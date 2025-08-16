Μήνυμα Ερντογάν για τη Σύνοδο Κορυφής της Αλάσκας: Η Τουρκία είναι έτοιμη να συμβάλει με κάθε τρόπο

Το ρόλο του «επιτήδειου ουδέτερου» επιχειρεί να παίξει πάλι η Τουρκία με αφορμή τη συνάντηση Τραμπ - Πούτιν στην Αλάσκα.

Ο πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν δημοσίευσε μια ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης σχετικά με τη συνάντηση Τραμπ-Πούτιν που πραγματοποιήθηκε στην πολιτεία της Αλάσκας των ΗΠΑ και δήλωσε: «Χαιρετίζουμε τη Σύνοδο Κορυφής της Αλάσκας και ελπίζουμε ότι αυτή η νέα διαδικασία, με τη συμμετοχή του Ουκρανού Προέδρου Ζελένσκι, θα θέσει τα θεμέλια για διαρκή ειρήνη. Η Τουρκία είναι έτοιμη να συμβάλει με κάθε τρόπο στην εδραίωση της ειρήνης».

Ο πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν δήλωσε ότι οι συνομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Αλάσκα μεταξύ του Προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και του Ρώσου Προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν έδωσαν νέα ώθηση στην αναζήτηση ενός τερματισμού του πολέμου Ρωσίας-Ουκρανίας.

ABD Başkanı Sayın Trump ile Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Sayın Putin arasında Alaska’da gerçekleştirilen görüşmeler Rusya-Ukrayna savaşının sonlandırılması arayışlarına yeni bir ivme kazandırmıştır.



Alaska Zirvesi’ni memnuniyetle karşılıyor, bu yeni sürecin Ukrayna Devlet… — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) August 16, 2025

Διαβάστε επίσης