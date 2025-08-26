Μοντέλο δέχθηκε επίθεση με μαχαίρι από μετανάστες στη Γερμανία ενώ προστάτευε γυναίκες

Ένα μοντέλο από τη Νέα Υόρκη, το οποίο δέχτηκε βίαιη επίθεση ενώ υπερασπιζόταν δύο γυναίκες στη Γερμανία, καταδίκασε τις μεταναστευτικές πολιτικές της χώρας.

Ο 21χρονος John Rudat μαχαιρώθηκε πολλές φορές και έμεινε αιμόφυρτος και κακοποιημένος, αφού προσπάθησε να εμποδίσει τη βίαιη επίθεση εναντίον δύο θυμάτων στα μέσα μαζικής μεταφοράς της πόλης της Δρέσδης, την Κυριακή.

Ο νεαρός έσπασε τη σιωπή του και αποκάλυψε ότι ο επιτιθέμενος ήταν «μετανάστης, παράνομος, έμπορος ναρκωτικών και πολύ γνωστός εδώ, ειδικά από την αστυνομία».

«Δεν ανήκει καν εδώ», πρόσθεσε.

Ο Rudat ισχυρίστηκε ότι ο μετανάστης δράστης είχε προφυλακιστεί αρκετές φορές πριν από την επίθεση της Κυριακής, μεταξύ άλλων για παρόμοιες απόπειρες επίθεσης σε νεαρές γυναίκες.

«Αν μπορούν να κάνουν κάτι τέτοιο στους ανθρώπους και μετά να αφεθούν ελεύθεροι 12 ώρες αργότερα, ή ακόμα λιγότερο, πού είναι ο νόμος; Πού είναι το κράτος;», είπε.

«Αν οι Γερμανοί υπόκεινται σε αυτόν τον νόμο και αυτή τη δομή της κοινωνίας, αλλά αυτοί οι άνθρωποι μπορούν απλά να έρχονται, να κουνάνε μαχαίρια και να βλάπτουν, να κακοποιούν, να τρομοκρατούν και να καταπιέζουν τους πολίτες της Γερμανίας, τότε τι κάνουμε;»

Υπήκοοι Συρίας οι δράστες

Οι αρχές επιβολής του νόμου ανέφεραν ότι οι δράστες ήταν δύο. Και οι δύο ήταν, σύμφωνα με πληροφορίες, υπήκοοι Συρίας.

Ένας από τους δύο άνδρες συνελήφθη μετά το βίαιο περιστατικό ως ύποπτος για τον ξυλοδαρμό του Rudat, αλλά αφέθηκε ελεύθερος λίγο αργότερα.

«Σύμφωνα με την εκτίμηση του εφημερεύοντος εισαγγελέα, δεν υπήρχαν επαρκείς λόγοι για τη σύλληψή του. Η επίθεση με μαχαίρι δεν μπορεί να αποδοθεί σε αυτόν», δήλωσε ο ανώτερος εισαγγελέας Jurgen Schmidt στη γερμανική εφημερίδα Bild.

Ο άλλος ύποπτος, ο οποίος πιστεύεται ότι μαχαίρωσε τον Rudat, παραμένει ελεύθερος.

Ο Rudat βρισκόταν σε διακοπές στη Γερμανία όταν συνέβη η επίθεση, αλλά δήλωσε ότι ήθελε να μεταδώσει σε άλλους επισκέπτες στη χώρα τις γνώσεις του σχετικά με «το πρόβλημα της μετανάστευσης στην Ευρώπη, ειδικά στη Γερμανία».

«Το πρόβλημα για μένα δεν ήταν το χρώμα του δέρματος κανενός, δεν ήταν η φυλή κανενός, δεν ήταν τίποτα κανενός. Ήταν το γεγονός ότι μια γυναίκα παρενοχλούνταν και δέχονταν επίθεση».

Το μοντέλο από τη Νέα Υόρκη παρακάλεσε τους οπαδούς του να μην θεωρήσουν τα σχόλιά του πολιτικά, επιμένοντας ότι «το πρόβλημα της βίας υπερβαίνει τα όρια ενός πολιτικού κόμματος».

«Όλοι, ανεξάρτητα από την πολιτική τους τοποθέτηση, πρέπει να δουν αυτό το περιστατικό για αυτό που ήταν: μια πράξη βίας εναντίον ενός ατόμου που δεν μπορούσε να υπερασπιστεί τον εαυτό του, με την παρέμβαση κάποιου που ήταν σε θέση να το κάνει», είπε.

Το νεαρό μοντέλο, ο οποίος είναι επίσης παραϊατρικός, υπέστη ένα σοβαρό τραύμα στο μέσο του προσώπου του από ένα μαχαίρι 15 εκατοστών.

Φρικιαστικές εικόνες από τις συνέπειες του συμβάντος δείχνουν τον Rudat με ένα χαρτομάντιλο στο πρόσωπό του και ίχνη αίματος που οδηγούν στο σημείο όπου καθόταν.

Ένα άλλο βίντεο δείχνει ένα βαθύ κόψιμο στη μύτη του, ενώ άλλοι επιβάτες φαίνονται σοκαρισμένοι μετά από αυτό το φρικιαστικό συμβάν.

Ο Rudat χρειάστηκε άμεση ιατρική περίθαλψη και υποβλήθηκε σε εκτεταμένη χειρουργική επέμβαση στη Γερμανία.

Ο Rudat (στο νοσοκομείο) κόπηκε στο πρόσωπο από μαχαίρι 15 εκατοστών. Instagram

«Δύσκολη ανάρρωση»

Η κοπέλα του αδελφού του, Molly Sheldon, δημιούργησε μια σελίδα GoFundMe.

«Αυτή η φρικτή πράξη εναντίον του John μας έχει καταστρέψει και ζητάμε δικαιοσύνη. Τώρα αντιμετωπίζει μια δύσκολη ανάρρωση, σωματικά, συναισθηματικά, αλλά και οικονομικά, καθώς προσπαθεί να αναρρώσει από αυτό το περιστατικό», έγραψε η Sheldon.

Μέχρι στιγμής, η εκστρατεία συγκέντρωσης χρημάτων που δημιουργήθηκε για να υποστηρίξει τον Rudat και την οικογένειά του έχει συγκεντρώσει περισσότερα από 32.500 δολάρια.

Σύμφωνα με την εφημερίδα The New York Post, ο Rudat επισκεπτόταν τη Δρέσδη για να δει την οικογένεια που τον είχε φιλοξενήσει στο παρελθόν στο πλαίσιο προγράμματος ανταλλαγής φοιτητών.

Όταν οι αγαπημένοι του έλαβαν το συγκλονιστικό τηλεφώνημα ότι είχε εμπλακεί σε αυτό το φρικτό περιστατικό, φοβήθηκαν τα χειρότερα.

Ο αδελφός του Rudat, Logan (δεξιά), δήλωσε ότι δεν τον εξέπληξε η ηρωική πράξη του Rudat (αριστερά). GoFundMe

«Φοβηθήκαμε όταν το μάθαμε», είπε η Sheldon στην εφημερίδα The Post.

«Δεν γνωρίζαμε την έκταση των τραυματισμών του. Ήμασταν σε δείπνο και μας τηλεφώνησε λέγοντας: «Γεια, έπαθα ένα ατύχημα, είμαι καλά, απλά ενημερώστε τους γονείς μου γιατί δεν απαντούν στο τηλέφωνο».

Ο αδελφός του Rudat και ο φίλος της Sheldon, Logan, είπε ότι δεν τον εξέπληξε το γεγονός ότι ο αδελφός του έθεσε τον εαυτό του σε κίνδυνο για να προστατεύσει τους άλλους.

«Είναι μέρος του χαρακτήρα του. Έτσι μας ανέθρεψαν», είπε ο Logan, ο οποίος είναι επίσης διασώστης, προσθέτοντας ότι είναι αισιόδοξος ότι ο Rudat θα μπορέσει να επιστρέψει στις ΗΠΑ σε μια ή δύο εβδομάδες.

Σκεπτόμενος το περιστατικό στην ιστορία του στο Instagram, ο Rudat έγραψε: «Ποτέ μην γυρίζεις την πλάτη σου στην κακοποίηση».

