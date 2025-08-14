Τουρκία: Επικοινωνία Ερντογάν-Ρούτε ενόψει της συνόδου κορυφής στην Αλάσκα

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ και ο Ρώσος ομόλογός του θα συναντηθούν αύριο (15/08) στο Άνκορατζ. 

Τουρκία: Επικοινωνία Ερντογάν-Ρούτε ενόψει της συνόδου κορυφής στην Αλάσκα

Ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, και ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. 

AP
Τηλεφωνική επικοινωνία με τον γενικό γραμματέα του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε είχε ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, με αντικείμενο τις εξελίξεις σχετικά με τον πόλεμο μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας, ενόψει της συνάντησης των προέδρων των ΗΠΑ και της Ρωσίας, Ντόναλντ Τραμπ και Βλαντίμιρ Πούτιν, στην Αλάσκα.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Διεύθυνσης Επικοινωνίας της τουρκικής προεδρίας, ο Ταγίπ Ερντογάν ανέφερε κατά τη διάρκεια της συνομιλίας ότι έχει σημειωθεί πρόοδος στις διαπραγματεύσεις της Κωνσταντινούπολης, οι οποίες ξεκίνησαν με στόχο την επίτευξη μόνιμης εκεχειρίας μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας, και εξέφρασε την άποψη ότι η διαδικασία αυτή είναι σημαντική, καθώς θα επιτρέψει θετικές εξελίξεις σε ανθρωπιστικά ζητήματα.

Από την πλευρά του, ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ προέβη σε εκτιμήσεις σχετικά με την τελευταία κατάσταση στην Ουκρανία ενόψει της συνόδου κορυφής στην Αλάσκα, αναφέρει η ανακοίνωση της τουρκικής προεδρίας.

