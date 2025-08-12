Στο Άνκορατζ της Αλάσκα η πολυαναμενόμενη συνάντηση Τραμπ-Πούτιν

Φωτ. Αρχείου - Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ σφίγγει το χέρι του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν μετά τη συνάντησή τους στο Προεδρικό Μέγαρο στο Ελσίνκι της Φινλανδίας, τη Δευτέρα 16 Ιουλίου 2018. (AP Photo/Alexander Zemlianichenko)

Η πολυαναμενόμενη συνάντηση του προέδρου της Ρωσίας, Βλαντίμιρ Πούτιν, με τον Αμερικανό ομόλογο του, Ντόναλντ Τραμπ, θα πραγματοποιηθεί στο Άνκορατζ της Αλάσκα αυτήν την Παρασκευή (15/8), όπως έκανε γνωστό η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, Καρολάιν Λέβιτ, στη διάρκεια ενημέρωσης των δημοσιογράφων.

«Την Παρασκευή το πρωί (τοπική ώρα), ο πρόεδρος Τραμπ θα ταξιδέψει στην άλλη άκρη της χώρας, στο Άνκορατζ της Αλάσκας, για μια διμερή συνάντηση με τον Ρώσο Πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν» είπε η ίδια, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.

Η Λέβιτ δήλωσε ότι ο στόχος του Τραμπ για τη συνάντησή του με τον Πούτιν αυτή την εβδομάδα είναι «να καταλήξει σε μια καλύτερη κατανόηση του πώς μπορούμε να τερματίσουμε αυτόν τον πόλεμο», ενώ αρνήθηκε να σχολιάσει τις συνομιλίες του Τραμπ με τον Ζελένσκι, αλλά τόνισε ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ έχει «βαθύ σεβασμό» για όλα τα εμπλεκόμενα μέρη.

«Ο πρόεδρος Τραμπ είναι αποφασισμένος να προσπαθήσει να τερματίσει αυτόν τον πόλεμο και να σταματήσει τις δολοφονίες. Όπως έχει επανειλημμένα δηλώσει, θα προτιμά πάντα την ειρήνη και τη συνεργασία, όποτε αυτά τα αποτελέσματα μπορούν να επιτευχθούν. Δεν υπάρχει κανένας ηγέτης στον κόσμο αυτή τη στιγμή που να είναι πιο αφοσιωμένος στην πρόληψη ή τον τερματισμό των πολέμων από τον πρόεδρο Τραμπ» πρόσθεσε η κυβερνητική εκπρόσωπος των ΗΠΑ.

