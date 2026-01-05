Ibiza Final Boss: Το αδιανόητο ποσό που έχει βγάλει από το βίντεο που έγινε viral
Το αστρονομικό ποσό που έχει βγάλει ο Ibiza Final Boss μετά το viral βίντεο που δημοσίευσε.
00.00/
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Ο Ibiza Final Boss είναι πλέον εκατομμυριούχος μετά την εκρηκτική άνοδό του με το βίντεο κλιπ που έγινε viral μέσα σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Τώρα σχεδιάζει να διοργανώσει το δικό του φεστιβάλ.
Διαβάστε περισσότερα στο gazzetta
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
16:04 ∙ WHAT THE FACT
Η ουρά του φιδιού είναι δηλητηριώδης; - Τι μπορεί να συμβεί αν σας χτυπήσει
15:55 ∙ ΜΠΑΣΚΕΤ
Σλούκας:«Δε θυμάμαι κάποια χρονιά να πήγαν όλα τέλεια»
15:38 ∙ ΜΠΑΣΚΕΤ
Αταμάν: «Ο πρόεδρος ψάχνει πάντα για την καλύτερη λύση»
15:32 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Φωτιά σε σταθμευμένο όχημα στη Λάρισα
15:31 ∙ ΜΠΑΣΚΕΤ
Παναθηναϊκός AKTOR: Την Τρίτη (05/01) η απόφαση για Ρογκαβόπουλο
14:50 ∙ LIFESTYLE
Eurovision 2026: Ποιοι έμειναν εκτός εθνικού τελικού
13:34 ∙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ