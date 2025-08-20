Ερωτικά φορτισμένο δελφίνι κυνηγάει κολυμβήτριες - «Μείνετε μακριά του» η έκκληση των Αρχών

Καγιάκερ ισχυρίζονται ότι αναγκάστηκαν να σώσουν κολυμβήτριες αφότου ένα δελφίνι έφτασε κοντά στο να «πνίξει» δύο γυναίκες στα ανοικτά ενός δημοφιλούς τουριστικού προορισμού του Ηνωμένου Βασιλείου.

Ο Ρέτζι, το δελφίνι που έγινε πρόσφατα viral, είχε γίνει μόνιμη παρουσία στο Lyme Bay της Ντόρσετ, ενώ είχε εμφανιστεί για πρώτη φορά τον Φεβρουάριο. Πρόσφατα όμως υπέστη τραυματισμό, που πιστεύεται ότι προήλθε από προπέλα σκάφους.

Η θαλάσσια περιβαλλοντική οργάνωση ORCA προειδοποιεί ότι τα δελφίνια μπορούν να γίνουν επικίνδυνα εάν εκδηλώσουν επιθετική συμπεριφορά και συνιστά στο κοινό να κρατάει αποστάσεις.

Ο καγιάκερ Ρις Πάτερσον, 32 ετών, δήλωσε ότι χρειάστηκε να παρέμβει μαζί με έναν ακόμη κωπηλάτη όταν το δελφίνι άρχισε να πηδά πάνω σε μια γυναίκα, αναφέρει η Mirror. Το δελφίνι έσπρωχνε επανειλημμένα το κεφάλι της κάτω από την επιφάνεια καθώς κολυμπούσε κοντά στην ακτή στο Lyme Regis την Πέμπτη. Βίντεο που κυκλοφόρησε δείχνει την ίδια γυναίκα να λέει: «Με τρόμαξε πολύ! Θεέ μου!»

Ο Ρις, διευθυντής ανάπτυξης στο Lyme Regis, ανέφερε ότι δεν ήταν η πρώτη φορά που συνέβη κάτι τέτοιο, καθώς το δελφίνι φαινόταν να «στοχεύει» γυναίκες με στολές κολύμβησης. «Σώσαμε δύο κολυμβήτριες που ήταν αρκετά μακριά από την ακτή, ενώ το δελφίνι συνέχιζε να πηδά πάνω τους», είπε. «Βασικά, το δελφίνι προσπαθούσε να πνίξει αυτή τη γυναίκα – της πήδηξε στην πλάτη τέσσερις φορές».

Ανακαλώντας τη στιγμή που ο ίδιος και ο αδερφός του Γκάρεθ ανακάλυψαν το περιστατικό, ο Ρις είπε: «Τον παρακολουθούσαμε για λίγο, γιατί είναι ουσιαστικά τοπικός θρύλος. Αλλά όταν συνειδητοποιήσαμε ότι δεν έπαιζε, ήταν σοκ. Ο κόσμος πρέπει να καταλάβει ότι δεν είναι ψυχαγωγία. Είναι άγριο ζώο και μπορεί να αντιδράσει απότομα».

Η Marine Management Organisation (MMO) εξέδωσε προειδοποίηση την προηγούμενη εβδομάδα, ζητώντας από το κοινό να κρατηθεί μακριά από το μοναχικό δελφίνι, το οποίο υποψιάζονται ότι έχει τραυματιστεί.

«Ανησυχούμε ολοένα και περισσότερο για το μοναχικό δελφίνι που εντοπίστηκε στο Lyme Bay, μετά από επαναλαμβανόμενες παραβιάσεις που παρατηρήθηκαν και κοινοποιήθηκαν στα social media», ανέφερε εκπρόσωπος της MMO. «Τα δελφίνια μπορεί να φαίνονται φιλικά, αλλά είναι άγρια ζώα. Το δελφίνι έχει ήδη τραυματιστεί από προπέλα σκάφους. Μην κολυμπάτε μαζί τους, μην τα αγγίζετε, μην τα ταΐζετε και μην τα πλησιάζετε. Αν ένα δελφίνι πλησιάσει, απομακρυνθείτε ήρεμα».