Αρναουτάκης: «Τρεις δομές προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών στην Κρήτη, τίποτα άλλο»

Ο περιφερειάρχης Κρήτης, Σταύρος Αρναουτάκης, στάθηκε στο σημαντικό ζήτημα των τελευταίων μηνών, το μεταναστευτικό και τις δομές προσωρινής φιλοξενίας στην Κρήτη, μιλώντας στη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου.

«Η ενημέρωση που υπάρχει από πλευράς του υπουργείου, δεν έχει αλλάξει μέχρι στιγμής. Ο σχεδιασμός αφορά τρεις δομές σε Χανιά, Ρέθυμνο και Ηράκλειο», ανέφερε, ενώ τόνισε πως «στο Ηράκλειο πρέπει να βρεθεί νέος χώρος και όχι να χρησιμοποιηθεί το “Ψυγείο” που υπάρχει», όπως μεταδίδει το cretalive.gr.

Ο περιφερειάρχης Κρήτης υπογράμμισε πως και στην Αγυιά, στα Χανιά, πρέπει επίσης να εξευρεθεί νέος χώρος προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών, καθώς –όπως είπε– ο υφιστάμενος είναι μεν μεγάλος, όμως επειδή γίνονται διάφορες εκδηλώσεις, εκθέσεις και οτιδήποτε άλλο, πρέπει κάποια στιγμή να βρεθεί ένας άλλος χώρος σε νέο σημείο.

Σε ερώτηση για τα 200 στρέμματα που αναφέρθηκαν ότι αναζητούνται στο Ηράκλειο προκειμένου να φιλοξενηθεί εκεί η δομή μεταναστών, όπως είχε μεταδόσει και το Newsbomb, η απάντηση ήταν: «Δεν το ξέρω, το διάβασα κάπου, κάποια επίσημη ενημέρωση δεν έχω από το υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου ότι θα γίνει κάποια δομή. Για τις τρεις δομές συζητούμε, τίποτα άλλο».

