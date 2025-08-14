Πούτιν πριν τη συνάντηση με τον Τραμπ: Οι ΗΠΑ κάνουν προσπάθειες για τον τερματισμό του πολέμου

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν συναντήθηκε με μέλη της ανώτατης ηγεσίας της Ρωσίας, καθώς και με εκπροσώπους της κυβέρνησης και της προεδρικής διοίκησης, στο πλαίσιο των προετοιμασιών για τη συνάντηση με αμερικανική αντιπροσωπεία στην Αλάσκα στις 15 Αυγούστου, όπως ανακοίνωσε ο εκπρόσωπος Τύπου του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ.

Στην ομιλία του, ο Πούτιν αναγνώρισε πως η αμερικανική κυβέρνηση καταβάλλει αρκετά ενεργητικές και ειλικρινείς προσπάθειες για να τερματιστεί ο πόλεμος στην Ουκρανία. «Σας ζήτησα να συγκεντρωθείτε σήμερα για να μας ενημερώσετε για το στάδιο, στο οποίο βρισκόμαστε για τη συνάντηση με την τρέχουσα αμερικανική κυβέρνηση, η οποία, όπως όλοι γνωρίζουν, καταβάλλει αρκετά ενεργητικές και ειλικρινείς προσπάθειες για να σταματήσει τις εχθροπραξίες, να τερματίσει την κρίση και να επιτύχει συμφωνίες που ενδιαφέρουν όλα τα μέρη που εμπλέκονται σε αυτή τη σύγκρουση, προκειμένου να δημιουργηθούν μακροπρόθεσμες συνθήκες ειρήνης μεταξύ των χωρών μας, στην Ευρώπη και στον κόσμο συνολικά», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Ρώσος πρόεδρος, Βλαντίμιρ Πούτιν.

Ο Πούτιν θα συναντηθεί με τον Αμερικανό ομόλογό του Ντόναλντ Τραμπ στις 15 Αυγούστου, στην πρώτη συνάντηση ηγετών των δύο υπερδυνάμεων μετά το καλοκαίρι του 2021 (τότε είχαν βρεθεί Πούτιν και Μπάιντεν στην Ελβετία).

Πότε θα συναντηθούν Πούτιν και Τραμπ

Η συνάντηση των ηγετών της Ρωσίας και των Ηνωμένων Πολιτειών, Βλαντιμίρ Πούτιν και Ντόναλντ Τραμπ, θα ξεκινήσει στο Άνκορατζ στις 11:30 τοπική ώρα, δήλωσε ο προεδρικός σύμβουλος Γιούρι Ουσακόφ.

«Προβλέπεται ότι όλα θα ξεκινήσουν αύριο, 15 Αυγούστου, περίπου στις 11:30 (22:30 ώρα Μόσχας) τοπική ώρα με μια συνομιλία μεταξύ του Βλαντιμίρ Βλαντιμίροβιτς Πούτιν και Ντόναλντ Τραμπ», σύμφωνα με τις δηλώσεις του.

Σημειώνεται ότι Μόσχα και Αθήνα δεν έχουν διαφορά ώρας, κατά συνέπεια η συνάντηση θα ξεκινήσει στις 22:30 της Παρασκευής.

Το χρονοδιάγραμμα της συνάντησης