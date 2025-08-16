Μήνυμα Ερντογάν για τη Σύνοδο Κορυφής της Αλάσκας: Η Τουρκία είναι έτοιμη να συμβάλει με κάθε τρόπο
Η δήλωση του Ρετζεπ Ταγίπ Ερντογάν μέσω social media
Το ρόλο του «επιτήδειου ουδέτερου» επιχειρεί να παίξει πάλι η Τουρκία με αφορμή τη συνάντηση Τραμπ - Πούτιν στην Αλάσκα.
Ο πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν δημοσίευσε μια ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης σχετικά με τη συνάντηση Τραμπ-Πούτιν που πραγματοποιήθηκε στην πολιτεία της Αλάσκας των ΗΠΑ και δήλωσε: «Χαιρετίζουμε τη Σύνοδο Κορυφής της Αλάσκας και ελπίζουμε ότι αυτή η νέα διαδικασία, με τη συμμετοχή του Ουκρανού Προέδρου Ζελένσκι, θα θέσει τα θεμέλια για διαρκή ειρήνη. Η Τουρκία είναι έτοιμη να συμβάλει με κάθε τρόπο στην εδραίωση της ειρήνης».
Ο πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν δήλωσε ότι οι συνομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Αλάσκα μεταξύ του Προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και του Ρώσου Προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν έδωσαν νέα ώθηση στην αναζήτηση ενός τερματισμού του πολέμου Ρωσίας-Ουκρανίας.