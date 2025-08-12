Ο ρωσικός στρατός επελαύνει στο Ντονέτσκ: Το κόλπο Πούτιν πριν τη συνάντηση με Τραμπ

Ένας στρατιώτης της Ουκρανικής Εθνικής Φρουράς της 3ης ταξιαρχίας «Spartan» παίρνει τη θέση του κατά τη διάρκεια μιας άσκησης κοντά στη γραμμή του μετώπου στην περιοχή Pokrovsk της Ουκρανίας, την Παρασκευή 8 Αυγούστου 2025.

Η Ρωσία κατέλαβε περισσότερα από 10 χιλιόμετρα εδάφους στην Ουκρανία, καθώς ο Βλαντιμίρ Πούτιν προσπαθεί να εξασφαλίσει όσο το δυνατόν περισσότερο έδαφος πριν την κρίσιμη συνάντηση του στην Αλάσκα την Παρασκευή με τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, η οποία έχει δημιουργήσει ελπίδες ότι θα μπορούσε τελικά να οδηγήσει σε τερματισμό του πολέμου έπειτα από τρία εξαντλητικά χρόνια.

Η Μόσχα κατέλαβε περισσότερα από 10 χιλιόμετρα εδάφους στην αιφνιδιαστική της επίθεση, όπου μόνο στην περιοχή του Ποκρόφ οι Ρώσοι στρατιώτες ξεπερνούν τους 110 χιλιάδες.

Η Ουκρανία ανακοίνωσε την Τρίτη ότι εμπλέκεται σε «δύσκολες» μάχες με τις ρωσικές δυνάμεις, μετά την ταχεία προέλαση των ρωσικών δυνάμεων σε ένα στενό αλλά σημαντικό τμήμα της γραμμής του μετώπου στα ανατολικά της χώρας.

Οι κινήσεις αυτές ήρθαν λίγες μέρες πριν από τη συνάντηση του Βλαντίμιρ Πούτιν με τον Αμερικανό ομόλογο του, Ντόναλντ Τραμπ στην Αλάσκα για συνομιλίες σχετικά με τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, την πρώτη συνάντηση μεταξύ εν ενεργεία ηγετών των ΗΠΑ και της Ρωσίας από το 2021.

Ένας χάρτης που δημοσιεύθηκε από τον ουκρανικό οργανισμό παρακολούθησης του πεδίου μάχης, DeepState, ο οποίος συνεργάζεται στενά με τον ουκρανικό στρατό, έδειξε ότι η Ρωσία είχε προχωρήσει περίπου 10 χιλιόμετρα σε περίπου δύο ημέρες, βαθιά σε ένα στενό τμήμα της ανατολικής γραμμής του μετώπου.

Map from @Deepstate_UA which confirmed rumours...



The situation is not bad, it is catastrophic. pic.twitter.com/mCSESM3TMW — Clément Molin (@clement_molin) August 11, 2025

Ο διάδρομος – που τώρα φαίνεται να βρίσκεται υπό ρωσικό έλεγχο – απειλεί την πόλη Ντομπροπίλια, από την οποία φεύγουν οι πολίτες και η οποία έχει υποστεί πολλαπλές επιθέσεις από ρωσικά drones. Επίσης, απομονώνει περαιτέρω την κατεστραμμένη πόλη Κωστιάντινοβκα, μία από τις τελευταίες μεγάλες αστικές περιοχές στην περιοχή του Ντόνετσκ που εξακολουθεί να ελέγχεται από την Ουκρανία.

Ουκρανικός στρατός: 110.000 Ρώσοι στρατιώτες στο Ποκρόφ

Ο ουκρανικός στρατός ανέφερε ότι οι στρατιώτες του κρατούσαν σε απόσταση τις προωθούμενες δυνάμεις που κινούνταν προς το Ντομπρόπολ και το Ποκρόφ.

«Οι μονάδες μας διεξάγουν σκληρές αμυντικές μάχες εναντίον των ανώτερων δυνάμεων του εχθρού. Έτσι, μόνο στην κατεύθυνση του Ποκρόφ, οι εισβολείς έχουν συγκεντρώσει ομάδες που αριθμούν πάνω από 110 χιλιάδες άτομα», έγραψε το Γενικό Επιτελείο των Ενόπλων Δυνάμεων της Ουκρανίας στο Telegram.

«Μερικές από τις ομάδες έχουν ήδη καταστραφεί, ενώ οι υπόλοιπες βρίσκονται σε διαδικασία καταστροφής», πρόσθεσε η δήλωση.

«Η κατάσταση είναι δύσκολη, αλλά οι Αμυντικές μας Δυνάμεις λαμβάνουν όλα τα απαραίτητα μέτρα για τον εντοπισμό και την καταστροφή των εχθρικών ομάδων [...] Έχουν διατεθεί πρόσθετες δυνάμεις και μέσα για την ενίσχυση της σταθερότητας της άμυνας. Έχουν προγραμματιστεί μέτρα για τον αποκλεισμό των εχθρικών ομάδων σε μια συγκεκριμένη περιοχή».

«Η κατάσταση είναι αρκετά χαοτική, καθώς ο εχθρός, έχοντας βρει κενά στην άμυνα, διεισδύει βαθύτερα, προσπαθώντας να ενοποιήσει και να συγκεντρώσει γρήγορα δυνάμεις για περαιτέρω προέλαση», ανέφερε το DeepState στο κανάλι του στο Telegram.

Το Ινστιτούτο Μελέτης του Πολέμου, ένα παρατηρητήριο με έδρα τις ΗΠΑ, ανέφερε ότι η Ρωσία έστελνε μικρές ομάδες σαμποτάζ προς τα εμπρός.

Ανέφερε ότι είναι «νωρίς» να χαρακτηριστεί η ρωσική προέλαση γύρω από το Ντομπροπίλια ως «επιχειρησιακή ανατροπή».

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, προειδοποίησε πριν από τις συνομιλίες ΗΠΑ-Ρωσίας στην Αλάσκα ότι η Μόσχα προετοιμάζει το έδαφος για περαιτέρω επιθέσεις, αφού ο Τραμπ δήλωσε τη Δευτέρα ότι και οι δύο πλευρές θα πρέπει να ανταλλάξουν εδάφη για να υπάρξει ειρήνη.

«Σήμερα, υπήρξε μια αναφορά από την υπηρεσία πληροφοριών και τη στρατιωτική διοίκηση σχετικά με το τι υπολογίζει ο Πούτιν και τι πραγματικά προετοιμάζει, συμπεριλαμβανομένων των στρατιωτικών προετοιμασιών. Σίγουρα δεν προετοιμάζεται για κατάπαυση του πυρός ή για το τέλος του πολέμου. Ο Πούτιν είναι αποφασισμένος να παρουσιάσει μια συνάντηση με την Αμερική ως προσωπική του νίκη και στη συνέχεια να συνεχίσει να ενεργεί ακριβώς όπως πριν, ασκώντας την ίδια πίεση στην Ουκρανία όπως και πριν.

Μέχρι στιγμής, δεν υπάρχει καμία ένδειξη ότι οι Ρώσοι έχουν λάβει σήματα να προετοιμαστούν για μια μεταπολεμική κατάσταση. Αντίθετα, αναδιατάσσουν τα στρατεύματά τους και τις δυνάμεις τους με τρόπους που υποδηλώνουν προετοιμασίες για νέες επιθετικές επιχειρήσεις. Αν κάποιος προετοιμάζεται για ειρήνη, δεν κάνει κάτι τέτοιο», δήλωσε ο Ζελένσκι σε ανάρτησή του στο X.

Today, there was a report from the intelligence and military command on what Putin is counting on and what he is actually preparing for, including military preparations. He is definitely not preparing for a ceasefire or an end to the war. Putin is determined only to present a… pic.twitter.com/T3sqQg0ltT — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 11, 2025

Η Ουκρανία ανέφερε στα τέλη Ιουνίου ότι η Ρωσία είχε συγκεντρώσει 110.000 στρατιώτες κοντά στο Ποκρόφσκ, στο πλαίσιο των προσπαθειών της να καταλάβει τη στρατηγική πόλη στην ανατολική Ουκρανία. H ουκρανική αστυνομία ανέφερε ότι οι ρωσικές επιθέσεις τις τελευταίες ώρες είχαν ως αποτέλεσμα τον θάνατο τριών ανθρώπων και τον τραυματισμό 12 άλλων, μεταξύ των οποίων και ένα παιδί.

Διαβάστε επίσης