Διαδηλώσεις κατά των μεταναστών στη Βρετανία - Με σπρέι πιπεριού αστυνομικοί κατά πολιτών

Θέατρο συγκρούσεων μεταξύ αστυνομικών και διαδηλωτών κατά του ασύλου έχει γίνει το Λονδίνο, ενώ σήμερα ξέσπασαν βίαια επεισόδια σε ένα εμπορικό κέντρο.

Οι αστυνομικοί ψέκασαν με σπρέι πιπεριού διαδηλωτές, συμπεριλαμβανομένων γυναικών, συνταξιούχων και τουλάχιστον ενός παιδιού, ενώ σε άλλη περιοχή απόψε αστυνομικός γρονθοκοπήθηκε στο πρόσωπο. Κατά τα σημερινά επεισόδια έγιναν 5 συλλήψεις.

Οι τελευταίες συγκρούσεις έρχονται καθώς το Εφετείο ακύρωσε μια διαταγή που εκδόθηκε νωρίτερα αυτό το μήνα, η οποία θα εμπόδιζε 138 αιτούντες άσυλο να στεγαστούν στο ξενοδοχείο Bell στο Έσσεξ πέρα από τις 12 Σεπτεμβρίου.

Τις τελευταίες εβδομάδες, το ίδρυμα έχει γίνει το επίκεντρο πολλών διαμαρτυριών και αντιδιαδηλώσεων μετά την κατηγορία ενός αιτούντος άσυλο που στεγαζόταν εκεί για σεξουαλική επίθεση σε ένα έφηβο κορίτσι τον περασμένο μήνα.

Ο Hadush Gerberslasie Kebatu, 38 ετών, αρνήθηκε οποιαδήποτε αδικοπραγία.

Νωρίτερα σήμερα, η υπουργός Παιδείας Μπρίτζετ Φίλιπσον επέμεινε ότι το Υπουργείο Εσωτερικών είχε δίκιο να υποστηρίζει ότι τα δικαιώματα των αιτούντων άσυλο υπερισχύουν εκείνων των κατοίκων της πόλης.