Μυλωνάκης για Τζάκρη: «Συνεχίζει τον κατήφορο του ψεύδους - Είναι μια γυρολόγος της πολιτικής»

Συνεχίζεται η κόντρα των δύο πολιτικών

Μυλωνάκης για Τζάκρη: «Συνεχίζει τον κατήφορο του ψεύδους - Είναι μια γυρολόγος της πολιτικής»
Έντονες ήταν οι αντιδράσεις του Γιώργου Μυλωνάκη απέναντι στις κατηγορίες που εξαπέλυσε η Θεοδώρα Τζάκρη κατά την ομιλία της στη Βουλή, όπου τον κατονόμασε ως άμεσα εμπλεκόμενο στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Ο υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ, μέσω ανάρτησής του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, διαψεύδει κατηγορηματικά τους ισχυρισμούς, επισημαίνοντας ότι το όνομά του δεν περιλαμβάνεται στους διαλόγους της δικογραφίας και ότι δεν έχει καμία εμπλοκή στην υπόθεση. Παράλληλα, καλεί τη βουλευτή του Κινήματος Δημοκρατίας να ανακαλέσει τις δηλώσεις της, τις οποίες χαρακτηρίζει ψευδείς και ατεκμηρίωτες.

Όπως ανέφερε στο Χ:

«Η κυρία @tzakri είχε την ευκαιρία να ανασκευάσει τα ψέματά της. Αντί για αυτό όμως συνέχισε τον κατήφορο του ψεύδους και της συκοφαντίας. Κάθε λέξη της και ένα νέο ψέμα. Ψέματα για το ότι το όνομά μου περιλαμβάνεται στη δικογραφία και στους διαλόγους που βρίσκονται στη Βουλή.

Ψέματα για την κατάθεση του κ. Μπουκώρου, ο οποίος ποτέ δεν έχει αναφέρει αυτά που η κυρία Τζάκρη ισχυρίζεται ότι έχει πει. Ψέματα για τον κ. Σαλμά. Ψέματα για τον κ. Σαλάτα.

Απέκρυψε τη μηνυτήρια αναφορά που υπέβαλλα σε βάρος του εκδότη της εφημερίδας Documento για τα δικά του ψέματα. Ψέματα, ψέματα, ψέματα… Τι να περιμένει όμως κανείς από μια γυρολόγο της πολιτικής».

