Μυλωνάκης σε Τζάκρη: «Την καλώ να ανασκευάσει το αδιανόητο ψέμα της»

Ο Γιώργος Μυλωνάκης απάντησε στις κατηγορίες της Θεοδώρας Τζάκρη κατά τη διάρκεια της ομιλίας της στη Βουλή, όπου τον ανέφερε ως άμεσα εμπλεκόμενο στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Ο υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ, σε ανάρτησή του στα social media διαψεύδει τις κατηγορίες, τονίζοντας ότι το όνομά του δεν αναφέρεται στους διαλόγους της δικογραφίας και δεν έχει καμία σχέση με την υπόθεση. Στη δήλωσή του, καλεί τη βουλευτή του Κινήματος Δημοκρατίας να ανασκευάσει τα όσα είπε, χαρακτηρίζοντας τις αναφορές της ψευδείς και αβάσιμες.

"Εν των μέσω λοιπόν αυτής της παρωδίας που την λέμε εξεταστική επιτροπή ΟΠΕΚΕΠΕ και στην οποία ερευνώμενοι από την δικαιοσύνη με παρατσούκλια πάνε και έρχονται όταν θέλουν και όποτε θέλουν εκλήθη χθες ως μάρτυρας ο Υφυπουργός στον Πρωθυπουργό Γιώργος Μυλωνάκης. Ο οποίος είναι άμεσα εμπλεκόμενος στην υπόθεση, καθώς το όνομά του αναφέρεται στις νόμιμες επισυνδέσεις από τους κακοποιούς και από πολιτικά και υπηρεσιακά στελέχη, ο οποίος Υφυπουργός προσήλθε και είπε, πλήρως ευθυγραμμισμένος με την λογική της συγκάλυψης, που σε άλλες χώρες την λένε ΟΜΕΡΤΑ «ΔΕΝ ΕΙΔΑ, ΔΕΝ ΑΚΟΥΣΑ, ΔΕΝ ΞΕΡΩ»."

Στους διαλόγους που έχουν δημοσιευθεί και περιλαμβάνονται στη δικογραφία που έχει διαβιβαστεί στη Βουλή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, δεν γίνεται πουθενά αναφορά του ονόματος μου σε καμία νόμιμη επισυνδεση και ουδεμία άμεση σχέση έχω με την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, όπως ψευδώς αναφέρει.

Την καλώ να ανασκευάσει το αδιανόητο ψέμα της.

Η ανοχή έχει και τα όρια της».