Λαγκάρντ: «Η ευρωπαϊκή οικονομία δεν μπορεί να αναπτυχθεί χωρίς μετανάστες»

Η Κριστίν Λαγκάρντ ανέφερε ότι η εισροή ξένου εργατικού δυναμικού βοήθησε την Ευρωζώνη να απορροφήσει διαδοχικά οικονομικά σοκ

Λαγκάρντ: «Η ευρωπαϊκή οικονομία δεν μπορεί να αναπτυχθεί χωρίς μετανάστες»
Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, Κριστίν Λαγκάρντ, προειδοποίησε τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής να μην αγνοούν τον ρόλο της μετανάστευσης, ακόμη κι αν αυτή τροφοδοτεί πολιτικές εντάσεις, μιλώντας στην ετήσια συνεδρίαση της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των Ηνωμένων Πολιτειών, στο Γουαϊόμινγκ.

Συγκεκριμένα, τόνισε ότι η εισροή ξένου εργατικού δυναμικού βοήθησε την Ευρωζώνη να απορροφήσει διαδοχικές αναταράξεις, όπως η «εκτίναξη» του ενεργειακού κόστους και ο πληθωρισμός – ρεκόρ, διατηρώντας ταυτόχρονα την ανάπτυξη και την απασχόληση.

Η απασχόληση στην Ευρωζώνη αυξήθηκε κατά 4,1% από τα τέλη του 2021 έως τα μέσα του 2025, σχεδόν ισοδύναμα με την αύξηση του ΑΕΠ.

«Αν και το 2022 οι εργαζόμενοι από τρίτες χώρες αντιπροσώπευαν μόλις το 9% του συνολικού εργατικού δυναμικού, έχουν συμβάλλει στο ήμισυ της αύξησης τα τελευταία τρία χρόνια. Χωρίς αυτήν τη συμβολή, οι συνθήκες στην αγορά εργασίας θα ήταν πιο πιεσμένες, με αποτέλεσμα χαμηλότερη παραγωγή», σημείωσε.

Η Λαγκάρντ αναφέρθηκε ιδιαίτερα στη Γερμανία και την Ισπανία. Το ΑΕΠ της Γερμανίας θα ήταν σήμερα περίπου 6% χαμηλότερο χωρίς την εργασία μεταναστών, ενώ, η ισχυρή ανάκαμψη της Ισπανίας επίσης «οφείλεται σε μεγάλο βαθμό» στους εργαζόμενους από χώρες του εξωτερικού, όπως επεσήμανε.

Σε όλη την Ευρωζώνη, η απασχόληση έχει αυξηθεί πάνω από 4% από το 2021, ακόμη και καθώς οι κεντρικές τράπεζες προχώρησαν στις πλέον απότομες αυξήσεις επιτοκίων μίας γενιάς.

Η πρόεδρος της Τράπεζας υποστήριξε ότι η μετανάστευση διαδραμάτισε καθοριστικό ρόλο στην αντιστάθμιση της πτώσης του ευρωπαϊκού δείκτη γεννήσεων και της αυξανόμενης προτίμησης για μικρότερες ώρες εργασίας. Αυτό, όπως υπογράμμισε, βοήθησε τις επιχειρήσεις να επεκτείνουν την παραγωγή και συγκράτησε τις πληθωριστικές πιέσεις, ακόμη κι όταν οι μισθοί υστερούσαν σε σχέση με τις τιμές.

«Η μετανάστευση θα μπορούσε, κατ’ αρχάς, να παίξει καθοριστικό ρόλο στην άμβλυνση των ελλείψεων εργατικού δυναμικού, καθώς γερνούν οι εγχώριοι πληθυσμοί. Όμως, οι πολιτικοοικονομικές πιέσεις μπορούν ολοένα και περισσότερο να περιορίσουν τις εισροές» συμπλήρωσε.

«Η δημογραφική συρρίκνωση, η πολιτική αντίδραση και οι αλλαγές στις προτιμήσεις των εργαζομένων εξακολουθούν να απειλούν την ανθεκτικότητα της Ευρωζώνης», ολοκλήρωσε η Κριστίν Λαγκάρντ.

