«Σαφάρι» της Τροχαίας στους δρόμους της Αττικής: 152 οδηγοί υπό την επήρεια αλκοόλ σε πέντε μέρες

Σε εκτεταμένους ελέγχους για την πρόληψη της οδήγησης υπό την επήρεια αλκοόλ προχώρησε η Διεύθυνση Τροχαίας Αττικής τις ημέρες των εορτών, με στόχο την ενίσχυση της οδικής ασφάλειας και την αποτροπή τροχαίων ατυχημάτων.

Η ειδική εξόρμηση πραγματοποιήθηκε από τις πρώτες πρωινές ώρες της 1ης Ιανουαρίου 2026 έως και τις πρώτες πρωινές ώρες της 5ης Ιανουαρίου 2026 και κάλυψε ολόκληρο το λεκανοπέδιο της Αττικής. Στους ελέγχους συμμετείχαν αστυνομικοί των Ομάδων Ελέγχου και Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων (Ο.Ε.Π.Τ.Α.) καθώς και των Τμημάτων Τροχαίας.

Κατά τη διάρκεια της δράσης πραγματοποιήθηκαν συνολικά 20.672 έλεγχοι αλκοολομέτρησης σε κεντρικούς οδικούς άξονες και σημεία αυξημένης κυκλοφορίας. Από τους ελέγχους αυτούς, βεβαιώθηκαν 152 παραβάσεις σε οδηγούς που είχαν καταναλώσει αλκοόλ και βρέθηκαν πάνω από τα επιτρεπόμενα όρια.

Παράλληλα, συνελήφθησαν δύο οδηγοί, οι οποίοι οδηγούσαν υπό την επήρεια αλκοόλ με ιδιαίτερα υψηλές τιμές, άνω του 0,60 mg/l, γεγονός που συνιστά σοβαρό κίνδυνο τόσο για τους ίδιους όσο και για τους υπόλοιπους χρήστες του δρόμου.

Η Τροχαία επισημαίνει ότι η κατανάλωση αλκοόλ και η οδήγηση δεν συνδυάζονται και υπενθυμίζει ότι ακόμη και μικρές ποσότητες αλκοόλ μπορούν να επηρεάσουν την κρίση, τα αντανακλαστικά και τον χρόνο αντίδρασης του οδηγού.