hear his perspectives on recent developments. I conveyed India’s consistent position on the need for an early and peaceful resolution of the conflict. India remains committed to making every possible contribution in this regard, as well… — Narendra Modi (@narendramodi) August 11, 2025

«Η Ινδία παραμένει αποφασισμένη να προσφέρει κάθε πιθανή βοήθεια προς αυτήν την κατεύθυνση, όπως και να ενισχύσει περαιτέρω τις διμερείς σχέσεις της με την Ουκρανία», συμπλήρωσε ο ίδιος.

