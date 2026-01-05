Καβάλα: Ξεβράστηκε νεκρό δελφίνι στη Ραψάνη - Είχε δεμένο σκοινί στην ουρά του

Νεκρό δελφίνι ξεβράστηκε το βράδυ του Σαββάτου 3 Ιανουαρίου 2026 στην παραλία της Ραψάνης στην Καβάλα, ενώ εντύπωση προκαλεί το γεγονός πως στην ουρά του εντοπίστηκε σκοινί δεμένο σφικτά με ναυτικό κόμπο.

Το νεκρό δελφίνι που εντοπίστηκε στη Καβάλα Kavalapost.gr

Σύμφωνα με πληροφορίες του kavalapost.gr οι άνθρωποι που το εντόπισαν ειδοποίησαν τις αρμόδιες Υπηρεσίες το Λιμενικό και τον Δήμο Καβάλας, οι οποίες φρόντισαν για την περισυλλογή και την υγειονομική ταφή του ζώου.

Το νεκρό δελφίνι που εντοπίστηκε στη Καβάλα Kavalapost.gr

Διαβάστε επίσης