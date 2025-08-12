«Πνευματική γυναίκα» καλεί τους κατοίκους της Αλάσκας σε διαμαρτυρία για τη συνάντηση Τραμπ-Πούτιν

Μια αποκαλούμενη... πνευματική γυναίκα, η «Boss Eagle», κάλεσε τους κατοίκους της Αλάσκας να διαμαρτυρηθούν κατά της συνόδου κορυφής των προέδρων των ΗΠΑ και της Ρωσίας Ντόναλντ Τραμπ και Βλαντιμίρ Πούτιν .

Η οργάνωση Stand Up Alaska ανακοίνωσε τη δράση την παραμονή της συνόδου κορυφής, στις 14 Αυγούστου, με στόχο την «παρουσία στη μεγάλη μας πολιτεία» του Ρώσου προέδρου.

Αυτό αναφέρεται σε ανακοίνωση στη σελίδα του οργανισμού στο Facebook.

«Είμαστε εδώ για να στείλουμε ένα σαφές μήνυμα τόσο στον Ντόναλντ Τραμπ όσο και στον Πούτιν: Η Αλάσκα στέκεται σθεναρά ενάντια στην τυραννία», γράφει η οργάνωση.

Η συγκέντρωση πρόκειται να πραγματοποιηθεί στο Άνκορατζ, τη μεγαλύτερη πόλη της Αλάσκας, αν και ο Τραμπ και ο Πούτιν είναι πιθανότερο να συναντηθούν στην πρωτεύουσα της πολιτείας Τζούνο.

Τι είναι το Stand Up Alaska

Πρέπει να σημειωθεί ότι το Stand Up Alaska είναι ένας δημόσιος οργανισμός αφιερωμένος στην προστασία των πολιτικών δικαιωμάτων στην Αλάσκα. Η πρόεδρός του, Meda DeWitt, περιγράφεται στον ιστότοπο του Stand Up Alaska ως «παραδοσιακή θεραπεύτρια Τλίνγκιτ, εθνοβοτανολόγος, πολυεπιστημονική καλλιτέχνης, κοινοτική ακτιβίστρια, εκπαιδευτικός και υπέρμαχος των παραδοσιακών πρακτικών ιθαγενούς θεραπείας και της περιβαλλοντικής διαχείρισης».

«Τλινγκίτ τα ονόματά της είναι Tsa Tsi Naakw και Haat Klaat. Το βόρειο Κρι όνομά της είναι Boss Eagle, Πνευματική Γυναίκα», αναφέρει η ιστοσελίδα.

Εν τω μεταξύ, δυτικά δημοσιεύματα γράφουν ότι η Ευρώπη θέλει να διασφαλίσει τη συμμετοχή του Ζελένσκι στη σύνοδο κορυφής Τραμπ-Πούτιν στην Αλάσκα .

Διαβάστε επίσης