Τραμπ: «Αν η σύνοδος στην Αλάσκα πάει καλά θα καλέσω τον Ζελένσκι για δεύτερη συνάντηση»

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ μιλάει με δημοσιογράφους στην αίθουσα Τύπου James Brady στο Λευκό Οίκο, τη Δευτέρα 11 Αυγούστου 2025, στην Ουάσινγκτον. (AP Photo/Alex Brandon)

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι αν είναι μια «καλή συνάντηση» η σύνοδος κορυφής με τον Ρώσο ομόλογό του στην Αλάσκα αύριο, θα καλέσει τον πρόεδρο της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, για να κανονίσει μια δεύτερη συνάντηση - και ότι αυτή θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί σε διάφορα μέρη, συμπεριλαμβανομένης της Αλάσκας.

Ωστόσο, όταν ρωτήθηκε αν ο Ζελένσκι είναι σε ετοιμότητα να μεταβεί για περαιτέρω συνομιλίες αν τα πράγματα πάνε καλά, ο Τραμπ είπε ότι δεν θα κάνει εικασίες για το αν θα υπάρξει δεύτερη συνάντηση.

Ο Τραμπ πρόσθεσε ότι «θα ήταν ωραίο» για τον ίδιο και τον Πούτιν να μιλήσουν στους δημοσιογράφους μετά τη συνάντησή τους, αλλά αν τα πράγματα δεν πάνε σύμφωνα με το σχέδιο, δεν θα δώσει κοινή συνέντευξη Τύπου, αλλά θα μιλήσει στους δημοσιογράφους μόνος του πριν επιστρέψει στις ΗΠΑ.

25% πιθανότητα αποτυχίας

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ παραδέχθηκε ότι υπάρχει «25% πιθανότητα αυτή η συνάντηση να μην είναι επιτυχής».

Συνεχίζοντας να μιλάει για τα εδάφη της Ουκρανίας και της Ρωσίας, ο Τραμπ δήλωσε ότι θα πρέπει να υπάρξει «αμοιβαία παραχώρηση» των συνόρων μεταξύ Κιέβου και Μόσχας.

Κατά τη διάρκεια συνάντησης με Ευρωπαίους ηγέτες χθες, ο Τραμπ φέρεται να συμφώνησε ότι οποιαδήποτε εδαφικά ζητήματα πρέπει να αποφασιστούν με τη συμμετοχή του Ζελένσκι.

