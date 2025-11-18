Δελφίνι εμφανίστηκε στη Βενετία: «Μαγεύει» με τα ακροβατικά άλματα του

Ένα άγριο δελφίνι, γνωστό ως Μίμμο, έχει τραβήξει την προσοχή κατοίκων και τουριστών στη Βενετία με τα εντυπωσιακά του άλματα.

Παρότι ειδικοί προσπάθησαν να το κατευθύνουν πίσω στην ανοιχτή θάλασσα, το δελφίνι επιμένει να παραμένει στη λιμνοθάλασσα, γεγονός που το εκθέτει σε κινδύνους λόγω της αυξημένης κίνησης σκαφών. Ο Μίμμο φαίνεται υγιής, όμως φέρει ελαφρά τραύματα πιθανότατα από προπέλα.

Οι επιστήμονες παρακολουθούν στενά την κατάστασή του και ελπίζουν ότι με την αλλαγή του καιρού θα επιστρέψει μόνος του σε ασφαλέστερα νερά.

Η άφιξη του Μίμμο στη λιμνοθάλασσα της Βενετίας καταγράφηκε στις 23 Ιουλίου, και οι ειδικοί λένε ότι πιθανότατα ακολούθησε ένα κοπάδι ψαριών μέσα στη παράκτια λιμνοθάλασσα, η οποία χωρίζεται από την ανοιχτή θάλασσα με νησιά-φράγματα. Ο Μίμμο ακολουθεί το μοτίβο του λεγόμενου «κοινωνικού μοναχικού», συνήθως ενός νεαρού αρσενικού δελφινιού που απομακρύνεται από το κοπάδι για τροφή ή κοινωνικούς λόγους, ερχόμενο έτσι σε επαφή με τον ανθρώπινο κόσμο.