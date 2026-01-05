Καβάλα: Ξεβράστηκε νεκρό δελφίνι στη Ραψάνη - Είχε δεμένο σκοινί στην ουρά του
Στην ουρά του άτυχου ζώου εντοπίστηκε σκοινί δεμένο με ναυτικό κόμπο
Νεκρό δελφίνι ξεβράστηκε το βράδυ του Σαββάτου 3 Ιανουαρίου 2026 στην παραλία της Ραψάνης στην Καβάλα, ενώ εντύπωση προκαλεί το γεγονός πως στην ουρά του εντοπίστηκε σκοινί δεμένο σφικτά με ναυτικό κόμπο.
Σύμφωνα με πληροφορίες του kavalapost.gr οι άνθρωποι που το εντόπισαν ειδοποίησαν τις αρμόδιες Υπηρεσίες το Λιμενικό και τον Δήμο Καβάλας, οι οποίες φρόντισαν για την περισυλλογή και την υγειονομική ταφή του ζώου.
