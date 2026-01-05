Η Κέιτ Χάντσον ως άλλη... Jessica Rabbit: Μαγνήτισε τα βλέμματα στα «Critics Choice Awards»

Η Κέιτ Χάντσον θύμισε τη θρυλική Jessica Rabbit με μία λαμπερή εμφάνιση στα Critics Choice Awards το βράδυ της Κυριακής (4/1).

Η 46χρονη ηθοποιός βρέθηκε στην ετήσια τελετή στη Σάντα Μόνικα της Καλιφόρνια για να απονείμει το βραβείο Α’ Ανδρικού Ρόλου στον Timothée Chalamet, πρωταγωνιστή της ταινίας Marty Supreme, ο οποίος επικράτησε στην κατηγορία απέναντι στον Leonardo DiCaprio.

Η Κέιτ Χάντσον με τον Σαλαμέ / AP

Η Χάντσον ανέδειξε τα απίστευτα καλλίγραμμα πόδια της, ποζάροντας στα παρασκήνια με ένα στράπλες κόκκινο φόρεμα με σέξι ασύμμετρο (high-low) σχέδιο.

Η Κέιτ Χάντσον / AP

Το φόρεμα τόνιζε τη λεπτή της μέση και διέθετε ένα εντυπωσιακό μπούστο που τραβούσε όλα τα βλέμματα, ενώ επέλεξε ένα μαύρο διάφανο καλσόν και μαύρα ψηλοτάκουνα παπούτσια.

https://www.instagram.com/p/DTIBgdVDCKA/

Τα λαμπερά ξανθά μαλλιά της έπεφταν ελεύθερα στην πλάτη της σε χαλαρές μπούκλες, ενώ ολοκλήρωσε την εμφάνιση με κοσμήματα από διαμάντια.

Η αγαπημένη σταρ του κινηματογράφου φορούσε ένα εντυπωσιακό τσόκερ, σκουλαρίκια και ένα δαχτυλίδι σε κάθε χέρι.

Φωτογραφήθηκε να παίζει με την ουρά του φορέματός της στα παρασκήνια, λίγα μόλις λεπτά πριν ανέβει στη σκηνή για να παρουσιάσει το βραβείο μπροστά σε συναδέλφους της.

Η Κέιτ Χάντσον / AP

Διέσχισε με αυτοπεποίθηση τη σκηνή στο Barker Hangar, διαβάζοντας τις υποψηφιότητες και ανοίγοντας τον φάκελο που αποκάλυπτε τον νικητή.

Λίγο μετά τη βράβευσή του, η Hudson πόζαρε για φωτογραφία με τον Chalamet, ο οποίος κατέκτησε το πρώτο Critics Choice Award της καριέρας του έπειτα από χρόνια υποψηφιοτήτων.

https://www.instagram.com/p/DTHp8PEFCcJ/

