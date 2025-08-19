Στάρμερ: «Σήμερα σημειώσαμε πραγματική πρόοδο - Τα δύο ουσιαστικά αποτελέσματα»

Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ (δεξιά) μιλάει με τον πρωθυπουργό της Βρετανίας Keir Starmer κατά τη διάρκεια επίσημου χαιρετισμού στο γήπεδο γκολφ Trump Turnberry στο Turnberry της Σκωτίας, Δευτέρα 28 Ιουλίου 2025

O πρωθυπουργός της Μεγάλης Βρετανίας Κιρ Στάρμερ δήλωσε ότι υπήρξε «αίσθηση ενότητας» στη συνάντηση στον Λευκό Οίκο μεταξύ των επτά Ευρωπαίων ηγετών, του Ντόναλντ Τραμπ και του Ζελένσκι.

Είπε ότι υπήρχαν «δύο ουσιαστικά αποτελέσματα» των συζητήσεων.

Το πρώτο, η επιβεβαίωση ότι ο συνασπισμός των προθύμων -μια ομάδα 31 χωρών που έχουν δεσμευτεί να βοηθήσουν στην ενίσχυση της Ουκρανίας- θα συνεργαστεί με τις ΗΠΑ για εγγυήσεις ασφαλείας.

Ο Στάρμερ δήλωσε ότι "έχει ήδη αναθέσει στις ομάδες μας να κάνουν περαιτέρω δουλειά" για το θέμα, το οποίο, όπως είπε, είναι σημαντικό για την ασφάλεια στην Ουκρανία, την Ευρώπη και το Ηνωμένο Βασίλειο.

Το δεύτερο, ότι θα πραγματοποιηθεί διμερής συνάντηση μεταξύ του Βλαντιμίρ Πούτιν και του Ζελένσκι, ακολουθούμενη από τριμερή συνάντηση, στην οποία θα συμμετάσχει και ο Τραμπ.

«Σε ορισμένα από αυτά τα θέματα, είτε πρόκειται για εδαφικά ζητήματα, είτε για την ανταλλαγή κρατουμένων, είτε για το πολύ σοβαρό ζήτημα της επιστροφής των παιδιών, είναι σαφές ότι η Ουκρανία πρέπει να είναι στο τραπέζι» δήλωσε ο Στάρμερ.

«Σήμερα σημειώσαμε πραγματική πρόοδο» κατέληξε.

