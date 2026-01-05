Ibiza Final Boss: Το αδιανόητο ποσό που έχει βγάλει από το βίντεο που έγινε viral

Ο Ibiza Final Boss είναι πλέον εκατομμυριούχος μετά την εκρηκτική άνοδό του με το βίντεο κλιπ που έγινε viral μέσα σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Τώρα σχεδιάζει να διοργανώσει το δικό του φεστιβάλ.

