Στάρμερ: «Ο Πούτιν πρέπει να αποδείξει ότι παίρνει στα σοβαρά την ειρήνη»

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι και ο πρωθυπουργός της Βρετανίας Κίρ Σταρμερ στην Downing Street, τη Δευτέρα 23 Ιουνίου 2025.

Υπάρχει πιθανότητα «προόδου» στη Σύνοδο Κορυφής στην Αλάσκα «αρκεί ο Πούτιν να αναλάβει δράση για να αποδείξει ότι παίρνει στα σοβαρά την ειρήνη» ανακοίνωσε η Ντάουνιγκ Στριτ, αμέσως μετά τη συνάντηση του Κιρ Στάρμερ με τον Βολοντίμιρ Ζελένκσι.

Οι ηγέτες Bρετανίας και Ουκρανίας, πρόσθεσε «συμφώνησαν ότι υπήρξε ένα ισχυρό αίσθημα ενότητας» και «μια ισχυρή αποφασιστικότητα για την επίτευξη μιας δίκαιης και διαρκούς ειρήνης στην Ουκρανία» μετά και τις συνομιλίες των Ευρωπαίων ηγετών με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και τον αντιπρόεδρο Τζέι Ντι Βανς, χθες (13/8)

Εν όψει των συνομιλιών της Παρασκευής μεταξύ Τραμπ και Πούτιν, η δήλωση αναφέρει ότι υπάρχει «βιώσιμη πιθανότητα να σημειωθεί πρόοδος» αλλά είναι στο χέρι του Ρώσου προέδρου. Ο Ζελένσκι και ο Στάρμερ θα παραμείνουν σε στενή επαφή τις επόμενες ημέρες.