Από πού θα πάει ο Πούτιν στην Αλάσκα; Η διαδρομή για να αποφύγει κινδύνους πάνω από τρίτες χώρες

Για να οργανωθεί μια συνάντηση μεταξύ του Ρώσου προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν και του Αμερικανού ηγέτη Ντόναλντ Τραμπ στην Αλάσκα, θα απαιτηθεί ειδική διπλωματική άδεια για να πετάξει ρωσικό αεροπλάνο πάνω από το έδαφος των ΗΠΑ.

Όπως εξήγησε στο TASS ο ειδικός στο διεθνές δίκαιο Βλαντιμίρ Κανασέφσκι , η πιο πιθανή διαδρομή θα είναι μια πτήση από την Τσουκότκα μέσω του Βερίγγειου Πορθμού, η οποία θα ελαχιστοποιήσει τους κινδύνους πτήσης πάνω από εδάφη τρίτων χωρών.

Ο εμπειρογνώμονας σημείωσε ότι από το 2022 ισχύουν αμοιβαίοι περιορισμοί στην εναέρια κυκλοφορία μεταξύ Ρωσίας και Ηνωμένων Πολιτειών, καθώς και ορισμένων άλλων χωρών. Ωστόσο, οι διπλωματικές οδοί επιτρέπουν την εξασφάλιση εξαίρεσης για επίσημες επισκέψεις. Ως νομική βάση για τέτοιες πτήσεις παραμένουν οι διεθνείς συμφωνίες, συμπεριλαμβανομένης της Σύμβασης του Μόντρεαλ του 1999.

Οι ηγέτες των δύο χωρών έχουν προγραμματιστεί να συναντηθούν στην Αλάσκα στις 15 Αυγούστου. Αυτή θα είναι η πρώτη προσωπική επαφή μεταξύ Πούτιν και Τραμπ από τότε που ο τελευταίος επέστρεψε στην προεδρία των ΗΠΑ τον Ιανουάριο του 2025.

