Πούτιν πριν τη συνάντηση με τον Τραμπ: Οι ΗΠΑ κάνουν προσπάθειες για τον τερματισμό του πολέμου

Στην ομιλία του, ο Πούτιν αναγνώρισε πως η αμερικανική κυβέρνηση καταβάλλει αρκετά ενεργητικές και ειλικρινείς προσπάθειες για να τερματιστεί ο πόλεμος στην Ουκρανία

AP
Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν συναντήθηκε με μέλη της ανώτατης ηγεσίας της Ρωσίας, καθώς και με εκπροσώπους της κυβέρνησης και της προεδρικής διοίκησης, στο πλαίσιο των προετοιμασιών για τη συνάντηση με αμερικανική αντιπροσωπεία στην Αλάσκα στις 15 Αυγούστου, όπως ανακοίνωσε ο εκπρόσωπος Τύπου του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ.

Στην ομιλία του, ο Πούτιν αναγνώρισε πως η αμερικανική κυβέρνηση καταβάλλει αρκετά ενεργητικές και ειλικρινείς προσπάθειες για να τερματιστεί ο πόλεμος στην Ουκρανία. «Σας ζήτησα να συγκεντρωθείτε σήμερα για να μας ενημερώσετε για το στάδιο, στο οποίο βρισκόμαστε για τη συνάντηση με την τρέχουσα αμερικανική κυβέρνηση, η οποία, όπως όλοι γνωρίζουν, καταβάλλει αρκετά ενεργητικές και ειλικρινείς προσπάθειες για να σταματήσει τις εχθροπραξίες, να τερματίσει την κρίση και να επιτύχει συμφωνίες που ενδιαφέρουν όλα τα μέρη που εμπλέκονται σε αυτή τη σύγκρουση, προκειμένου να δημιουργηθούν μακροπρόθεσμες συνθήκες ειρήνης μεταξύ των χωρών μας, στην Ευρώπη και στον κόσμο συνολικά», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Ρώσος πρόεδρος, Βλαντίμιρ Πούτιν.

Ο Πούτιν θα συναντηθεί με τον Αμερικανό ομόλογό του Ντόναλντ Τραμπ στις 15 Αυγούστου, στην πρώτη συνάντηση ηγετών των δύο υπερδυνάμεων μετά το καλοκαίρι του 2021 (τότε είχαν βρεθεί Πούτιν και Μπάιντεν στην Ελβετία).

Πότε θα συναντηθούν Πούτιν και Τραμπ

Η συνάντηση των ηγετών της Ρωσίας και των Ηνωμένων Πολιτειών, Βλαντιμίρ Πούτιν και Ντόναλντ Τραμπ, θα ξεκινήσει στο Άνκορατζ στις 11:30 τοπική ώρα, δήλωσε ο προεδρικός σύμβουλος Γιούρι Ουσακόφ.

«Προβλέπεται ότι όλα θα ξεκινήσουν αύριο, 15 Αυγούστου, περίπου στις 11:30 (22:30 ώρα Μόσχας) τοπική ώρα με μια συνομιλία μεταξύ του Βλαντιμίρ Βλαντιμίροβιτς Πούτιν και Ντόναλντ Τραμπ», σύμφωνα με τις δηλώσεις του.

Σημειώνεται ότι Μόσχα και Αθήνα δεν έχουν διαφορά ώρας, κατά συνέπεια η συνάντηση θα ξεκινήσει στις 22:30 της Παρασκευής.

Το χρονοδιάγραμμα της συνάντησης

  • το πρόγραμμα της συνόδου κορυφής έχει συμφωνηθεί, θα πραγματοποιηθεί στη στρατιωτική βάση Elmendorf-Richardson στην Αλάσκα.
  • Οι πρόεδροι θα πραγματοποιήσουν πρώτα κατ' ιδίαν συνεδρίαση και, στη συνέχεια, με τη συμμετοχή των αντιπροσωπειών, οι διαπραγματεύσεις θα συνεχιστούν σε πρόγευμα εργασίας·
  • πριν από την έναρξη της συνάντησης, ο Πούτιν και ο Τραμπ θα πουν λίγα λόγια.
  • η διάρκεια της συνόδου κορυφής εξαρτάται από την εξέλιξη της συζήτησης, προγραμματίζεται κοινή συνέντευξη Τύπου μετά τα αποτελέσματά της·
  • Το κεντρικό θέμα της συνάντησης θα είναι η διευθέτηση της ουκρανικής κρίσης.
  • πέντε μέλη των αντιπροσωπειών θα λάβουν μέρος στις συνομιλίες, η Μόσχα θα εκπροσωπηθεί από τον υπουργό Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ, τον υπουργό Άμυνας Αντρέι Μπελούσοφ, τον επικεφαλής του RDIF Kirill Dmitriev, τον υπουργό Οικονομικών Anton Siluanov, καθώς και τον ίδιο τον Ushakov.
  • οι διαπραγματεύσεις θα είναι επαγγελματικές, μετά τη συνάντηση η αντιπροσωπεία θα επιστρέψει στη Ρωσία.

