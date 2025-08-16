Ζαχάροβα για δυτικά ΜΜΕ: «Τρελάθηκαν, τρία χρόνια μιλούσαν για απομόνωση της Ρωσίας»

Σύμφωνα με τους Financial Times, η Μαρία Ζαχάροβα έκανε το σχόλιο για το «κόκκινο χαλί» που έστρωσαν οι ΗΠΑ στον Βλαντίμιρ Πούτιν, λέγοντας πως «τα δυτικά ΜΜΕ είναι στο χείλος του να χάσουν εντελώς την ψυχραιμία τους.»

«Τα δυτικά ΜΜΕ βρίσκονται σε μια κατάσταση που μπορεί να χαρακτηριστεί ως παράνοια που μετατρέπεται σε πλήρη τρέλα: για τρία χρόνια μιλούσαν για την απομόνωση της Ρωσίας, και σήμερα είδαν το κόκκινο χαλί με το οποίο υποδέχτηκαν τον Ρώσο Πρόεδρο στις ΗΠΑ», έγραψε στο telegram, η εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών.

«Κάντε το Γονάτισμα Σπουδαίο Ξανά»

Λίγο νωρίτερα, ορισμένοι Ουκρανοί που παρακολουθούν από μακριά τη συνάντηση Τραμπ - Πούτιν, παρατήρησαν ότι οι ΗΠΑ έστρωσαν κυριολεκτικά κόκκινο χαλί για τον Ρώσο πρόεδρο.

Ο Μουσταφά Ναϊέμ, Ουκρανός δημοσιογράφος που έγινε πολιτικός, ανάρτησε μια εικόνα με Αμερικανούς στρατιώτες να γονατίζουν για να στερεώσουν το κόκκινο χαλί στα πόδια του αεροπλάνου του Πούτιν, πριν εμφανιστεί ο Ρώσος πρόεδρος, με τη λεζάντα: «Make Kneeling Great Again» («Κάντε το Γονάτισμα Σπουδαίο Ξανά»), ένα λογοπαίγνιο πάνω στο «Make America Great Again» το Αμερικάνου προέδρου.