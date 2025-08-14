Χαμός στο Ίντερνετ με το ραντεβού στην Αλάσκα: «Tραμπ μην μας ξαναπουλήσεις στον Πούτιν»

Διχασμένοι ανάμεσα στον ενθουσιασμό για μια ιστορική συνάντηση και την ανησυχία για το τι μπορεί να σημαίνει, οι κάτοικοι της Αλάσκα κάνουν αστεία και μοιράζονται ανέκδοτα για τη Σύνοδο Κορυφής του Τραμπ με τον Πούτιν στο Άνκορατζ. Το ίντερνετ «βράζει» για το ιστορικό τετ-α-τετ

Χαμός στο Ίντερνετ με το ραντεβού στην Αλάσκα: «Tραμπ μην μας ξαναπουλήσεις στον Πούτιν»
AP
Το Σαββατοκύριακο που έρχεται θα είναι ένα από τα τελευταία του καλοκαιριού, στο Άνκορατζ της Αλάσκα - η κορύφωση της περιόδου αλιείας σολομού και η μέση της περιόδου των μούρων - και οι κάτοικοι ελπίζουν ότι η αυριανή Σύνοδος Κορυφής (15/8) μεταξύ Ντόναλντ Τραμπ και Βλαντιμίρ Πούτιν δεν θα το καταστρέψει.

«Ανυπομονώ να βγάλω το σκάφος μου στο νερό στον Κόλπο του Πρίγκιπα Oυίλιαμ - αυτό είναι το σχέδιό μου», δήλωσε ο Άντι Μόντεροου, ο οποίος εργάζεται σε έναν μη κερδοσκοπικό οργανισμό για την προστασία της φύσης στο Άνκορατζ.

Ο Τζεφ Λάντφιλντ, ιδιοκτήτης του ειδησεογραφικού ιστότοπου Alaska Landmine, δήλωσε: «Είχαμε ένα αρκετά καλό καλοκαίρι. Ολοκληρώσαμε έργα, βγήκαμε για κυνήγι, ψάρεμα, κατασκήνωση, βόλτες. Αλλά πλησιάζει το τέλος της σεζόν, οπότε πολλοί άνθρωποι λένε: "Καλύτερα να μην μου χαλάσουν τα σχέδιά μου".»

anchorage.jpg

Άποψη του Άνκορατζ από ψηλά

Η μεγαλύτερη πόλη στην Αλάσκα, το Άνκορατζ, βρίσκεται βορειότερα από το Όσλο και την Αγία Πετρούπολη. Με πληθυσμό λίγο κάτω από 300.000 κατοίκους, το κέντρο της πόλης βρίσκεται σε λασπώδεις εκτάσεις πάνω από τον κόλπο Cook Inlet, στους πρόποδες των βουνών Chugach. Οι γειτονιές της απλώνονται σε φαρδείς δρόμους ανάμεσα σε εμπορικά κέντρα και πάγκους με σημύδες. Τα καταστήματα στο κέντρο της πόλης πωλούν χειροτεχνήματα από τους ιθαγενείς της Αλάσκας και αναμνηστικά με θέμα τις αρκούδες και τις άλκες.

Οι κάτοικοι αναφέρονται στις υπόλοιπες ΗΠΑ ως «οι κάτω 48» και θεωρούν τους εαυτούς τους ως «ανεξάρτητους», δήλωσε η Colleen Heaney-Mead, η οποία διευθύνει έναν παιδικό σταθμό. «Δεν θέλουμε να συμμετέχουμε σε ό,τι συμβαίνει εκεί», είπε, συζητώντας τις ενέργειες της κυβέρνησης Τραμπ στις ηπειρωτικές ΗΠΑ. «Δεν χρειάζεται να κάνουμε όλα όσα κάνουν αυτοί».

Δεν θα είναι η πρώτη φορά που η πόλη γίνεται το σκηνικό για διπλωματία υψηλού προφίλ. Ο πρόεδρος της Κίνας Σι Τζινπίνγκ σταμάτησε στην πόλη το 2017, γευματίζοντας με βασιλικό σολομό και σούπα καβουριού επιστρέφοντας από μια συνάντηση με τον Τραμπ στη Φλόριντα. Δύο χρόνια αργότερα, το Άνκορατζ φιλοξένησε μια τεταμένη συνάντηση μεταξύ Κινέζων διπλωματών και αξιωματούχων της κυβέρνησης Μπάιντεν, οι οποίοι επέπλητταν δημόσια ο ένας τον άλλον για παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων και συστημικό ρατσισμό. Αλλά αυτή τη φορά, τα πράγματα φαίνονται διαφορετικά.

Στην Αλάσκα, η Ρωσία δεν είναι ένας αφηρημένος εχθρός αλλά ένας στενός γείτονας. Τα αεροσκάφη της πετούν στον εναέριο χώρο της Αλάσκας, η κυβέρνησή της λέγεται ότι υπονομεύει τους αλιείς της Αλάσκας. Οι κάτοικοι του Άνκορατζ διχάζονται ανάμεσα στον ενθουσιασμό για μια επίσκεψη υψηλού προφίλ και στην ανησυχία για το τι μπορεί να σημαίνει αυτή η επίσκεψη.

jpg

«Νιώθεις ότι το Άνκορατζ επέστρεψε στον χάρτη με έναν τρόπο, κάτι που νομίζω ότι όλοι απολαμβάνουν», δήλωσε ο Χόλις Φρεντς, συνταξιούχος πολιτειακός γερουσιαστής που υπηρέτησε στην Επιτροπή Διατήρησης Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου της Αλάσκας. «Αν και δειπνήσα χθες το βράδυ με δύο φίλους, και είμαστε όλοι κάπως απαισιόδοξοι και σκεπτικιστές. Ξέρετε, θα έλεγα ότι περιμένουμε από τον Τραμπ να κάνει κάτι φρικτό».

Η ανακοίνωση του Τραμπ ότι επρόκειτο να συναντήσει τον Πούτιν «στη Ρωσία» πυροδότησε επίσης συναγερμό σε μια περιοχή που ήταν μέρος της ρωσικής αυτοκρατορίας μέχρι την πώλησή της στις ΗΠΑ το 1867. «Υπάρχει ένα διαδεδομένο αστείο που λένε οι κάτοικοι της Αλάσκας: "Παρακαλούμε μην μας ξαναπουλήσετε"», είπε ο Χίνι-Μιντ.

Ο Μόντεροου, ο οποίος μεγάλωσε προς το τέλος του Ψυχρού Πολέμου, είπε ότι τα καταφύγια πυρηνικών όπλων και οι πυρηνικές ασκήσεις ήταν μερικές από τις πρώτες του αναμνήσεις, ακόμη και αν οι πολιτικοί της Αλάσκας, όπως η υποψήφια αντιπρόεδρος του 2008, Σάρα Πέιλιν, κατά καιρούς τονίζουν λίγο τη μικρή απόσταση μεταξύ των δύο χωρών. «Η Ρωσία είναι γείτονας», είπε. «Αν έχετε μεγαλώσει στην πολιτεία, γνωρίζετε τη Ρωσία και την εγγύτητά της - παρόλο που η Σάρα Πέιλιν υπερέβαλε κάπως στην τηλεμαχία της».

Ο Φρεντς συμφώνησε, λέγοντας: «Γνωρίζουμε ότι είναι ένας εχθρικός γείτονας. Γνωρίζουμε ότι εξετάζουν τις άμυνές μας και αντιδρούμε ανάλογα. Νομίζω ότι οι περισσότεροι άνθρωποι γνωρίζουν ότι ο ηγέτης της χώρας δεν είναι η ενσάρκωση της χώρας. Αλλά [ο Πούτιν] σίγουρα έκανε τον λαό του να πτοηθεί. Έτσι νομίζω ότι οι κάτοικοι της Αλάσκας είναι επιφυλακτικοί απέναντί του».

Υπάρχουν μακροχρόνιοι πολιτιστικοί δεσμοί μεταξύ Ρωσίας και Αλάσκας, συμπεριλαμβανομένων προγραμμάτων ανταλλαγής πανεπιστημίων, και των Παλαιών Πιστών, μιας αίρεσης της Ρωσικής Ορθόδοξης εκκλησίας, που μεταφέρθηκαν στην Αλάσκα από Ρώσους που διέφυγαν από την καταστολή όλα αυτά τα χρόνια. «Οι άνθρωποι δεν συμπαθούν τον Πούτιν. Δεν είναι η Ρωσία ή οι Ρώσοι», είπε. «Δεν νομίζω ότι η Ρωσία είναι εχθρός μας».

Ο Ματ Ακούνια Μπάξτον, δημοσιογράφος με έδρα το Άνκορατζ, δήλωσε ότι υπάρχει «μια πραγματικά ευρεία δυσαρέσκεια» για το γεγονός ότι ο Πούτιν - για τον οποίο έχει εκδοθεί ένταλμα σύλληψης από το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο (ΔΠΔ) - επισκέπτεται την πόλη. Πολλοί κάτοικοι στην Αλάσκα καταλαβαίνουν πραγματικά ότι ο Πούτιν και η κυβέρνηση Πούτιν δεν είναι στην πραγματικότητα φίλοι των κατοίκων της Αλάσκας», είπε.

Ο Λευκός Οίκος έχει αφήσει να εννοηθεί ότι η Σύνοδος Κορυφής θα πραγματοποιηθεί στη στρατιωτική βάση στο βορειοανατολικό Άνκορατζ, μια απογοήτευση για τους ντόπιους, λέει ο Μιντ, καθώς «οτιδήποτε συμβαίνει στη βάση δεν είναι σαν να συμβαίνει πραγματικά στην Αλάσκα».

Αυτό δεν εμπόδισε τους κατοίκους του Άνκορατζ να προσφέρουν άλλες ιδέες: το 49% των ερωτηθέντων σε δημοσκόπηση της Alaska Landmine υπέδειξε ότι οι δύο παγκόσμιοι ηγέτες θα μπορούσαν να συναντηθούν «στο σπίτι της Σάρα Πέιλιν».

Ένα άλλο ενημερωτικό δελτίο του Άνκορατζ, το Alaska Memo, πρότεινε ότι ο Τραμπ και ο Πούτιν θα μπορούσαν να κάνουν πεζοπορία στο Flattop Mountain, το «κατεξοχήν ραντεβού στην περιοχή του Άνκορατζ» ή να μείνουν στο Skinny Dick’s Halfway Inn στο δρόμο προς το Fairbanks. «Είναι ένα γεγονός που εμπνέει πολλά memes αυτή τη στιγμή», είπε ο Λάντφιλντ.

Η Acuña Buxton, η οποία γράφει το Alaska Memo, είπε ότι μια τέτοια σάτιρα προσφέρει στους κατοίκους της Αλάσκας έναν τρόπο να αντιμετωπίσουν το «δυστοπικό» και απίθανο σενάριο του Τραμπ να ανταλλάξει την Αλάσκα με τη Ρωσία. «Τελικά, στη μεγάλη εικόνα των πραγμάτων, πρόκειται για την Ουκρανία», είπε για τη συνάντηση Τραμπ-Πούτιν. «[Αλλά] νομίζω ότι για τους κατοίκους της Αλάσκας, είναι απλώς μια ευκαιρία να αλλάξουμε λίγο την ατζέντα και να κάνουμε μερικά αστεία»

